علامة استفهام 27.. محمد رجب ينتقم لأخيه ويقتل الغول

تحرير:أمين طه ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

مسلسل علامة استفهام

رغم اقتراب النهاية فى مسلسل علامة استفهام، فإنه ما زال الغموض مستمرا، وشهدت الحلقة الـ27 من المسلسل كثيرا من التطورات والأحداث المثيرة، إذ بدأت ببعض المشاهد «الفلاش باك» التى ظهر فيها الفنان محمد رجب، ويجسد شخصية «نوح الشواف»، في أثناء حواره مع «قنديل»، الذى علم بزواج شقيقته سرًّا بـ«يعقوب الغول»، إذ حاول «نوح» التفاهم مع «يعقوب» من أجل الاتفاق على تطليقها مقابل المبلغ المالى الذى يريده، الأمر الذى رفضه يعقوب بشكل قاطع، ما دفع نوح إلى التفكير فى حل آخر للأزمة.

واتصل نوح بـ«يعقوب» وطلب منه أن يتقابلا من أجل الحديث عن حل للأزمة الخاصة بطلاق صباح، ولم يتوصلا إلى حل للأزمة وهدده يعقوب. وجلس «نوح» مع شقيقه «جاسر» لمحاولة إبعاده عن خطيبته «آلاء»، الأمر الذى كان يرفضه، لكن «نوح» كشف له عن أنها تخونه، ولها