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في اليوم العالمي لها.. اركب دراجتك وحافظ على صحتك

يساعد ركوب الدراجات في زيادة قدرة الجسم على التحمل، حيث ترتفع مستويات الطاقة لديه، ما يؤدي إلى الحماسة في العمل وزيادة الطاقة إضافة لتقوية العضلات
تحرير:فيروز ياسر ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
ركوب الدراجات
ركوب الدراجات
ركوب الدراجات خطوة مهمة لحماية البيئة وتوفير الكثير من المال، كما أنها وسيلة نقل تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان والسكري، وحتى الموت. ولأن الدراجة وسيلة نقل لها أسعار معقولة ومناسبة للبيئة، تشجع الدول إعطاء اهتمام خاص للدراجات والتشجيع على ركوبها للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية من خلال الاحتفال باليوم العالمي للدراجات في 3 يونيو من كل عام، ولهذا دعنا نتعرف على فوائدها حسبما ذكرها موقع Organic Facts.
تقوية العضلات ركوب الدراجات نشاط ينطوي على قدر كبير من حركة القدمين، ومن ثم يساعد في تقوية عضلات الساق والفخذين بصفة خاصة، كما يقوي عضلات الذراع لأنها مطلوبة لتحقيق التوازن خلال الركوب. وبالنسبة للأطفال، لوحظ تحسن كبير في صحة العظام والعضلات لديهم بعد جلسات منتظمة لركوب الدراجات؛ نظرًا لزيادة مرونة
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الأمراض-التي-يؤثر-عليها-التدخين

تلف الشعر وبقع الأسنان.. اعرف أكثر عن أضرار التدخين

عادة، يجعلك التدخين تبدو أكبر سنًا من عمرك الحقيقي، كما أنه يؤدي إلى شيخوخة الجلد، حب الشباب، تساقط الشعر، تسوس الأسنان والقائمة تطول وتطول. التدخين يمكن أن يسبب تأثيرات ضارة وطويلة الأمد على جمالك لا رجعة فيه. في اليوم العالمي للامتناع عن تناول التبغ، كان لابد و أن نركز على الآثار الضارة للتدخين على جمالك ومظهرك. لابد وأن تأخذ خطوة إلى الوراء وتقرر الإقلاع عن التدخين والتحرك نحو نمط حياة أكثر صحة. فبجانب الأمراض الخطيرة التي يسببها التدخين، ومشاكل التنفس التي يعاني منها المدخن طيلة فترة حياته، إلا أن هناك أيضًا مخاطر على صحة البشرة و الشعر.
الانتصار على سرطان الثدي

عقار جديد يرفع معدلات الشفاء من سرطان الثدي

سرطان الثدي؛ هو السرطان الذي يتكون في خلايا الثدي. يتبع سرطان الجلد سرطان الثدي، كأكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء حول العالم. قد يصيب سرطان الثدي كلاً من الرجال والنساء، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء. تم تشخيص ما يقرب من 1.7 مليون حالة في عام 2012 فقط. يمثل هذا نحو 12% من جميع حالات السرطان الجديدة و25% من جميع أنواع السرطان لدى النساء. كما يعتبر سرطان الثدي السبب الخامس الأكثر شيوعًا للوفاة من السرطان لدى النساء. ساعد الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي، وتمويل البحوث في تحسين الكشف عن سرطان الثدي وتشخيصه والتقدم في علاجه.
السيجارة-الالكترونية

السجائر الإلكترونية ضاعفت أعداد المقلعين عن التدخين

أشارت الأبحاث إلى أن السجائر الإلكترونية أكثر فاعلية بثلاث مرات تقريبًا من علاجات استبدال النيكوتين في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. وجد الأطباء أن نسبة النجاح في البحث، زادت بنسبة 95% عن أولئك الذين لا يستعملون السجائر الإلكترونية في أثناء محاولاتهم للإقلاع عن هذه العادة. كما وجدت الدراسة لنحو 20 ألف مدخن أن السجائر الإلكترونية كانت أكثر نجاحًا من الأدوية التي تقلل من الرغبة الشديدة في النيكوتين. كشف علماء جامعة لندن أن الأشخاص الذين تناولوا الفارينكلين؛ كانوا أكثر عرضة بنسبة 82% للتخلي عن هذه العادة.
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القىء-للحامل

