«ابن أصول» الحلقة 27: رحمة تطلب الطلاق من حمادة هلال

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

ابن أصول

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال الذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، نشوب خلاف بين «خميس» الفنان أحمد كرارة وصديقه «جمعة» بعد قيام الأخير بإطلاق النار على «رشدي» الفنان فراس سعيد، عقب اقتحام مخبئهم رفقة «هشام» الفنان حمادة هلال فى محاولة للقبض عليهم وتسليمهم للشرطة، حيث أكد «جمعة» أن ما حدث كان هو الحل الوحيد، ويطالبه بضرورة تنفيذ الاتفاق الذى تم بينهم وبين «جمال» الفنان حمزة العليمي بقتل «هشام» فى أسرع وقت.

كما شهدت الحلقة ذهاب«صولا» الفنانة سوزان نجم الدين، إلى المصحة النفسية التى توجد بها «فريدة» زوجة «رشد» الأولى ليتبين لها أنه هو السبب فى دخولها المصحة النفسية بعد الاستيلاء على جميع أموالها. وتمر أحداث الحلقة، ويذهب «جمال» إلى «مايا» زوجة