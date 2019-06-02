تفاصيل مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم شقق متوسطي الدخل

حالة من الاضطراب تسيطر على القطاع العقاري في مصر بين ركود شديد في المبيعات وتسهيلات كبيرة وإفلاس شركات وارتفاع أسعار العقارات، فهل تنجح مبادرة البنك المركزي لإنقاذ السوق؟

تحرير:كريم ربيع ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

هل تنجح مبادرة البنك المركزي في إنقاذ السوق؟

أعلن البنك المركزي تبنيه طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية، عبر إتاحة تمويل لذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، لدعم شقق متوسطي الدخل وخفض الفائدة البنكية على التمويل العقاري إلى 10.5% بدءًا من شهر يوليو، بعد موافقة "المركزي" في أبريل الماضي على اقتراح غرفة التطوير العقاري تعديل مبادرة أطلقت بداية العام الحالي. فهل تنقذ المبادرة الجديدة السوق العقارية في مصر من حالة الركود الشديدة التي تسيطر عليها منذ فترة طويلة؟ وما تفاصيل هذه المبادرة؟

المركزي يكشف عن تفاصيل المبادرة قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أعلن عنها البنك، الخميس الماضي، تستهدف تنشيط القطاع العقاري لتحسين الناتج القومي والمؤشرات الاقتصادية، مضيفا أن هذه المبادرة خاصة بأصحاب الدخل المتوسط فقط، ويبلغ الحد الأقصى