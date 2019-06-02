جريمة

الثروة الحرام.. عاطل يتلاعب بأحلام الشباب بـ21 ألفا

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
نصب واحتيال
نصب واحتيال
عاطل أتم للتو عامه الأربعين، جُل همه التخلص من شبح البطالة ولقب "عاطل" الذي بات مقترنا باسمه، بحث عن طريقة يجني من ورائها المال، قاده تفكيره إلى طرق عالم الإجرام عبر بوابة النصب والاحتيال على راغبي العمل -خاصة الشباب- مستغلا حاجتهم للعمل ورغبة الكثيرين للالتحاق بفرصة في الدول العربية، أسس مكتبا في مسقط رأسه بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة لإلحاق العمالة بدولة العراق، وقام بتوزيع إعلانات ومنشورات دعائية جاء مضمونها "الحلم هيبقى حقيقة.. فرصة السفر للعراق بـ21 ألف جنيه".
تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة توصلت إلى أن "جمعة.أ"، 40 سنة، وشهرته "جمعة الصعيدي" عاطل مقيم بدائرة مركز البدرشين، المحكوم عليه في عدد (3) قضايا (أموال عامة- نصب) آخرها (نصب)، يمارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل خارج البلاد عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل منسوبة للعديد من
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جنازة الضابط أحمد فايز شهيد الواحات

للمرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» إلى 9 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 9 من يونيو الجاري، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
اغتصاب

براءة زوج من تهمة زوجته بـ«هتك عرض» ابنتهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، ببراءة المدعو "م. ف. م" عامل بشركة، من اتهامه بهتك عرض ابنته الطفلة "س. م. ف- 15 سنة". تعود الواقعة في القضية رقم 22497 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المدعوة "هـ. ع. م" بقيام زوجها بهتك عرض ابنتهما داخل شقتها بدائرة القسم.
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حاصرتها النار.. مأساة إنسانية في حدائق القبة

لقيت سيدة عجوز قعيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعد نشوب حريق في شقتها بمنطقة حدائق القبة، في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة بنقل الجثة إلى المستشفى تمهيدا لإصدار قرار بدفنها. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، قبل أن تسارع سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت الشقة وفارقت السيدة العجوز حياتها متأثرة بإصابتها، ليتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة السيدة.
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«مش هتركن هنا».. ملابسات إطلاق نار في الحي الراقي

مشادة كلامية استمرت دقائق معدودة أمام أحد البنوك الشهيرة بحي الدقي الراقي بوسط محافظة الجيزة، طرفاها سايس وتاجر أسمنت، خلاف على "ركنة" دراجة نارية ملك الأخير أمام البنك ورفض السايس القاطع، ومع تشبث الطرفين كل بموقفه، تعقدت الأمور، وارتفعت حدة المشادة الكلامية إلى تراشق بالألفاظ وتطورت إلى مشاجرة اعتدى كل منهما على الآخر بالضرب قبل أن تصل الأحداث إلى ذروتها بإخراج التاجر سلاحا "طبنجة" من طيات ملابسه وأطلق عيارين ناريين في الهواء مما أثار فزع المارة.
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انتحار

مصرع شاب سقط من الطابق الرابع بمنزل في البدرشين

سقط شاب من الطابق الرابع بمنزل بالبدرشين، مما أسفر عن مصرعه بالحال، وأوضحت تحريات رجال المباحث أن الضحية اختل توازنه وسقط مفارقًا الحياة، أثناء لهوه بجوار النافذة، ولا توجد شبهة جنائية.. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي مركز شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد سقوط أحد الأشخاص من الطابق الرابع، ما أسفر عن مفارقته الحياة، وبإجراء التحريات تبين أن شاب يدعى "أحمد.ص" اختل توازنه، ما أسفر عن سقوطه من الطابق الرابع، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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إصابة 6 أشخاص فى تصادم «توك توك وميكروباص» بالبدرشين

شهد طريق البدرشين فى الاتجاه إلى الجيزة، إصابة 6 مواطنين إصابات بالغة، تنوعت بين كسور ونزيف وكدمات وسحجات، جراء حادث اصطدام سيارة «ميكروباص» بـ«توك توك»، حيث كان قائد الميكروباص يقود مركبته بسرعة عالية، بينما خرج «توك توك» من شارع جانبي إلى الطريق العام فجأة، فلم يتمكن الأول من تفادي الآخير وصدمه، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، 3 من بينهم كانوا يستقلون التوك توك، وبينهم سيدة، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى البدرشين العام لتلقي العلاج، كما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
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إصابة 3 أشخاص فى حادثي تصادم بالقاهرة والجيزة

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى البدرشين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تجاوز قائد سيارة ملاكي السرعات القانونية المقررة على الطريق، بالتزامن مع عبور المصابين، ما لم يمكنه من تفاديهما، وتم التحفظ على السائق المتسبب فى الحادث، لعرضه على النيابة للتحقيق.
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مباحث التموين تنتصر للغلابة.. ضبط 146 طن مواد فاسدة

داخل قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية المطل على السفارة السعودية، جاءت تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واضحة وصارمة لضباط إدارة مباحث التموين بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار خلال شهر رمضان الكريم والتصدي بكل حزم لغش التجار وأصحاب المصانع، لا سيما غير المرخصة "بير السلم" التي تمثل خطرا على حياة جمهور المستهلكين بسبب المنتجات التي تطرح في المحلات دون الالتزام بمعايير الجودة واشتراطات الصحة والسلامة المطلوبة.
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