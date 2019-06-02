مباحث التموين تضبط صفقة لعب أطفال مغشوشة

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

لعب أطفال

"أنا هابيع الشحنة في العيد.. ده موسم ماحدش هيركز معانا" ما سبق نص مكالمة بين صاحب شركة للاستيراد والتصدير بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة وأحد التجار يطلعه خلالها على خطته الشيطانية قبيل أيام من عيد الفطر المبارك، إذ قام باستيراد رسالة ألعاب أطفال غير مطابقة للمواصفات وتم رفضها جمركيا لعدم التزامه بالمواصفات القياسية الموضوعة، وخطط صاحب الشركة لطرح كميات كبيرة من الألعاب للبيع بالمحلات والأسواق لا سيما في المناطق الشعبية مستغلا إقبال الأطفال على شرائها.

تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت إلى أن "صموئيل.ب"، 45 سنة، صاحب شركة (بلادنا) للاستيراد والتصدير كائنة 96 شارع أبو العلا دائرة قسم إمبابة، قام باستيراد رسالة (لعب أطفال) بكميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومرفوضة من الهيئة العامة للرقابة، وطرحها بالأسواق، مسببا أضرارا جسيمة بالأطفال