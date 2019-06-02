مفاجأة في تحقيقات سرقة خزينة شركة مقاولات

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

سرقة شركة - أرشيفية

رجال المباحث بالقاهرة تمكنوا من كشف غموض سرقة خزينة من داخل شركة مقاولات بدائرة قسم شرطة بدر، إذ تبين أن موظفين بالشركة استعانا بثالث، وتحصلا على نسخة من مفتاح الشركة، منحاه لشريكهما الذى دخل مقر العمل وسرق الخزينة، وأخذها إلى منزله ليفتحها المتهمون ويستولوا على ما بها من أموال قدرها 240 ألف جنيه، ونجحت القوات فى التوصل إلى المتهمين الثلاثة من خلال رصد دخول ثالثهم عبر كاميرات المراقبة، واستبيان دخوله بمفتاح وليس بأسلوب كسر الباب، وبالتحرى والتفتيش اتضحت صلته بشريكيه العاملين بالشركة.

شهدت التحقيقات اعتراف المتهمين الأول والثانى بأنهما نظرًا لطبيعة عملهما بالشركة محل البلاغ، وعلمهما بوجود مبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بها، خططا لسرقتها، وفى سبيل ذلك عملا نسخة من مفتاح الشركة، وسلماها للمتهم الثالث. «مطمرش فيه».. سقوط المتهمين بسرقة شركة بمدينة نصر وأقر المتهمون بقيام