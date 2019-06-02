«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مسلسل حكايتي 27 - ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني

انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.

وحدثت مواجهة بين «هيثم» و«على» وأخبره الأول بأن جده مات غاضبا عليه وهو من طلب أن يحرمه من الميراث قبل أن يموت، ولكن «على» لم يصدق ما قاله وشكك فى المستندات التي يملكها، وبعدها ذهب «على» إلى فيلا «البارون» وأخذ يبكي، ويتذكر كلامه معه، بينما