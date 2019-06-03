في اليوم العالمي لها.. اركب دراجتك وحافظ على صحتك

يساعد ركوب الدراجات في زيادة قدرة الجسم على التحمل، حيث ترتفع مستويات الطاقة لديه، ما يؤدي إلى الحماسة في العمل وزيادة الطاقة إضافة لتقوية العضلات

تحرير:فيروز ياسر ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

ركوب الدراجات

ركوب الدراجات خطوة مهمة لحماية البيئة وتوفير الكثير من المال، كما أنها وسيلة نقل تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان والسكري، وحتى الموت. ولأن الدراجة وسيلة نقل لها أسعار معقولة ومناسبة للبيئة، تشجع الدول إعطاء اهتمام خاص للدراجات والتشجيع على ركوبها للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية من خلال الاحتفال باليوم العالمي للدراجات في 3 يونيو من كل عام، ولهذا دعنا نتعرف على فوائدها حسبما ذكرها موقع Organic Facts.

تقوية العضلات ركوب الدراجات نشاط ينطوي على قدر كبير من حركة القدمين، ومن ثم يساعد في تقوية عضلات الساق والفخذين بصفة خاصة، كما يقوي عضلات الذراع لأنها مطلوبة لتحقيق التوازن خلال الركوب. وبالنسبة للأطفال، لوحظ تحسن كبير في صحة العظام والعضلات لديهم بعد جلسات منتظمة لركوب الدراجات؛ نظرًا لزيادة مرونة