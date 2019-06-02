تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي برئيس شركة هواوي مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

اجتماع الوزير مع رئيس هواوي

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فينسينت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر، لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وأشار الوزير إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين في شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، خاصة التعليمية والبحثية والتدريبية والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكدًا أهمية تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد تصور حول جامعة متخصصة في علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (ICT) كنموذج فريد في مجال التكنولوجيا، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الشركة في هذا المجال. وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،