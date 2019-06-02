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قرارات ترامب ضد المكسيك تهدد سوق السيارات الأمريكي

بسبب موقفها من المهاجرين غير الشرعيين، فرضت أمريكا رسوما جمركية على صادرات المكسيك لها بقيمة 25%، إلا أن هذه الرسوم سيكون لها نتائج عكسية على سوق السيارات الأمريكي
تحرير:أحمد سليمان ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
ترامب
ترامب
عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع المكسيكية هذا الأسبوع، في محاولة للضغط على المكسيك لمنع المهاجرين من العبور إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، حيث ستفرض الحكومة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 5% على جميع السلع القادمة إلى المكسيك من المكسيك اعتبارًا من 10 يونيو، على أن تصل إلى 25% في الأول من أكتوبر المقبل، وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية ستفرض على جميع البضائع المكسيكية، فإن قطاع السيارات سيكون هو الأكثر تأثرا.
وقال موقع "ذا فيرج" الأمريكي إنه في الوقت الذي يواصل فيه ترامب تصعيد قتاله ضد شركات السيارات الأجنبية، يعتقد بعض الخبراء أن الولايات المتحدة سوف تقترب من حالة ركود آخر. فإذا لم تتوصل البلدان إلى اتفاق قبل تطبيق الحد الأقصى من الرسوم الجمركية البالغ 25%، وتحملت شركات السيارات التكلفة بالكامل حتى لا تحملها
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تمساح-يقتحم-منزل-فى-فلوريدا (5)

تمساح ضخم يقتحم منزلا في أمريكا (صور)

اقتحم تمساح منزلا في ولاية فلوريدا الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، وسط حالة ذهول من السكان الذين استدعوا الشرطة، بحسب صحيفة "يو أس إيه توداي". ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد عثر سكان المنزل على التمساح في المطبخ بعد أن اقتحم نافذة أرضية تظل على الحديقة. وذكرت الشرطة التي نشرت صورًا للحيوان الضخم بعد تقييده والسيطرة عليه تمامًا، أن التمساح البالغ طوله 3 أمتار و35 سنتيميترا اقتحم المنزل الجمعة، من خلال النوافذ المنخفضة الموجودة في المطبخ.
الشرطة الامريكية

12 قتيلا في حادث إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

لقي 12 شخصا مصرعهم، جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الجمعة في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية. وقال رئيس الشرطة المحلية، جيم سيرفيرا: "يوجد لدينا أيضا 4 مصابين جدد يتلقون علاجا في المستشفى. كما تتوفر لدينا معلومات أن عددا من المصابين يصلون إلى المستشفى بأنفسهم". وأضاف: "وهناك 4 شرطيين تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به في المبنى الإداري.. يمكنني القول إننا شهدنا تبادلا طويلا لإطلاق النار بين رجال الشرطة الأربعة والمشتبه به. وعثرنا على مسدس عيار 45 وذخيرة عديدة".
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن أشخاص عدة أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» إن شخصًا أطلق النار في المبنى رقم 2 بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة. ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد الشرطة بولاية فرجينيا ما أعلنه بشأن مقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق النار بمركز البلدية بمنطقة فرجينيا بيتش.
ترامب-يرفع-علامة-النصر

ترامب يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية في هذا الموعد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط للإعلان رسميا للترشح لولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو المقبل. وكتب ترامب، في تغريدة نشرها مساء الجمعة على حسابه عبر موقع "تويتر": "سأعلن عن انطلاق مشاركتي في السباق على ولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا مع السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس، مايك بينس، والسيدة الثانية، كارين بينس، بمركز Amway الذي يحتضن 20 ألف مقعد". ودعا ترامب مناصريه للانضمام إلى "هذا السباق التاريخي"، ونشر رابطا لموقع يتيح شراء التذاكر لحضور هذه الفعالية.
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الحدود الأمريكية المكسيكية

من أجل العلاج.. الأمريكيون يهاجرون إلى المكسيك

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وخلال حملته الانتخابية أيضا، لم يدخر جهدا في الهجوم على الهجرة والمهاجرين، ووضع العديد من التشريعات التي تعيق وصولهم إلى البلاد، وعلى وجه الأخص أولئك القادمين من دول أمريكا الوسطى والجنوبية عن طريق المكسيك، إلا أن الوضع أصبح مختلفا قليلا الآن، حيث يعبر مئات الآلاف من الأمريكيين الحدود إلى المكسيك، من أجل الحصول على الرعاية الطبية خاصة فيما يتعلق بالعناية بالأسنان وجراحات التجميل، فيما يطلق عليه الآن "السياحة الطبية".
ترامب-يرفع-علامة-النصر

ترامب يذكّر السعودية مجددا بـ«دفع الفاتورة»

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، إلى ضرورة أن تدفع السعودية ثمن الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة. وقال "ترامب"، في كلمة ألقاها أمام تجمع لأنصاره بولاية فلوريدا ضمن حملة تدعو لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة 2020، إن "السعودية دولة غنية جدا ليس لديها شيء سوى المال، فأعتقد أن بإمكانهم دفع المال مقابل دفاعنا عنهم". وتابع: "هناك الكثير من الدول التي ندافع عنها، وليس من العدل أن يدفعوا ثمنا قليلا، لكنهم سيدفعون، فهم يشترون كمية كبيرة من المعدات مقابل 450 مليار دولار من بلادنا".
قاذفات بي 52

قاذفات وحاملة طائرات.. هل تخوض أمريكا حربا مع إيران؟

استمرت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في التصاعد، اليوم الجمعة، حيث استفز قادة قوات الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية إدارة ترامب، بعد يوم واحد فقط من وصول القاذفات الأمريكية من طراز "بي 52" في المنطقة، حيث صرح ديفيد مارتن محلل الأمن القومي في شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، يوم الخميس، بأن قاذفات القنابل من طراز "بي 52" التي أمر البيت الأبيض بنشرها في منطقة الخليج العربي، قد وصلت إلى قاعدة "العيديد" الجوية في العاصمة القطرية الدوحة، ويأتي نشر هذه القاذفات، مع وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى المنطقة.
ترامب

على خطى «تمرد».. 10 ملايين توقيع لبدء عزل ترامب

على طريقة حملة "تمرد" التي دشنت إبان فترة حكم الإخوان، قدم برلمانيون ديمقراطيون وعدد من المنظمات التقدمية في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، بعرائض وقع عليها أكثر من 10 ملايين شخص، يطلبون من الكونجرس البدء في إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وعرض النائبان رشيدة طليب وآل جرين وممثلو عدد من المنظمات بينها "موف أون" و"ويمنز مارش"، أمام مبنى الكونجرس مفتاح "يو إس بي" يتضمن هذه العرائض، ورفعوا لافتات تطالب برحيل ترامب، وبدأ المحتجين في التصريح عن مطالبهم، التي طالبوا بتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
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