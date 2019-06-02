بعد تراجعه| هل تخفض المالية سعر الدولار في الموازنة؟

تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بضرورة خفض سعره في الموازنة العامة للعام المقبل 2019-2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 115 قرشا، فيما ارتفعت العملة المحلية بأكثر من 5.7% أمام العملات الأجنبية. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الماضية، فإنه تم تحديد سعره في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، بأكثر من سعره الحالي بنحو 66 قرشا، وهو الأمر الذي يسهم في ضرورة القيام بتغيير السعر في الموازنة ليتماشى مع سعره في البنوك.

طلب إحاطة لتغيير سعر الدولار في الموازنة تقدم النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير المالية، بشأن تعديل سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، إلى جانب تعديل