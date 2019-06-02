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بعد تراجعه| هل تخفض المالية سعر الدولار في الموازنة؟

تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بضرورة خفض سعره في الموازنة العامة للعام المقبل 2019-2020
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
الدولار
الدولار
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 115 قرشا، فيما ارتفعت العملة المحلية بأكثر من 5.7% أمام العملات الأجنبية. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الماضية، فإنه تم تحديد سعره في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، بأكثر من سعره الحالي بنحو 66 قرشا، وهو الأمر الذي يسهم في ضرورة القيام بتغيير السعر في الموازنة ليتماشى مع سعره في البنوك.
  طلب إحاطة لتغيير سعر الدولار في الموازنة  تقدم النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير المالية، بشأن تعديل سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، إلى جانب تعديل
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سلع-استهلاكية

هذه السلع ترتفع أسعارها خلال عيد الفطر

يسرع المواطنون في شراء كامل احتياجاتهم من السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية لهم خلال الأسبوع الأخير من رمضان، خاصة المرتبط منها بطقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعادة ما تؤدى زيادة حجم الطلب على منتج بعينه إلى ارتفاع السعر، خاصة فى حالة ثبات حجم المعروض منه بالأسواق المحلية، وهو ما يسمى بقانون السوق المعتمد على حالة العرض والطلب، التى لا تستطيع أى جهة التدخل فيها وفقًا للدستور والمعاهدات الدولية. ويأتي على رأس هذه السلع الأدوات المنزلية والأسماك والمكسرات وبعض أنواع البقالة، فضلا عن الدقيق بمختلف أنواعه والسكر.
عقارات (2)

تفاصيل مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم شقق متوسطي الدخل

أعلن البنك المركزي تبنيه طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية، عبر إتاحة تمويل لذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، لدعم شقق متوسطي الدخل وخفض الفائدة البنكية على التمويل العقاري إلى 10.5% بدءًا من شهر يوليو، بعد موافقة "المركزي" في أبريل الماضي على اقتراح غرفة التطوير العقاري تعديل مبادرة أطلقت بداية العام الحالي. فهل تنقذ المبادرة الجديدة السوق العقارية في مصر من حالة الركود الشديدة التي تسيطر عليها منذ فترة طويلة؟ وما تفاصيل هذه المبادرة؟
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

إحباط 3 آلاف عملية تهرب جمركي خلال شهرين ب732 مليونا

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أنه تم إحباط 3 آلاف و693 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 732.133 مليون جنيه.
ذهب

قبل العيد.. 3 أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب

يعد عيد الفطر المبارك أحد أهم مواسم بيع المشغولات الذهبية؛ نظرًا للإقبال على شراء الهدايا وعودة "الشبكة" فى الأفراح مجددا سعيًا وراء الاستثمار الآمن وإدخال النقود. وتوقع التجار بغرفة القاهرة التجارية أن يرتفع حجم المبيعات خلال الموسم الجاري بنحو 30% تأثرا باستقرار السعر، إلا أن الرياح أتت عكس ما تشتهي السفن، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أكد معه التجار احتمالات تراجع حجم المبيعات وعودة السوق إلى الركود مجددا فى عيد الفطر المبارك.
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سلع-غذائية

بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار بالأسواق؟

شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار في البنوك بأكثر من 100 قرش، ليصل إلى مستوى سعر 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة بالأسواق، بينما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 8.1%، في مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الدولار-الجنيه

ارتفع بنسبة 5.7%| الجنيه المصري أفضل العملات في 2019

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبرج. وارتفع الجنيه المصري بقيمة بلغت نحو 104 قروش أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي ليصل إلى مستوى 16.91 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، ومع نمو تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش عائدات الصادرات والسياحة، ليرتفع الجنيه بنسبة 5.7% أمام العملة الخضراء.
دولارات

هبوط جديد لسعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من قرشين في أقل من ساعة واحدة. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.93 جنيه للبيع، و16.83 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.94 جنيه للبيع، و16.84 جنيه للشراء.
دولار

خسر 5% من قيمته أمام الجنيه.. رحلة الدولار في عامين

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض إلى أقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عام 2017، ليخسر الدولار ما يقرب من نحو 5% من قيمته أمام العملة المحلية. وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، ومنذ ذلك الحين، أصبح الدولار له أسعار مختلفة فى البنوك للبيع والشراء.
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