للحامل في رمضان.. كيف تتخلصين من القيء؟

عقلك المسؤول عن القيء أولا وليس معدتك، فغالبا ما يكون القيء وسيلة من جسمك للتطهير من المواد الملوثة، ومن الممكن أن تشعر بالضيق وعدم التقيؤ، وفي بعض الحالات قد يختفي الغثيان بعد القيء. وبالنسبة للحمل، فإن القيء من أعراض الحمل وتُصاب به أغلبية الحوامل خاصة في الشهور الأولى، كما في الغالب تشعر بالغثيان، ولا تستطيع تناول الطعام، بالإضافة إلى المزاج المتقلب، وخلال رمضان تحاول الحامل الصوم قدر الإمكان، ولكن القيء قد يمنعها من ذلك، وللتخلص من هذه المشكلة إليك أبسط الطرق التي تساعدك حسبما ذكرها موقع Healthline.
اللوز

تناول اللوز في رمضان.. ولكن احذر تفاعله مع الأدوية

الطعام الذي نحب تناوله كثيرا ونفرح لوجوده على مائدتنا لم يظهر حديثا، بل الكثير من الأصناف موجودة منذ قرون، واللوز من بينها، حيث أخذ الملك توت عدة حفنات من اللوز إلى قبره يعود تاريخها إلى عام 1352 قبل الميلاد. فالمكسرات بأنواعها أساسية خلال شهر رمضان، سواء لتناولها كـ سناك أو إضافتها إلى الحلويات، واللوز من أكثر الأنواع المحببة للكبار والصغار، كما أنه لذيذ كثيرا عن وضعه على البسبوسة بالأخص، ولأن اللوز غني بالفوائد الصحية، تعرف على فوائده حسبما ذكر موقع Dr. Axe.
اللحوم-الحمراء

لا تخلو مائدتك من اللحوم الحمراء؟.. احذر آلام المعدة

تكثر العزومات في رمضان، وتركز ربات البيوت على تحضير أشهى الأكلات والأصناف المختلفة من اللحوم والفراخ، فتجد على السفرة يوميا نوعا مختلفا بالإضافة إلى الأطباق الجانبية، ولكن كلما زادت كمية اللحوم الحمراء في رمضان فإن هذا الأمر يكون له تأثير سلبي على صحتك، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من أمراض مثل القلب أو السكري، ولهذا ليس من الضروري وضعها على مائدة الإفطار يوميا، بل يجب الفصل بأصناف أخرى خفيفة، لذا دعنا نتعرف معا على مخاطر الإفراط في تناول اللحوم الحمراء حسبما ذكرها موقع Prevention.
الشعور-بالغثيان

تخلص من الغثيان في رمضان.. تجنب المشروبات الغازية

في بداية الصيام وحتى أول 10 أيام من الشهر الكريم قد تحدث لك بعض التغيرات نتيجة الصوم، خاصة إذا كنت تتبع نفس العادات الغذائية كما قبل. والغثيان شعور رهيب يصيب المعدة مما يجعلك تشعر بأنك ستتقيأ، قد يكون سببه فيروسا أو حالة هضمية أو حملا أو حتى رائحة كريهة، كما لا يظهر السبب الحقيقي وراء الغثيان خاصة إذا كان لساعات قليلة واختفى فجأة فيما بعد. وفي رمضان قد تشعر بالغثيان على مائدة الإفطار أو خلال فترة الصوم، وبالطبع تحتاج إلى علاجات تمنع هذا الشعور، لذا اعرف ما يساعدك على الشعور بالراحة من الغثيان، حسبما ذكر موقع Healthline.
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