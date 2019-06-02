سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

عقوبات جديدة بانتظار تركيا بسبب «S-400»

قد تواجه تركيا المزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية المرهقة في المستقبل.. حال استمرار رغبتها في الحصول على منظومة S-400 الروسية
تحرير:محمود نبيل ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
أردوغان
أردوغان
على الرغم من الآلام التي تعيشها تركيا على المستوى الاقتصادي والسياسي منذ العام الماضي، فإنه لا تزال أنقرة لم تشهد كل الأوجاع التي تنتظرها سياسيًا واقتصاديًا، خاصة في ظل تصاعد وتيرة التوتر بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب. التوترات التي أشعلتها رغبة أنقرة في شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 خلال العام الماضي، كانت السبب وراء غضب ترامب، الذي يرى في إتمام الصفقة ما يهدد الدول الأعضاء لحلف شمال الأطلسي الناتو المجاورة لتركيا.
تركيا على وشك مواجهة عقوبات أمريكية جديدة بسبب قرارها شراء نظام دفاع صاروخي روسي من طراز S-400، وهو الأمر الذي سيجعل عملتها واقتصادها اللذين يعانيان من ضعف شديد أصلًا، يمران بأسوأ فتراتهما على الإطلاق، كما أن ذلك سيثير تساؤلات حول موقف تركيا داخل الناتو والمنطقة. روسيا: تحطم الطائرة لن يؤثر على اتفاق
اقرأ المزيد
ترامب

ترامب يُحذر بريطانيا: كونوا حذرين من هواوي

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بريطانيا أن تكون "في منتهى الحذر" حيالَ إشراك مجموعة هواوي الصينيّة في تطوير شبكة "فايف جي" على أراضيها، وذلك في مقابلة نُشرت السبت عشيّة وصوله إلى لندن في زيارة دولة. وردًا على تقارير تُفيد بأنّ بريطانيا تنوي منح هواوي دورًا محدودًا في ذلك المشروع، قال ترامب لصحيفة "صنداي تايمز"، "لديكم بدائل أخرى، ويجب علينا أن نكون حذرين جدًا من وجهة نظر أمنية"، وأضاف "تعلمون أنّ لدينا مجموعة مهمة من الاستخبارات وأننا نعمل عن كثب مع بلدكم (بريطانيا)، ولذا يجب عليكم أن تكونوا حذرين للغاية".
انفجار-عبوة ناسفة (1)

ارتفاع عدد مصابي انفجارات مصنح روسيا إلى 85 شخصًا

ارتفع عدد المصابين الناتج عن عدة انفجارات وقعت في مصنع للذخيرة بمدينة دزيرجينسك الروسية أمس السبت إلى 85 شخصا. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، نقلا عن وزارة الصحة أن عمال المصنع والسكان الذين يعيشون بالمنطقة المحيطة بالمصنع توجهوا لتلقي العلاج، في الوقت الذي لزم 16 شخصا البقاء في المستشفى. وكانت السلطات الروسية قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى جراء الانفجارات التي وقعت في شركة "كريستال"، التي تنتج ذخائر للجيش، بينها قنابل، وكذلك مواد متفجرة لاستخدامها في أغراض مدنية.
انفجار-مستودع-عسكري-في-أوكرانيا (2)

إصابة 42 شخصا في انفجار مصنع ديناميت بروسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، وقوع انفجارات في مصنع "كريستال" لتصنيع الديناميت في بلدة دزيرجينسك بوسط روسيا ما أسفر عن إصابة 42 شخصًا. وذكرت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة (تاس) الروسية، أنه تم نقل 14 مصابًا إلى المستشفى للحصول على العلاج اللازم، مشيرة إلى أن المصابين لا يعاني أي منهم من إصابة خطيرة جراء الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم. وبحسب ما نقلت فرانس برس، فقد وقع الانفجار في مصنع "كريستال" في دزيرجينسك على بعد 400 كلم شرق موسكو.
طائرة-ركاب-ايرانية

إيران تشكو عدم تزويد طائراتها بالوقود بمطارات دولية

رفعت إيران شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" بشأن امتناع بعض المطارات الدولية عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية. وتخضع شركات الطيران الإيرانية لعقوبات أمريكية مصاحبة لتلك التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات النفط الإيرانية، حيث حذرت وزارة الخزانة الأمريكية جميع دول العالم وشركات الطيران الدولية من خطورة منح تصاريح أو تقديم خدمات جوية للخطوط الجوية الإيرانية. وتسببت العقوبات الأمريكية في خسائر لشركات الطيران الإيرانية وتراجع في عدد عدد المسافرين على متنها.
اقرأ المزيد من الأخبار
القمة الاسلامية فى مكة (4)

صحف عالمية: الرياض حققت أهداف قمة مكة

استطاعت القمتين العربية والإسلامية التي أقيمت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أن تحظى باهتمام كبير على مستوى التغطية الإعلامية، لا سيما وأنها عقدت في وقت تزداد فيه التوترات بشكل واضح بمنطقة الخليج العربي. الحشد الإسلامي والعربي الذي دعت إليه السعودية، كان بمثابة خطوات واثقة من جانب قيادتها نحو إدانة الأنشطة الإرهابية والعنف بشتى أشكاله خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد استهداف ناقلات المفط قبالة سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي مايو الماضي.
أردوغان-في-مطار-اسطنبول

اشتعال وتصادم.. قائد طائرة يمنع كارثة بمطار أسطنبول

أثار اصطدام طائرتين تابعتين للخطوط الجوية التركية ببعضهما، ضجة ومخاطر كبيرة بعد اشتعال النيران، في مطار إسطنبول الجديد، نتيجة لطرق غير مستوية في ممرات الطائرات، حسبما نقل موقع T24 الإخباري التركي المستقل عن طيارين أتراك لم يسمهم، الأربعاء. وقال الطيارون لموقع T24 إن ممرات المطار غير المتساوية فرضت عليهم استخدام مكابحهم أكثر من اللازم في محاولة لعدم التصادم عند الإقلاع، الأمر مما يشكل ضغطا إضافيا على عجلات الطائرة، بحسب "سكاي نيوز عربية"، وكان حريق ضخم سينتج عن التصادم لولا محاولة قائد الطائرتين تفادي الاصطدام باستخدام المكابح.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-19

أردوغان يوبخ مسؤوليه: ملأنا بطون الناخبين وصوتوا للمعارضة

وبخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولي حزبه، بعد اتجاهات التصويت في الانتخابات المحلية الأخيرة، قائلا إن حزبه "ملأ بطون" الناخبين، لكنهم صوتوا للمعارضة في إسطنبول. ووفقًا لصحيفة جمهورييت اليومية، قال أردوغان لنواب ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم ردا على نقاش بشأن أصوات المواطنين الأكراد في إسطنبول: "كم عدد الأصوات التي حصلت عليها في سلطان بيلي؟ لقد قدمنا ??الخدمات هناك، لكن على الرغم من ذلك، فقد حصلت المعارضة على 15% من الأصوات هناك"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
غاز-المتوسط

تركيا ترد على التحذير الأمريكي بشأن غاز المتوسط

ردت تركيا، اليوم الاثنين، على التحذير الذي وجّهته لها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التنقيب عن الغاز قبالة قبرص، واصفة إياه بـ"غير الواقعي"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وعبرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أمس الأحد، عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها للبدء بنشاطات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، كما وجه الاتحاد الأوروبي طلبا مماثلا إلى تركيا.? وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "إن بيان الخارجية الأمريكية بتاريخ الخامس من مايو والمتعلق بنشاطات التنقيب لتركيا في منطقتها للجرف القاري غير واقعية".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org