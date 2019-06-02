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السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر (بث مباشر)

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيس
الرئيس عبد الفتاح السيس
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمركز مؤتمرات الأزهر، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر للعام الهجرى 1440، وذلك لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الـ 26 للقرآن الكريم، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأكان الفريق محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
وحضر أيضا الاحتفال الوزراء وسفراء بعض الدول العربية والإسلامية وقيادات الأزهر والأوقاف والإفتاء والقيادات التنفيذية والشعبية.وفي سياق آخر، بعث الدكتور مصطفى مدبولي اليوم برقية تهنئة للرئيس السيسي؛ بمناسبة حلول عيد الفطر، جاء نصها: "يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

مختار جمعة: الإسلام أوجب للحاكم العادل حق الطاعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غن هناك 3 نقاط تتعلق بـ"فهم المقاصد"، موضحا خلال كلمته في احتفال الوزارة بليلة القدر،: نقف مع آية واحدة من كتاب لله عز وجل، حيث يقول الحق سبحانه (إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).. وإذا كان الجزء الأول جاء على سبيل الحقيقة بأن من قتل نفسا، أي نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، والجزء الثاني من الآية يحتاج إلى وقفة وتأمل في قوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، لأن الإحياء الحقيقي للنفس لا يكون إلا لله وحده فيُحمل الأمر هنا على المعنى المجازي، والمراد من عمل على إحيائها أو حافظ على بقائها حية".

الصحة تنهي الجدل بشأن «عجز الأنسولين»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وجود عجز شديد في عقار "الأنسولين " من المستشفيات والصيدليات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين " أو أي أدوية أخرى تتعلق بمرض السكر سواء بالمستشفيات أو الصيدليات، مُشددةً على توافر "الأنسولين " بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة ستة أشهر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين. ?
حقل-ظهر

هل تنازلت مصر عن حصتها في حقل «ظهر»؟ الحكومة توضح

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء تُفيد بتنازل مصر عن حصتها في حقل غاز "ظهر" لإحدى الشركات الأجنبية. وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها في حقل غاز "ظهر"، مُوضحةً أن حصة مصر في حقل "ظهر" لم تتغير، حيث أسهم الحقل في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
البنك-المركزى

حقيقة إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
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الفريق-محمد-فريد-رئيس-الأركان-يتفقد-التأمين (1)

رئيس الأركان يتفقد قوات التأمين بشمال ووسط سيناء

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من لأكمنة والارتكازات الأمنية بشمال ووسط سيناء خلال زيارته لقوات التأمين التي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة، للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية خلال اليومين الماضيين، وتابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء، وفي اليوم الأول التقى الفريق محمد فريد عناصر القوات المسلحة والشرطة وشاركهم تناول وجبة الإفطار.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

5 تحذيرات قوية من الأوقاف بشأن صلاة العيد

أعلنت وزارة الأوقاف، أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، موضحة في بيان، أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد بالشوارع والزوايا والمصليات ولا الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوطة. مضيفة "بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها لديوان عام الوزارة".
عبد الفتاح السيسى (2)

السيسي: دي بلدي وهحميها.. شوفوا الشعوب راحت

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا معنديش حاجة أخبيها، ولا أخاف منها، ديه بلدي وأنا هحميها، فإحنا لن نتوانى عن حمايتها والحفاظ عليها، وأرجوا لما نيجي نتكلم عن مصر، نحطها في سياق المنطقة اللي إحنا عايشينا فيها، وشوفوا الشعوب راحت فين وبتروح فين، مين كان هيقف جانبا ويوفر لـ100 مليون دول متطلباتهم، وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة، مين كان هيعوض علينا التأخير والنقص لحالة عدم الاستقرار، مع الوضع في الاعتبار إننا كنا متأخرين أوي قبل كده، الناس هتتكلم بس وتطبطب علينا بالكلام، لكن ماحدش هايجي يقولك طيب تعالى نعوض بقى الخسارة اللي أنتوا خسرتوها".
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي: لو المظاهرات تبني مصر هنزل الشارع ليل نهار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا معنديش حاجة أخبيها، ولا أخاف منها، ديه بلدي وأنا هحميها، فإحنا لن نتوانى عن حمايتها والحفاظ عليها، وأرجوا لما نيجي نتكلم عن مصر، نحطها في سياق المنطقة اللي إحنا عايشينا فيها، وشوفوا الشعوب راحت فين وبتروح فين، مين كان هيقف جانبا ويوفر لـ100 مليون دول متطلباتهم، وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة، مين كان هيعوض علينا التأخير والنقص لحالة عدم الاستقرار، مع الوضع في الاعتبار إننا كنا متأخرين أوي قبل كده، الناس هتتكلم بس وتطبطب علينا بالكلام، لكن ماحدش هايجي يقولك طيب تعالى نعوض بقى الخسارة اللي أنتوا خسرتوها".
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