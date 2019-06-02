كيف تفاعلت الصحف العالمية مع تتويج ليفربول؟

لا صوت يعلو فوق صوت أبطال أوروبا، ليفربول يهيمن على الصحف العالمية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا أمس على حساب توتنهام بهدفين دون رد في مدريد

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

ليفربول

توج ليفربول أمس السبت بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التغلب على توتنهام في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد، بهدفين دون رد، من توقيع كل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، ليتوج الليفر بلقبه السادس في البطولة، كما يتوج مدرب الفريق يورجين كلوب باللقب للمرة الأولى في مسيرته بعد خسارته نهائي نسختي 2013 و2018، واهتمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد بإنجاز ليفربول وكلوب كما نستعرض كالآتي:

الصحف البريطانية وضعت صحيفة "تيليجراف" صورة كبيرة لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بعنوان "رد الدين"، في إشارة إلى خسارة ليفربول وخروج صلاح مصابًا من نهائي المسابقة العام الماضي أمام ريال مدريد. وأضافت: "بعد عام على نقله من الملعب مصابًا في كييف، مو صلاح يضع الريدز في المقدمة بركلة جزاء مبكرة، والبديل