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إحباط 3 آلاف عملية تهرب جمركي خلال شهرين ب732 مليونا

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
وزير المالية
وزير المالية
تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أنه تم إحباط 3 آلاف و693 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 732.133 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 2427 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها 30.714 مليون جنيه، و14 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 116.497 مليون جنيه، و15 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة وألعاب نارية بقيمة 186.373 مليون جنيه، و132 محضرًا للسجائر
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قبل العيد.. 3 أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب

يعد عيد الفطر المبارك أحد أهم مواسم بيع المشغولات الذهبية؛ نظرًا للإقبال على شراء الهدايا وعودة "الشبكة" فى الأفراح مجددا سعيًا وراء الاستثمار الآمن وإدخال النقود. وتوقع التجار بغرفة القاهرة التجارية أن يرتفع حجم المبيعات خلال الموسم الجاري بنحو 30% تأثرا باستقرار السعر، إلا أن الرياح أتت عكس ما تشتهي السفن، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكد معه التجار احتمالات تراجع حجم المبيعات وعودة السوق إلى الركود مجددا فى عيد الفطر المبارك.
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تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي برئيس شركة هواوي مصر

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فينسينت صن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر، لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وأشار الوزير إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين في شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، خاصة التعليمية والبحثية والتدريبية والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكدًا أهمية تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية.
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مزايا قانون رقابه الأسواق المالية بعد تعديل السيسي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بحيث تكون لهيئة الرقابة المالية موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وكان مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون خلال شهر أبريل الماضي، وبموجب القانون يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 7، بما يسمح بأن تؤول 80% من متحصلات الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة.
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منها الترمس والفول.. ننشر أسعار تسالي ومكسرات العيد

تستعد عشرات الأسر المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك بشراء عدد من السلع الأساسية، التي يرتبط وجودها بالاحتفال بعيد الفطر، ويأتى على رأسها مجموعة من المكسرات، تدخل تحت مسمى "تسالى العيد"، وهى تعد أحد طقوس استقبال الضيوف، خاصة فى القرى والمدن الريفية وبعض الأحياء الشعبية، الأمر الذى زاد من حجم الطلب عليها خلال الأيام القليلة الماضية، وأسهم فى تحرك سعرها نحو الارتفاع بشكل طفيف. فى التقرير التالى ننشر أسعار أبرز المكسرات التى يشتريها المواطنون فى عيد الفطر.
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سلع-استهلاكية

بعد تصريحات معيط.. هل ينخفض معدل التضخم لأقل من 10%؟

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه يتراوح معدل التضخم فى مصر ما بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019، على أن يصل إلى رقم أحادي خلال عام 2020. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي مسجلا نحو 13.8%، مقارنة بنحو 13.1% خلال شهر مارس 2018. ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الخميس، بيانات التضخم خلال شهر أبريل 2019.
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6 جهات معفاة من تطبيق الدفع الإلكتروني.. تعرف عليها

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريا رقم (305) لسنة 2019، ينص على استثناء بعض الجهات والمستحقات الحكومية من تطبيق قرار وزير المالية الخاص بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع الإلكترونى. وتضمن القرار 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وهى الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء، والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.
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خفض دعم الطاقة.. 8 إجراءات إصلاحية في موازنة 2020

أظهر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، وجود مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال الـ4 سنوات المقبلة، حتى عام 2023، إذ تركز هذه الإجراءات في أغلبيتها على الحماية الاجتماعية. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسّن الأداء المالي للدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي 2018-2019.
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منها خفض الدين العام.. 3 مستهدفات حكومية حتى 2023

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019- 2020، عن وجود مجموعة من المستهدفات والتقديرات التى تسعى الحكومة للوصول إليها خلال الـ4 سنوات المقبلة وحتى عام 2023، وتتمثل في كل من خفض عجز الموازنة العامة، وتقليل مستوى الديون، إلى جانب تحقيق فائض أولي. واستعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، أول من أمس، ملامح مشروع الموازنة الجديدة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
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