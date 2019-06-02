قرارات ترامب ضد المكسيك تهدد سوق السيارات الأمريكي

بسبب موقفها من المهاجرين غير الشرعيين، فرضت أمريكا رسوما جمركية على صادرات المكسيك لها بقيمة 25%، إلا أن هذه الرسوم سيكون لها نتائج عكسية على سوق السيارات الأمريكي

تحرير:أحمد سليمان ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

ترامب

عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع المكسيكية هذا الأسبوع، في محاولة للضغط على المكسيك لمنع المهاجرين من العبور إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، حيث ستفرض الحكومة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 5% على جميع السلع القادمة إلى المكسيك من المكسيك اعتبارًا من 10 يونيو، على أن تصل إلى 25% في الأول من أكتوبر المقبل، وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية ستفرض على جميع البضائع المكسيكية، فإن قطاع السيارات سيكون هو الأكثر تأثرا.

وقال موقع "ذا فيرج" الأمريكي إنه في الوقت الذي يواصل فيه ترامب تصعيد قتاله ضد شركات السيارات الأجنبية، يعتقد بعض الخبراء أن الولايات المتحدة سوف تقترب من حالة ركود آخر. فإذا لم تتوصل البلدان إلى اتفاق قبل تطبيق الحد الأقصى من الرسوم الجمركية البالغ 25%، وتحملت شركات السيارات التكلفة بالكامل حتى لا تحملها