رياضة

ماذا قال نجوم الكرة بعد تتويج صلاح بدوري الأبطال؟

قدم العديد من نجوم الكرة المصرية التهنئة لمحمد صلاح عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزي ليفربول
٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
ووجه محمد النني نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، رسالة إلى محمد صلاح حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لزميله في المنتخب معلقًا: «فخور بك للغاية يا أخي محمد صلاح».   I’m so proud of you bro ??????@MoSalah pic.twitter.com/VbLgUVHYxu —
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اتحاد الكرة يضغط على الأهلي والزمالك لاستكمال الدوري

أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، يضغط على ناديي الأهلي والزمالك من أجل إقناعهما باللعب بقية مباريات الدوري دون اللاعبين الدوليين، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن أبو ريدة يسعى لإنهاء الدوري قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وطلب من لجنة المسابقات عدم إعلان تصور مواعيد كأس مصر على أمل إقناع الناديين.
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هل سينفذ محمد صلاح رهان التتويج ويصطحب ماني للأزهر؟

سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح هدف ليفربول الأول، أمس، في فوز الريدز على توتنهام بهدفين دون رد، في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ليتوج الليفر بلقب السادس في تاريخه في أعرق المسابقات الأوروبية على صعيد القارة العجوز، وينتقم من خسارته نهائي دوري الأبطال، الموسم الماضي، بالخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في نهائي كييف، كما أصبح صلاح مجبرًا الآن على تنفيذ رهانه مع النجم السنغالي ساديو ماني.
محمد-صلاح‎

كيف احتفلت أسرة صلاح في نجريج بلقب دوري الأبطال؟

نجح محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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محمد-صلاح‎

كيف احتفلت أسرة صلاح في نجريج بلقب دوري الأبطال؟

نجح محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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صحيفة إسبانية تصدم محمد صلاح بعد تتويجه الأوروبي

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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اتحاد الكرة يوجه رسالة إلى محمد صلاح

أرسل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة إلى الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما قاد «مو» فريقه الريدز للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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محمد صلاح يحقق توقعات أبوتريكة في نهائي دوري الأبطال

حقق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، نبوءة محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتسجيله الهدف الأول للريدز في شباك توتنهام، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول بعد مرور دقيقتين فقط من اللقاء، بركلة جزاء، سددها قوية في شباك حارس السبيرز هوجو لوريس، بعدما احتسب الحكم دامير سكومينا، لارتطام تمريرة السنغالي ساديو ماني في يد موسى سيسوكو، بعد أقل من دقيقة على بداية المباراة.
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