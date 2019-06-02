«مش هتركن هنا».. ملابسات إطلاق نار في الحي الراقي

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

إطلاق نار

مشادة كلامية استمرت دقائق معدودة أمام أحد البنوك الشهيرة بحي الدقي الراقي بوسط محافظة الجيزة، طرفاها سايس وتاجر أسمنت، خلاف على "ركنة" دراجة نارية ملك الأخير أمام البنك ورفض السايس القاطع، ومع تشبث الطرفين كل بموقفه، تعقدت الأمور، وارتفعت حدة المشادة الكلامية إلى تراشق بالألفاظ وتطورت إلى مشاجرة اعتدى كل منهما على الآخر بالضرب قبل أن تصل الأحداث إلى ذروتها بإخراج التاجر سلاحا "طبنجة" من طيات ملابسه وأطلق عيارين ناريين في الهواء مما أثار فزع المارة.

تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقي إخطارا من الخدمات المعينة لتأمين أحد البنوك بحدوث مشاجرة ومصابين، وتبين بالفحص وقوع المشاجرة بين "أحمد.ع.ا.م"، 39 سنة، تاجر أسمنت، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وبحوزته طبنجة صوت بخزينتها 6 طلقات صوت، وسايس يدعى "جمال.ا.ع"، 53 سنة، مقيم بدائرة قسم إمبابة، مصاب