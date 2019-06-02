جريمة

ضبط 270 هاربا و25 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بقليوب

تحرير:هيثم بطاح ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
حبس - تعبيرية
حبس - تعبيرية
شنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، حملة مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية بنطاق مركز وقسم قليوب، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. أسفرت الحملة التي تمت بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، عن ضبط 270 هاربا من تنفيذ أحكام، و25 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "خرطوش محلى الصنع" و14 طلقة من ذات العيار و530 جرام حشيش و233 قرصا مخدرا و200 جرام هيروين خام، ومبالغ مالية.
وأمام رجال الشرطة أقر المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية تجارتهم الآثمة والمبالغ المالية حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة بنطاق
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العاب-نارية

تجديد حبس تاجر ألعاب نارية بالجمالية 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمالية، اليوم الأحد، تجديد حبس تاجر ألعاب نارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية ضبطه في أثناء وجوده داخل مخزن للألعاب النارية، وضبط بداخله مليون و335 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع، وأقر المتهم بحيازة تلك المضبوطات بقصد الاتجار بها تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، لتأمر النيابة بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، وأمرت بسرعة ورود التقرير الفني عن المضبوطات المحرزة.
استبدلي-أدوية-التخسيس-بمشروب-سحري-حارق-للدهون

مداهمة 5 مراكز طبية تبيع الوهم للمواطنين بعابدين

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، اليوم الأحد، في ضبط 5 مراكز طبية غير مرخصة، تمارس أنشطة النصب والاحتيال على المواطنين، بمنطقتى السيدة زينب وعابدين، في إطار مواجهة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين وظهور عدد من المراكز الطبية غير المرخصة وإدارتها بمعرفة غير المتخصصين طبيًا، بزعم علاج المواطنين من أمراض السمنة والنحافة، وسوء التغذية العلاجية، وكذلك صعوبات التعلم وتأخر النطق والكلام بخلاف التجميل وتنسيق القوام.
المرور‎ (2)

المرور: حملات مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

واصلت، اليوم الأحد، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاغطي 26 سائقا لمواد مخدرة، تم تحرير محاضر ضدهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
انقلاب-سيارة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حوادث طرق بمطروح

لقي 8 مواطنين مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، جراء ثلاثة حوادث طرق وقعت فجر اليوم الأحد، على الطرق الدولية السريعة، وتبين وقوع تلك الحوادث بسبب انقلاب 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة، وأعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن كلا من مستشفى الضبعة والحمام المركزيين استقبل الضحايا، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي "شعبان محمد فرغلي" البالغ من العمر 35 عامًا، جثة هامدة، وجثتين هامدتين مجهولتين، جراء حادث انقلاب سيارة أجرة أمام قرية غزالة بمركز الضبعة.
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سجن

بسبب تسعيرة المخدرات.. حبس قاتل سباك في الخانكة

أمرت نيابة الخانكة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عاطل متهم بقتل سباك بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على أسعار شراء المخدرات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة يفيد حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفى بناحية عزبة الخفراء بمنطقة الجبل الأصفر – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أشرف.م.م" 38 عامًا، سباك، ومقيم بالعنوان سالف الذكر، وتوفي إثر إصابته بطلقات نارية بمنطقة البطن وحدوث نزيف حاد وتهتك بالأمعاء.
سيارة -اسعاف

مسجل يطعن ميكانيكيا لخلاف على إصلاح تروسيكل في قليوب

تعدى مسجل خطر على ميكانيكى دراجات نارية بمطواة فى قليوب إثر حدوث مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة للخلاف على إصلاح مركبة تروسيكل خاصة بالمتهم وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد تلقى قسم شرطة قليوب إشارة من المستشفى التخصصى بوصول المدعو "عماد .ا .س" 28 عاما، ميكانيكى دراجات نارية ومقيم بقليوب البلد، دائرة القسم، مصابا بجروح وخذية بالفخذ اليمنى واليسرى، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه لخطورة حالته.
مخدر-الحشيش

سقوط 3 تجار مخدرات بهيروين وحشيش وبرشام في القليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية من إلقاء القبض على 3 تشكيلات عصابية تخصصت في ترويج الحشيش والهيروين والأقراص المخدرة بين المواطنين في كفر شكر وشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، يفيد القيام بحملة مكبرة قادها العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع ضباط مكتب مكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط 3 عصابات لترويج الحشيش والهيروين والبرشام.
هيروين

7 كيلو حشيش وهيروين.. ضبط 10 تجار مخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من ضبط 10 تجار مخدرات في حملة مكبرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومباحث مكافحة المخدرات، وذلك قبل ترويج سمومهم على المتعاطين وعملائهم، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارات تفيد ضبط 10 أشخاص، بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن نحو كيلو وربع حشيش ونحو 6 كيلو هيروين خام، وأسلحة نارية "خرطوش" وطلقات من ذات العيار، وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.
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