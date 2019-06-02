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علامة استفهام 27.. محمد رجب ينتقم لأخيه ويقتل الغول

تحرير:أمين طه ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
مسلسل علامة استفهام
مسلسل علامة استفهام
رغم اقتراب النهاية فى مسلسل علامة استفهام، فإنه ما زال الغموض مستمرا، وشهدت الحلقة الـ27 من المسلسل كثيرا من التطورات والأحداث المثيرة، إذ بدأت ببعض المشاهد «الفلاش باك» التى ظهر فيها الفنان محمد رجب، ويجسد شخصية «نوح الشواف»، في أثناء حواره مع «قنديل»، الذى علم بزواج شقيقته سرًّا بـ«يعقوب الغول»، إذ حاول «نوح» التفاهم مع «يعقوب» من أجل الاتفاق على تطليقها مقابل المبلغ المالى الذى يريده، الأمر الذى رفضه يعقوب بشكل قاطع، ما دفع نوح إلى التفكير فى حل آخر للأزمة.
واتصل نوح بـ«يعقوب» وطلب منه أن يتقابلا من أجل الحديث عن حل للأزمة الخاصة بطلاق صباح، ولم يتوصلا إلى حل للأزمة وهدده يعقوب. وجلس «نوح» مع شقيقه «جاسر» لمحاولة إبعاده عن خطيبته «آلاء»، الأمر الذى كان يرفضه، لكن «نوح» كشف له عن أنها تخونه، ولها
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مسلسل-هوجان

عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.
هانى-سلامة -قمر هادى

الحلقة الـ27 «قمر هادي».. فيروز مصابة بالسرطان

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل «قمر هادي» بمواجهة "ميرال" يسرا اللوزي، لـ"هادي" هاني سلامة، محاولةً أن تجبره على الاعتراف بأنه قتل شقيقها "رامز" مراد مكرم، من أجل الحصول على سر تركيبة المخدرات "قمر"؛ لأن رامز وحده الذي كان يعرفه، إلا أن "هادي" حاول أن يخبرها بالحقيقة وأن "رامز" توفي بسبب تناوله جرعة مخدرات زائدة، وأنه ألقى جثته في النيل كي يتخلص منها لأنه يعلم أن لا أحد سيصدق وفاة "رامز" وفاة طبيعية، غير أن "ميرال" لم تصدقه، وهددته بأنها لن تتوقف عن خداعه وتدمير حياته حتى تنتقم لقتل شقيقها.
مسلسل- زلزال (6)

«زلزال» 27| خليل يمنع التجار من التعامل مع محمد حربي

انطلقت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «زلزال» بفرح كبير لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان و«صافية» تجسدها حلا شيحة، داخل السوق التي فُرشت كلها بالفراشة والإضاءة، وأحيا له الفرح صديقه «أسامة» يجسده يوسف عثمان، وفى اليوم التالي ذهب «المعلم منصور» يجسده محمود جمعة، إلى «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، لكي يتفق معه على توريد فاكهة من "الجناين" الخاصة به، وفتح الحديث عن «محمد حربي» الذى "أكل منه السوق" وأصبح لا يستطيع أن ينافسه، وصُدم «خليل» حينما علم أنه «حربي»، وطلب منه أن يحكى له حكايته منذ أن دخل السوق.
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يوسف-الشريف (2)

«The End» مسلسل يوسف الشريف مع «سينرجي» رمضان 2020

أعلنت شركة "سينرجي" للإنتاج والتوزيع الفني، عن اسم وبوستر مسلسل الفنان يوسف الشريف الذي تم التعاقد على تقديمه في شهر رمضان عام 2020، حيث يحمل العمل اسم "The End- النهاية" حيث كشف رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، اليوم الأحد، عن البوستر الدعائي المبدئي للمسلسل، ونشره عبر حسابه بـ"فيسبوك"، معلّقًا: "رمضان 2020 إن شاء الله"، ويبدو من الأفيش أن العمل ستدور قصته حول نهاية العالم، حيث يظهر نصف وجه يوسف الشريف، ومن خلفه دمار قد أصاب العالم.
مسلسل-محمد-رجب (2)

علامة استفهام 26.. جاسر لم يقتل ويفاجئ رحاب

ما زال الغموض يزداد بمسلسل علامة استفهام رغم مرور 26 حلقة واقترابه من النهاية، فمنذ عدة حلقات طعنت ريم (سلمى حسن) خطيبة الدكتور سامح (هيثم زكي) صديقها هيثم (عمرو رجب)، واتضح أنه ما زال على قيد الحياة، ومنذ عدة حلقات وجد سامح في فيلا همت (نورهان)، جاسر (محمد ناصر) شقيق نوح (محمد رجب) مقتولا، ولهذا السبب هرب نوح من المصحة النفسية مع سامح للبحث عن قاتل جاسر، قبل أن يظهر جاسر في نهاية الحلقة ويفاجئ رحاب (مريهان حسين) بأنه ما زال على قيد الحياة، في نفس الوقت الذي اكتشف فيه نوح أن رحاب ما زالت على قيد الحياة رغم اعتقاده أنه قتلها.
مسلسل-محمد-رجب (5)

علامة استفهام (25).. فؤاد ومروة يطلبان قتل نوح وجاسر

شهدت الحلقة 25 من «علامة استفهام» تصاعد الأحداث بمسلسل يتسم بالغموض بشكل كبير، وأصاب متابعيه بالحيرة، حيث كشف السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش عن المزيد من تفاصيل الحدوتة بعدما علم نوح (محمد رجب) أن رحاب (مريهان حسين) التي يحبها قتلت «آلاء» خطيبة جاسر شقيقه، التي صدمتها سيارة في الحلقات الأولى من المسلسل، وقرر نوح مواجهتها، لكنها ألقت الاتهام على قنديل (إسلام حافظ)، وعند إعادة المشهد مرة أخرى بتفاصيل مختلفة اتهمت (جاسر) محمد ناصر، ليظل المشاهدون في دائرة الغموض تلك.
علامة-استفهام

علامة استفهام 23.. حلم عزيزة لنوح يحذره من سامح

ما زال الغموض هو السمة الرئيسية لمسلسل علامة استفهام بعد انتهاء الحلقة 23 من المسلسل برواية عزيزة للحلم التي شاهدته لنوح (محمد رجب) تحذره فيه من سامح (هيثم زكي) طبيبه المعالج في المصحة النفسية التي كان يتواجد بها، وهو بالضبط نفس الحلم الذي شاهدته زوجة صابر ممرض المستشفى الذي انتحر وحذرت فيه سامح من نوح ونفس التحذير الذي طالب كل منهما بالبعد عن الآخر لأنه سيدمر له حياته، ما يضع علامات استفهام حول العلاقة بين نوح وسامح وهل هما وجهان لشخص واحد؟ وما الذي يجمعهم خاصة أن نوح كان على علاقة بريم التي خطبها سامح فيما بعد.
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