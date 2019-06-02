حاصرتها النار.. مأساة إنسانية في حدائق القبة

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

حريق- أرشيفية

لقيت سيدة عجوز قعيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعد نشوب حريق في شقتها بمنطقة حدائق القبة، في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة بنقل الجثة إلى المستشفى تمهيدا لإصدار قرار بدفنها. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، قبل أن تسارع سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت الشقة وفارقت السيدة العجوز حياتها متأثرة بإصابتها، ليتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة السيدة.

تلقى اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا يفيد نشوب حريق داخل شقة بشارع الترب، بمنطقة حدائق القبة، قبل أن يتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماده ومنع تفاقمه. أتت النيران على الشقة السكنية بالكامل، ونتج عن الحادث وفاة سيدة عجوز قعيدة، تم التحفظ على جثتها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت