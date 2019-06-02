الثروة الحرام.. عاطل يتلاعب بأحلام الشباب بـ21 ألفا

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

نصب واحتيال

عاطل أتم للتو عامه الأربعين، جُل همه التخلص من شبح البطالة ولقب "عاطل" الذي بات مقترنا باسمه، بحث عن طريقة يجني من ورائها المال، قاده تفكيره إلى طرق عالم الإجرام عبر بوابة النصب والاحتيال على راغبي العمل -خاصة الشباب- مستغلا حاجتهم للعمل ورغبة الكثيرين للالتحاق بفرصة في الدول العربية، أسس مكتبا في مسقط رأسه بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة لإلحاق العمالة بدولة العراق، وقام بتوزيع إعلانات ومنشورات دعائية جاء مضمونها "الحلم هيبقى حقيقة.. فرصة السفر للعراق بـ21 ألف جنيه".

تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة توصلت إلى أن "جمعة.أ"، 40 سنة، وشهرته "جمعة الصعيدي" عاطل مقيم بدائرة مركز البدرشين، المحكوم عليه في عدد (3) قضايا (أموال عامة- نصب) آخرها (نصب)، يمارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل خارج البلاد عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل منسوبة للعديد من