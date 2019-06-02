جريمة

حاصرتها النار.. مأساة إنسانية في حدائق القبة

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
لقيت سيدة عجوز قعيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعد نشوب حريق في شقتها بمنطقة حدائق القبة، في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة بنقل الجثة إلى المستشفى تمهيدا لإصدار قرار بدفنها. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، قبل أن تسارع سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت الشقة وفارقت السيدة العجوز حياتها متأثرة بإصابتها، ليتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة السيدة.
تلقى اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا يفيد نشوب حريق داخل شقة بشارع الترب، بمنطقة حدائق القبة، قبل أن يتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماده ومنع تفاقمه. أتت النيران على الشقة السكنية بالكامل، ونتج عن الحادث وفاة سيدة عجوز قعيدة، تم التحفظ على جثتها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت
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جنازة الضابط أحمد فايز شهيد الواحات

للمرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» إلى 9 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 9 من يونيو الجاري، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
اغتصاب

براءة زوج من تهمة زوجته بـ«هتك عرض» ابنتهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، ببراءة المدعو "م. ف. م" عامل بشركة، من اتهامه بهتك عرض ابنته الطفلة "س. م. ف- 15 سنة". تعود الواقعة في القضية رقم 22497 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المدعوة "هـ. ع. م" بقيام زوجها بهتك عرض ابنتهما داخل شقتها بدائرة القسم.
إطلاق-نار

«مش هتركن هنا».. ملابسات إطلاق نار في الحي الراقي

مشادة كلامية استمرت دقائق معدودة أمام أحد البنوك الشهيرة بحي الدقي الراقي بوسط محافظة الجيزة، طرفاها سايس وتاجر أسمنت، خلاف على "ركنة" دراجة نارية ملك الأخير أمام البنك ورفض السايس القاطع، ومع تشبث الطرفين كل بموقفه، تعقدت الأمور، وارتفعت حدة المشادة الكلامية إلى تراشق بالألفاظ وتطورت إلى مشاجرة اعتدى كل منهما على الآخر بالضرب قبل أن تصل الأحداث إلى ذروتها بإخراج التاجر سلاحا "طبنجة" من طيات ملابسه وأطلق عيارين ناريين في الهواء مما أثار فزع المارة.
سرقة

مفاجأة في تحقيقات سرقة خزينة شركة مقاولات

رجال المباحث بالقاهرة تمكنوا من كشف غموض سرقة خزينة من داخل شركة مقاولات بدائرة قسم شرطة بدر، إذ تبين أن موظفين بالشركة استعانا بثالث، وتحصلا على نسخة من مفتاح الشركة، منحاه لشريكهما الذى دخل مقر العمل وسرق الخزينة، وأخذها إلى منزله ليفتحها المتهمون ويستولوا على ما بها من أموال قدرها 240 ألف جنيه، ونجحت القوات فى التوصل إلى المتهمين الثلاثة من خلال رصد دخول ثالثهم عبر كاميرات المراقبة، واستبيان دخوله بمفتاح وليس بأسلوب كسر الباب، وبالتحرى والتفتيش اتضحت صلته بشريكيه العاملين بالشركة.
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حريق

إخماد 3 حرائق في شقق سكنية بالجيزة والقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة دون إصابات، وتلقى مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل شقة بدائرة مركز أبو النمرس، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا وحاصر رجال الدفاع المدني النيران، لمنع خطر امتدادها إلى باقي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.
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10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع أقلام ببدر

اندلع حريق داخل مصنع للأقلام والمواد البلاستيكية في مدينة بدر، اليوم الإثنين، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء أسامة فاروق، بـ10 سيارات إطفاء لسرعة إخماده خشية امتداده لباقي العقارات والمصانع المجاورة، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمحيط المصنع، ومنعت وصول المواطنين إليه لحين الانتهاء من عمليات السيطرة عليه. تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان ملابسات الحريق والوقوف على تفاصيله، وطلبت تحريات المباحث.
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قرار جديد من النيابة في جريمة «سالي والركين»

خاطبت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الأحد، مصلحة الطب الشرعي، لاستعجال ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص بواقعة قيام سايس بقتل ربة منزل «سالي»، وقبل يومين، اصطحبت قوة من مباحث قسم مدينة نصر، المتهم لمسرح الحادث لتمثيل الجريمة البشعة التي أقدم عليها، في حضور وكيل النائب العام، تمهيدا لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وقال المتهم خلال التحقيقات إن أفعال المجنى عليها لفتت نظره إليها، فوقع في غرامها، وحاول مرارا وتكرارا التقرب إليها ليس كونه سايسا أو رجلا تراه فقيرا وتعطف عليه بل إلى كونه رجلا أرادها أن تحبه.
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من أعلى الكوبري.. سيارة «طائرة» تقتحم مرور العجوزة

انقلبت سيارة نقل، اليوم الأحد، من أعلى كوبري ناهيا، داخل وحدة مرور العجوزة، مما نتج عنه مصرع ربة منزل وإصابة آخرين، بينهم ضابط شرطة ومهندس الفحص بوحدة المرور، بينما تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لاستصدار أمر بدفن الجثة، بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وإسعاف المصابين، وأمرت نيابة العجوزة بسماع أقوال المصابين فور تماثلهم للشفاء، وطلبت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وندب المعمل الفني الجنائي لبيان ملابسات سقوط السيارة.
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