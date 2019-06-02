ضبط 270 هاربا و25 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بقليوب

تحرير:هيثم بطاح ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

حبس - تعبيرية

شنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، حملة مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية بنطاق مركز وقسم قليوب، لضبط الخارجين عن القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة والمتهمين والمراقبين والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. أسفرت الحملة التي تمت بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، عن ضبط 270 هاربا من تنفيذ أحكام، و25 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 6 أسلحة نارية "خرطوش محلى الصنع" و14 طلقة من ذات العيار و530 جرام حشيش و233 قرصا مخدرا و200 جرام هيروين خام، ومبالغ مالية.

وأمام رجال الشرطة أقر المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية تجارتهم الآثمة والمبالغ المالية حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة بنطاق