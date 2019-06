ماذا قال نجوم الكرة بعد تتويج صلاح بدوري الأبطال؟

قدم العديد من نجوم الكرة المصرية التهنئة لمحمد صلاح عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزي ليفربول

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

محمد صلاح

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.

ووجه محمد النني نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، رسالة إلى محمد صلاح حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لزميله في المنتخب معلقًا: «فخور بك للغاية يا أخي محمد صلاح». I’m so proud of you bro ??????@MoSalah pic.twitter.com/VbLgUVHYxu —