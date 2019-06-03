في اليوم العالمي لها.. اركب دراجتك وحافظ على صحتك

يساعد ركوب الدراجات في زيادة قدرة الجسم على التحمل، حيث ترتفع مستويات الطاقة لديه، ما يؤدي إلى الحماسة في العمل وزيادة الطاقة إضافة لتقوية العضلات
ركوب الدراجات خطوة مهمة لحماية البيئة وتوفير الكثير من المال، كما أنها وسيلة نقل تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان والسكري، وحتى الموت.
ولأن الدراجة وسيلة نقل لها أسعار معقولة ومناسبة للبيئة، تشجع الدول إعطاء اهتمام خاص للدراجات والتشجيع على ركوبها للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية من خلال الاحتفال باليوم العالمي للدراجات في 3 يونيو من كل عام، ولهذا دعنا نتعرف على فوائدها حسبما ذكرها موقع Organic Facts.
تقوية العضلات
ركوب الدراجات نشاط ينطوي على قدر كبير من حركة القدمين، ومن ثم يساعد في تقوية عضلات الساق والفخذين بصفة خاصة، كما يقوي عضلات الذراع لأنها مطلوبة لتحقيق التوازن خلال الركوب.
وبالنسبة للأطفال، لوحظ تحسن كبير في صحة العظام والعضلات لديهم بعد جلسات منتظمة لركوب الدراجات؛ نظرًا لزيادة مرونة
تقوية العضلات
ركوب الدراجات نشاط ينطوي على قدر كبير من حركة القدمين، ومن ثم يساعد في تقوية عضلات الساق والفخذين بصفة خاصة، كما يقوي عضلات الذراع لأنها مطلوبة لتحقيق التوازن خلال الركوب.
وبالنسبة للأطفال، لوحظ تحسن كبير في صحة العظام والعضلات لديهم بعد جلسات منتظمة لركوب الدراجات؛ نظرًا لزيادة مرونة العضلات. اقرأ أيضا: «ليس مستحيلا».. نساء تتحدى الحمل وتحقق نجاحات عظيمة
تحسين وظيفة القلب والأوعية الدموية
في أثناء ركوب الدراجات، ينبض القلب بشكل أسرع من المعتاد، وهذا الأمر يعزز من صحته، كما أظهرت الدراسات على الرجال في منتصف العمر نتائج إيجابية من حيث وظائف القلب والأوعية الدموية نتيجة ركوبهم الدراجات مقارنةً بالأشخاص الذين لا يمارسون أي نشاط بدني.
علاج مرض السكري
يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض مختلفة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والأمراض الجلدية وأمراض العين وأمراض الكلى، ومجموعة واسعة من الأمراض الأخرى. يهمك أن تعرف أن الحركة تحميك من الموت المبكر
ويمكن السيطرة على مرض السكري عن طريق النشاط البدني، الذي يتضمن ركوب الدراجات، كما يمكن أن يكون مفيدا جدا في السيطرة على مرض السكري، حيث يتم استهلاك الجلوكوز الموجود في الخلايا ويتم سحب الجلوكوز من الدم بواسطة الخلايا وتحويله إلى طاقة مفيدة.
زيادة مستويات الطاقة
يساعد ركوب الدراجات في زيادة قدرة الجسم على التحمل، حيث ترتفع مستويات الطاقة، ما يؤدي إلى الحماسة في العمل، وزيادة الطاقة عمومًا لجميع الأنشطة العادية. اقرأ أيضا: عكس الشائع.. الجلوس بانحناء مفيد للمفاصل
إدارة الإجهاد
يمكن لركوب الدراجات الهوائية الحد من التوتر، فيقول الخبراء إن ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة يمكن أن تقلل من الإجهاد، ولكن في معظم الحالات، قد لا تكون ممارسة الرياضة ممكنة لكثير من الناس، وبدلا من ذلك، يمكنك قضاء بعض الوقت في ركوب دراجة لتقليل التوتر والاكتئاب.
فقدان الوزن
ركوب الدراجات من الأنشطة البدنية التي تساعدك في حرق المزيد من السعرات الحرارية، فالشخص الذي يركب بسرعة 10 أميال في الساعة يحرق 260 سعرا حراريا في ساعة واحدة، كما أنه يوظف العضلات في الفخذين والأرداف، ومن ثم تخسيس هذه المناطق.
تقليل خطر الإصابة بالسرطان
ممارسة ركوب الدراجات تساعد بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، حيث تشير الدراسات إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين مارسوا أنشطة بدنية معتدلة إلى عالية في بداية العمر ومتوسطه، كان لديهم خطر منخفض للإصابة بالسرطان مقارنة بالأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.
علاج التهاب المفاصل
ركوب الدراجات من أفضل التمارين للوقاية من التهاب المفاصل، حيث تستخدم عضلات الفخذين والساقين السفلية، كما أن الثني مفيد للمفاصل.
التأثير البيئي لركوب الدراجات
يعد ركوب الدراجات من وسائل النقل الصديقة للبيئة، لأنها تقلل من التلوث وانبعاث الغازات، ومن ثم لا تحسن من الصحة العامة فقط، بل إنها تجعل البيئة أفضل.
ويذكر أن مخترع الدراجات "كارل فون درايس" ظهر في أول صورة لها عام 1817، ووقتها لم يكن شكل الدراجة التي نعرفها، بل كانت آلة للمشي ساعدته فى التجول في الحدائق الملكية بشكل أسرع.