عقوبات جديدة بانتظار تركيا بسبب «S-400»

قد تواجه تركيا المزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية المرهقة في المستقبل.. حال استمرار رغبتها في الحصول على منظومة S-400 الروسية

تحرير:محمود نبيل ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

أردوغان

على الرغم من الآلام التي تعيشها تركيا على المستوى الاقتصادي والسياسي منذ العام الماضي، فإنه لا تزال أنقرة لم تشهد كل الأوجاع التي تنتظرها سياسيًا واقتصاديًا، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التوتر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. التوترات التي أشعلتها رغبة أنقرة في شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 خلال العام الماضي، كانت السبب وراء غضب ترامب، الذي يرى في إتمام الصفقة ما يهدد الدول الأعضاء لحلف شمال الأطلسي الناتو المجاورة لتركيا.

تركيا على وشك مواجهة عقوبات أمريكية جديدة بسبب قرارها شراء نظام دفاع صاروخي روسي من طراز S-400، وهو الأمر الذي سيجعل عملتها واقتصادها اللذين يعانيان من ضعف شديد أصلًا، يمران بأسوأ فتراتهما على الإطلاق، كما أن ذلك سيثير تساؤلات حول موقف تركيا داخل الناتو والمنطقة. روسيا: تحطم الطائرة لن يؤثر على اتفاق