جريمة

مباحث التموين تضبط صفقة لعب أطفال مغشوشة

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
لعب أطفال
لعب أطفال
"أنا هابيع الشحنة في العيد.. ده موسم ماحدش هيركز معانا" ما سبق نص مكالمة بين صاحب شركة للاستيراد والتصدير بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة وأحد التجار يطلعه خلالها على خطته الشيطانية قبيل أيام من عيد الفطر المبارك، إذ قام باستيراد رسالة ألعاب أطفال غير مطابقة للمواصفات وتم رفضها جمركيا لعدم التزامه بالمواصفات القياسية الموضوعة، وخطط صاحب الشركة لطرح كميات كبيرة من الألعاب للبيع بالمحلات والأسواق لا سيما في المناطق الشعبية مستغلا إقبال الأطفال على شرائها.
تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت إلى أن "صموئيل.ب"، 45 سنة، صاحب شركة (بلادنا) للاستيراد والتصدير كائنة 96 شارع أبو العلا دائرة قسم إمبابة، قام باستيراد رسالة (لعب أطفال) بكميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومرفوضة من الهيئة العامة للرقابة، وطرحها بالأسواق، مسببا أضرارا جسيمة بالأطفال
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قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، في عددها الصادر اليوم الأحد، والخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات، من بينها، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المددة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1440 هجرية 15 عاما، وفي وقت سابق، أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية.
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لماذا تورد "التموين" قمحا لصوامع سيئة السمعة؟

فى 31 يناير الماضي، قضت محكمة جنايات دمنهور، بتأييد أمر منع من التصرف فى الأموال فى القضية رقم 70 لسنة 2016، والقاضي بمنع ملاك الشركة العالمية المصرية للصوامع والتخزين، من التصرف فى أموالهم، إذ أشارت التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا إلى تورط ملاك إحدى الصوامع فى الاستيلاء على مبلغ 77 مليون جنيه، فى المحضر رقم 12486 لسنة 2016 جنح أبو المطامير، عن طريق التلاعب في دفاتر التوريد والكميات المنصرفة وتحقيق أرباح طائلة والتعدي على المال العام.
جنازة الضابط أحمد فايز شهيد الواحات

للمرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» إلى 9 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 9 من يونيو الجاري، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
اغتصاب

براءة زوج من تهمة زوجته بـ«هتك عرض» ابنتهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، ببراءة المدعو "م. ف. م" عامل بشركة، من اتهامه بهتك عرض ابنته الطفلة "س. م. ف- 15 سنة". تعود الواقعة في القضية رقم 22497 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المدعوة "هـ. ع. م" بقيام زوجها بهتك عرض ابنتهما داخل شقتها بدائرة القسم.
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المرور‎ (2)

حملات لكشف حالات التعاطي خلال القيادة قبل العيد

شنت الإدارة العامة للمرور حملة لرصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية. واستهدفت الحملة كذلك الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية؛ استعدادًا لتأمين الشوارع والطرق مع حلول عيد الفطر المبارك.
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مباحث التموين تضبط 105 قضايا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 24 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 15 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 13 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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مباحث التموين تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى لغش التجار

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 106 قضايا تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 16 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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«لعب مغشوشة».. مباحث التموين تكشف حيلة مدير شركة

تعليمات وتوجيهات مستمرة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وذلك في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق؛ لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ضوء سياسة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، بالتصدي لوقائع الغش التجاري ومداهمة الشركات والمخازن غير المرخصة وإحباط ترويج منتجات مرفوضة جمركيا.
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