سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«ابن أصول» الحلقة 27: رحمة تطلب الطلاق من حمادة هلال

تحرير:التحرير ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
ابن أصول
ابن أصول
شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال الذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، نشوب خلاف بين «خميس» الفنان أحمد كرارة وصديقه «جمعة» بعد قيام الأخير بإطلاق النار على «رشدي» الفنان فراس سعيد، عقب اقتحام مخبئهم رفقة «هشام» الفنان حمادة هلال فى محاولة للقبض عليهم وتسليمهم للشرطة، حيث أكد «جمعة» أن ما حدث كان هو الحل الوحيد، ويطالبه بضرورة تنفيذ الاتفاق الذى تم بينهم وبين «جمال» الفنان حمزة العليمي بقتل «هشام» فى أسرع وقت.
كما شهدت الحلقة ذهاب«صولا» الفنانة سوزان نجم الدين، إلى المصحة النفسية التى توجد بها «فريدة» زوجة «رشد» الأولى ليتبين لها أنه هو السبب فى دخولها المصحة النفسية بعد الاستيلاء على جميع أموالها. وتمر أحداث الحلقة، ويذهب «جمال» إلى «مايا» زوجة
اقرأ المزيد
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.
احمد-الطيب (2)

للسيسي والغرب.. رسائل شيخ الأزهر باحتفال ليلة القدر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن المسلمين دَفَعُوا ثمنًا فادِحًا من دمائهم وأشلاءهم في الحروب الصليبيَّة، وفي فلسطين وما حولها منذ عام 48 وحتى اليوم وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلاندا، ومع ذلك لم يجرؤ مُؤرِّخ ولا كاتب مسلم أن يتفوَّه بكلمةٍ واحدةٍ تُسئ إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهيَّة، لأنه يعلم أن كلمة واحدة من هذا القبيل تخرجه من الإسلام قبل أن تخرج من فمه، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد/، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
السيسى

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لبعض الفئات، وتضمن القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحريـة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1440 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مجلس الوزراء يعلق على «تهجير أهالي الكرنك بالأقصر»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن قيام الحكومة بتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، دون صرف تعويضات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع محافظة الأقصر، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر بشكل قسري دون تعويضهم، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة المباني المخالفة التي تمثل تعديا على طريق الكباش الفرعوني مع توفير إجراءات سريعة وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي أهالي النجع قبل البدء في إجراءات الإزالة.
اقرأ المزيد من الأخبار
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

«ابن أصول» الحلقة 26: إصابة «فراس سعيد» بطلق ناري

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل«ابن أصول» بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، ذهاب «جمال» الفنان حمزة العليمي إلى«هشام» الفنان حمادة هلال فى محل الذهب الخاص به، فى محاولة منه للضغط عليه، ويؤكد له أن القضية التى رفعها عليهم لا تساوى شيئا،وأنه لن يستطيع استرداد ممتلكاته أبدا،بينما يؤكد جمال له أن ما حدث مجرد جولة وأنه سينتصر فى النهاية بالضربة القضاية، ويحاول الاعتداء عليه. كما شهدت الحلقة، استمرار محاولات «هشام »فى الانتقام، حيث علم أن «مايا» زوجة أخيه «سيف» الفنان محمد نجاتي فى السر عليها قضية آداب.
مسلسل-طلقة-حظ

نجاة مصطفى خاطر من الموت على يد أحمد ماهربـ«طلقة حظ»

بدأت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة، بذهاب «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر رفقة «عباس» الفنان محمد أنور وأزواج شقيقاته إلى «الديسكو» من أجل مقابلة «سليم» المحامي والانتقام، إلا أنه فوجئ بأن «نرمين» الفنانة إيمي سالم تحاول قتله، ولكنه استطاع تدارك الأمر نتيجة معرفته بالأشخاص الذين طلبت منهم «نرمين» قتله، عندما كان فى السجن وعند خروجه من «الديسكو» تم إطلاق النار عليه من قبل رجال رجل الأعمال «منصور» الفنان أحمد ماهر ولكنه لاذ بالفرار منهم.
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

الحلقة14 «ابن أصول»: زواج آيتن عامر من حمادة هلال

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل«ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC »في الساعة الثامنة مساءً، تتبع «هشام» الفنان حمادة هلال لوالدته «صولا» الفنانة سوزان نجم الدين، فى محاوله منه لكشف علاقتها العاطفية «برشدي» الفنان فراس سعيد، بعد ذهابها لمقابلته فى أحد المطاعم. كما شهدت الحلقة إخبار «نعمة» الفنانة آيتن عامر «هشام» برغبة والدته فى أن تزوجها له لمدة 6 أشهر مقابل الحصول على مليون جنيه، و يطالبها بأن تقبل العرض على الفور، لأنها فرصة لن تتكرر وحتى يتثنى لهما إعلان زواجهما للجميع.
مسلسل-طلقة-حظ

الحلقة14 «طلقة حظ»: إيمي سالم تضرب محمد أنور بالنار

بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة»، بهروب «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر و«عباس» الفنان محمد أنور من «البنسيون» ويصطدمان عند خروجهما بـ«نرمين» الفنانة إيمي سالم أمامهما، وتأتي مجموعة من المسلحين وتخطفهم، ويتبين من أحداث المسلسل أن هذه العصابة تتبع «مي» الفتاة التى تدعى أنها زوجة «شريف» والمتهم فى قتله عبد الصبور فى محاولة منها لمعرفة أسباب قتلهم زوجها وإجبار نرمين على الاعتراف بقتل «شريف».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org