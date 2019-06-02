السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر (بث مباشر)

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيس

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمركز مؤتمرات الأزهر، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر للعام الهجرى 1440، وذلك لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الـ 26 للقرآن الكريم، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأكان الفريق محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة

وحضر أيضا الاحتفال الوزراء وسفراء بعض الدول العربية والإسلامية وقيادات الأزهر والأوقاف والإفتاء والقيادات التنفيذية والشعبية.وفي سياق آخر، بعث الدكتور مصطفى مدبولي اليوم برقية تهنئة للرئيس السيسي؛ بمناسبة حلول عيد الفطر، جاء نصها: "يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة