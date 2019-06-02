جريمة

«مش هتركن هنا».. ملابسات إطلاق نار في الحي الراقي

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
إطلاق نار
إطلاق نار
مشادة كلامية استمرت دقائق معدودة أمام أحد البنوك الشهيرة بحي الدقي الراقي بوسط محافظة الجيزة، طرفاها سايس وتاجر أسمنت، خلاف على "ركنة" دراجة نارية ملك الأخير أمام البنك ورفض السايس القاطع، ومع تشبث الطرفين كل بموقفه، تعقدت الأمور، وارتفعت حدة المشادة الكلامية إلى تراشق بالألفاظ وتطورت إلى مشاجرة اعتدى كل منهما على الآخر بالضرب قبل أن تصل الأحداث إلى ذروتها بإخراج التاجر سلاحا "طبنجة" من طيات ملابسه وأطلق عيارين ناريين في الهواء مما أثار فزع المارة.
تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقي إخطارا من الخدمات المعينة لتأمين أحد البنوك بحدوث مشاجرة ومصابين، وتبين بالفحص وقوع المشاجرة بين "أحمد.ع.ا.م"، 39 سنة، تاجر أسمنت، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وبحوزته طبنجة صوت بخزينتها 6 طلقات صوت، وسايس يدعى "جمال.ا.ع"، 53 سنة، مقيم بدائرة قسم إمبابة، مصاب
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جنازة الضابط أحمد فايز شهيد الواحات

للمرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» إلى 9 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 9 من يونيو الجاري، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
اغتصاب

براءة زوج من تهمة زوجته بـ«هتك عرض» ابنتهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، ببراءة المدعو "م. ف. م" عامل بشركة، من اتهامه بهتك عرض ابنته الطفلة "س. م. ف- 15 سنة". تعود الواقعة في القضية رقم 22497 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المدعوة "هـ. ع. م" بقيام زوجها بهتك عرض ابنتهما داخل شقتها بدائرة القسم.
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حاصرتها النار.. مأساة إنسانية في حدائق القبة

لقيت سيدة عجوز قعيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعد نشوب حريق في شقتها بمنطقة حدائق القبة، في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة بنقل الجثة إلى المستشفى تمهيدا لإصدار قرار بدفنها. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، قبل أن تسارع سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت الشقة وفارقت السيدة العجوز حياتها متأثرة بإصابتها، ليتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة السيدة.
سرقة

مفاجأة في تحقيقات سرقة خزينة شركة مقاولات

رجال المباحث بالقاهرة تمكنوا من كشف غموض سرقة خزينة من داخل شركة مقاولات بدائرة قسم شرطة بدر، إذ تبين أن موظفين بالشركة استعانا بثالث، وتحصلا على نسخة من مفتاح الشركة، منحاه لشريكهما الذى دخل مقر العمل وسرق الخزينة، وأخذها إلى منزله ليفتحها المتهمون ويستولوا على ما بها من أموال قدرها 240 ألف جنيه، ونجحت القوات فى التوصل إلى المتهمين الثلاثة من خلال رصد دخول ثالثهم عبر كاميرات المراقبة، واستبيان دخوله بمفتاح وليس بأسلوب كسر الباب، وبالتحرى والتفتيش اتضحت صلته بشريكيه العاملين بالشركة.
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إطلاق-نار

رصاص ميري.. شرطي يطلق النار على الأهالي بعين شمس

قررت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، اليوم الخميس، حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإطلاق نار على شخصين بعين شمس، وكشفت تحقيقات النيابة أنه نشبت مشاجرة بين أمين الشرطة والمجني عليهما على إثر اصطدام "الضحية الأولى" بنجل أمين الشرطة أمام منزله وتدخل الأهالي لفض المشاجرة، وأضافت التحقيقات أن المجني عليهما أحضرا عددا من أقاربهما بغرض التعدي على أمين الشرطة ونجله، فأطلق الأخير عدة أعيرة نارية لتفريقهم، فأصيب اثنان بطلقتين في القدم.
توك-توك

مات الجدع.. حكاية مقتل «عريس قنا» بطلقة في الصدر

كعادته كل صباح يخرج "مصطفى" بحثا عن الرزق عبر دراجته النارية ذات الثلات عجلات "توك توك"، يتجول بين الشوارع لجني المال ومن ثم تلبية متطلباته الشخصية وتوفير احتياجات أسرته، سيناريو يومي قلما تبدلت أحداثه إلا أن تلك الأمسية كان السائق البسيط على موعد مع سيناريو مغاير حملت كواليسه قدرا من المخاطر كادت تودي بحياته مع فقدان مصدر رزقه، إلا أن العناية الإلهية وشهامة شاب حالا دون مقتله، وانتهى الأمر بمقتل "الجدع" الذي ضحى بحياته نظير مساعدة الآخرين، ليفارق الحياة بطلقة في الصدر.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

فتاة وسلاح ومولوتوف..كواليس «خناقة السحور» في أكتوبر

كر وفر، صراخ وعويل، دوي طلقات الرصاص، حالة من الذعر والفزع انتابت المارة والأهالي في المنازل في وقت متأخر من الليل وتحديدا قبل وقت قصير من أذان فجر اليوم الأربعاء، العاشر من رمضان، إلا أن حضور قوة من قسم شرطة أول أكتوبر إلى الحي الأول بعث الطمأنينة في نفوس الجميع، هدأت الأوضاع مع فرض قوات الشرطة بقطاع أكتوبر كردون أمني للسيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء إلى المنطقة المحيطة بكافيه "قهوتي" -محل الواقعة- وتعيين حراسة أمنية مشددة دون السماح باقتراب أحد.
قتل

شاب يقتل شقيقه الأكبر في نهار رمضان ببني سويف

لقي فلاح مصرعه على يد شقيقه الأصغر، باستخدام سلاح أبيض "سكين" بعد معاتبته لوجود خلاف مع عمه بسبب الأسبقية على ري قطعة أرض زراعية بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بوصول "نبيل.ح.ن، 30 سنة، فلاح جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي بعد إصابته بجرحين نافذين بالصدر من الناحية اليسرى، وجرح نافذ بالعضد الخلفي للذراع اليسرى، وجرحين نافذين بالظهر من الجهتين اليسرى واليمنى.
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