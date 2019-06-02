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«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مسلسل حكايتي 27 - ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني
مسلسل حكايتي 27 - ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني
انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.
وحدثت مواجهة بين «هيثم» و«على» وأخبره الأول بأن جده مات غاضبا عليه وهو من طلب أن يحرمه من الميراث قبل أن يموت، ولكن «على» لم يصدق ما قاله وشكك فى المستندات التي يملكها، وبعدها ذهب «على» إلى فيلا «البارون» وأخذ يبكي، ويتذكر كلامه معه، بينما
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سوبر-ميرو (1)

الحلقة الـ27 «سوبر ميرو».. اختطاف إيمي سمير غانم

بدأت الـ27 من مسلسل «سوبر ميرو» بشكوى "جلهوم" محمد المحمدي، واحد من أعضاء عصابة الكوبرا، من زملائه في العصابة للطبيب النفسي "بلبل فخر العرب" أحمد محيي، الذين استغنوا عن خدماته بعد هزيمته على يد "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، أكثر من مرة، واستبداله بالعضو الجديد "أندرو" الذي احتل مكانه وباتت العصابة كلها تعتمد عليه، وتسخر من "جلهوم"، إلا أن الطبيب نصحه أن يحول طاقته السلبية إلى إيجابية ويحاول أن يتوب عن عالم الإجرام، ويجد مهنة جديدة شريفة بدلًا من السرقة وقطع الطرق. أما "هدهد" فقد حاول الانتحار بعد هجر زوجته اليابانية له، واتهامها له بالفشل.
الواد-سيد-الشحات

حلقة 27.. سيد الشحات يحصل على خريطة الفلوس من جده

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة النجم أحمد فهمي، لقاء سيد وشقيقه فخر "الفنان محمد عبد الرحمن"، وزوجته ريتاج "الفنانة هنا الزاهد"، جد سيد وفخر ليسألوه عن مكان "الفلوس" لأخذها وإعادتها للسحاوي، فيعطيهم جدهم خريطة، إلا أن الخريطة تكشف عن أن الأموال في بيت مهجور. ومع تتابع الأحداث، ذهبوا إلى البيت فوجدوه أصبح ملجأ للأيتام، فتنكروا في زي أطفال، وارتدوا ملابس طفولية ودخلوا الملجأ من أجل الوصول إلى المال وأخذه والخروج منه.
مسلسل-هوجان

عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.
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مسلسل-حكايتى (2)

«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
مسلسل-حكايتى (1)

«حكايتي» 24| مفاجأة غير متوقعة بفرح «على» و«داليدا»

انطلقت الحلقة الـ24 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «على» يجسده أحمد صلاح حسني إلى «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، واعترف لها بأنه أخطأ حينما تركها ورحل وأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، واتفق على تحديد موعد الزفاف، بينما تعرضت شقة «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، للسرقة وذهبت إلى القسم لتحرير محضر، وذهبت «داليدا» إلى «البارون» يجسده جميل برسوم، وحاولت أن ترضيه وتؤكد له أنها ليس لها علاقة بماضي عائلتها، بينما قرر «سليم» يجسده جمال عبد الناصر، أن يذهب إلى «داليدا» لكي يرضيها خوفا من أن يموت دون أن يراها.
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«حكايتي» 23| جد «علي» يوافق على زواجه من «داليدا»

انطلقت الحلقة الـ23 من مسلسل «حكايتي» بتحدث «داليدا» تجسدها ياسمين صبري مع صديقتها «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، لا يرد على مكالماتها وأنه تغير معها، وعرضت عليها أن تتصل هي به وتحاول أن تفهم ما حدث ولكنها رفضت، وأخبر «سعد» يجسده إدوارد، ابنته بأن «حسام» يجسده إسلام جمال، يريد الزواج منها ولكنها رفضت لكونها تحب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، وفى الوقت نفسه تجهز «داليدا» لافتتاح فرع جديد للأتيليه فى القاهرة، وأخذ «على» يتحدث مع نفسه، هل يترك «داليدا» البنت الوحيدة التي أحبها؟ ولكنه تذكر أنه لا يستطيع أن يكسر أوامر جده.
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«حكايتي».. والدة «علي» توافق على زواجه بـ«داليدا»

لا تزال قصة «على» و«داليدا» بمسلسل «حكايتي» تشغل المشاهدين الذين ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث، وجاء المشهد الذى جمع بين «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، ووالدة «على» تجسدها نهال عنبر، في الحلقة الحادية والعشرين، فى المركز الثالث بـ«تريند» موقع «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداته 100 ألف فى أقل من 12 ساعة، والذي فيه استسلمت والدة «على» الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني، لرغبتة ووافقت على زواجه بـ«داليدا»، لكنها أخذت تسألها عن عائلتها ووالدها ولماذا تركتهم وهربت؟ وغيرها من الأسئلة التي وضعت «داليدا» فى موقف محرج.
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