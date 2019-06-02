مباحث التموين تضبط صفقة لعب أطفال مغشوشة
تحرير:محمد الشاملي
٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
لعب أطفال
"أنا هابيع الشحنة في العيد.. ده موسم ماحدش هيركز معانا" ما سبق نص مكالمة بين صاحب شركة للاستيراد والتصدير بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة وأحد التجار يطلعه خلالها على خطته الشيطانية قبيل أيام من عيد الفطر المبارك، إذ قام باستيراد رسالة ألعاب أطفال غير مطابقة للمواصفات وتم رفضها جمركيا لعدم التزامه بالمواصفات القياسية الموضوعة، وخطط صاحب الشركة لطرح كميات كبيرة من الألعاب للبيع بالمحلات والأسواق لا سيما في المناطق الشعبية مستغلا إقبال الأطفال على شرائها.
تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت إلى أن "صموئيل.ب"، 45 سنة، صاحب شركة (بلادنا) للاستيراد والتصدير كائنة 96 شارع أبو العلا دائرة قسم إمبابة، قام باستيراد رسالة (لعب أطفال) بكميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومرفوضة من الهيئة العامة للرقابة، وطرحها بالأسواق، مسببا أضرارا جسيمة بالأطفال
تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت إلى أن "صموئيل.ب"، 45 سنة، صاحب شركة (بلادنا) للاستيراد والتصدير كائنة 96 شارع أبو العلا دائرة قسم إمبابة، قام باستيراد رسالة (لعب أطفال) بكميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومرفوضة من الهيئة العامة للرقابة، وطرحها بالأسواق، مسببا أضرارا جسيمة بالأطفال بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم القيام بحملة تموينية بقيادة العميد مصطفى البكري استهدفت الشركة المُشار اليها، أسفرت عن ضبط المتحرى عنه وعُثر بداخلها على 10150 قطعة لعب أطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
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