ماذا قال نجوم الكرة بعد تتويج صلاح بدوري الأبطال؟

قدم العديد من نجوم الكرة المصرية التهنئة لمحمد صلاح عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزي ليفربول
حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
ووجه محمد النني نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، رسالة إلى محمد صلاح حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لزميله في المنتخب معلقًا: «فخور بك للغاية يا أخي محمد صلاح».
I’m so proud of you bro ??????@MoSalah pic.twitter.com/VbLgUVHYxu
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ووجه محمد النني نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، رسالة إلى محمد صلاح حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لزميله في المنتخب معلقًا: «فخور بك للغاية يا أخي محمد صلاح».
وحرص المدافع الدولي أحمد حجازي، لاعب فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على تهنئة صديقه محمد صلاح، وكتب على صفحته بموقع «تويتر» قائلًا: «الصورة دي تاريخ تاني لوحده ما شاء الله إن شاء الله مش آخر بطولة السنة دي.. مبروك_يا_صلاح».
فيما كتب رمضان صبحي، نجم الأهلي، عبر حسابه على «تويتر»: «مبروك صلاح وبالتوفيق دايماً»
وغرد عمرو السولية لاعب الأهلي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، موجهًا كلامه للاعب محمد صلاح قائلًا: «صدق حلمك وحارب علشان توصله.. ربنا يحميك يا حبيبي».
ونشر محمد هاني، ظهير الأهلي، صورة له بنهائي دوري أبطال أوروبا، وكتب بعد تتويج صلاح: «SALAAAAAAH!!! THE CHAMPION»
فيما نشر مؤمن زكريا، لاعب أحد السعودي، صورة لمحمد صلاح وهو يسأل مراسل «بي إن سبورت»، عن محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق.
وحرص وليد سليمان، لاعب الأهلي، على تهنئة صديقه محمد صلاح، وكتب على صفحته بموقع «تويتر» قائلًا: «مبروك البطولة يا فخر العرب ويا رب دايما من نجاح لنجاح».
وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك يابو صلاح.. تستاهل كل خير وعقبال كأس الأمم الإفريقية وتفرح كل مصر بالكأس وتظل سر سعادة المصريين".
واستطاع صلاح أن يسجل ثالث أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد باولو مالديني في عام 2005 بعد 51 ثانية، وبعد هدف إنريكي ماتيوس مع ريال مدريد عام 1959 بعد دقيقة واحدة من اللعب.
وبات «مومو» خامس إفريقي يسجل في نهائي دوري الأبطال بعد رابح ماجر وصامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني، ويعد نجم الفراعنة ثالث عربي يتوج بذات الأذنين، حيث حصل عليها من قبل الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي.