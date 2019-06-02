«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت
تحرير:ريهام عبد الوهاب
٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مسلسل حكايتي 27 - ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني
انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.
وحدثت مواجهة بين «هيثم» و«على» وأخبره الأول بأن جده مات غاضبا عليه وهو من طلب أن يحرمه من الميراث قبل أن يموت، ولكن «على» لم يصدق ما قاله وشكك فى المستندات التي يملكها، وبعدها ذهب «على» إلى فيلا «البارون» وأخذ يبكي، ويتذكر كلامه معه، بينما
وحدثت مواجهة بين «هيثم» و«على» وأخبره الأول بأن جده مات غاضبا عليه وهو من طلب أن يحرمه من الميراث قبل أن يموت، ولكن «على» لم يصدق ما قاله وشكك فى المستندات التي يملكها، وبعدها ذهب «على» إلى فيلا «البارون» وأخذ يبكي، ويتذكر كلامه معه، بينما تعرضت «داليدا» لحادث في أثناء عبورها الطريق، ثم أفاقت لتجد نفسها فى المستشفى ومعها زوجها وحماتها التي تجسدها نهال عنبر، وسألها زوجها عن تفاصيل الحادث ليعلم هل هو مدبر أم لا؟
وأخذت النيابة تحقق فى الأمر وتم استجواب كل من «فريدة عسل» و«سليمان» يجسده أحمد بدير، و«حسام» يجسده إسلام جمال و«أدهم» يجسده أحمد حاتم، ولكن دون فائدة، وفى ظل انشغال «على» مع زوجته، كان «هيثم» يتلاعب فى ثروة «البارون».
وانتهت الحلقة بسرقة «فريدة» خزينة أتيليه «داليدا»، وقتل «سليمان» ابن شقيقه «حسام» الذى تعرض إليهم داخل منزلهم.