العاصمة الإدارية تدخل «جينيس» بأطول مائدة في العالم

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

أطول مائدة في العالم بالعاصمة الإدارية

دخلت المائدة التي نظمتها العاصمة الإدراية موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما أصبحت أطول مائدة في العالم بطول 3198 مترًا و83 سنتيمتر، محطمة الرقم القديم المسجل في الموسوعة والذي يبلغ طوله 2890 مترًا، وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، في بيان اليوم، "الأن مصر أصبحت صاحبة هذا الإنجاز"، مشيرا إلى أن موسوعة جينيس كان لها بعض الاشتراطات القوية لكي يتم تسجيل مائدة الإفطار كأوسع مائدة في العالم، مثل أن تكون التربيزات متواصلة وغير قابلة للرفع أو الشدد.

وتوافد، مساء أمس السبت، آلاف المواطنين من شتى الأماكن في مصر، إلى حفل إفطار «مصر بتفطر» بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أطول مائدة بالعالم، والتى تمتد بطول 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مواطن. وحرصت شركة العاصمة الإدارية، على تجهيز الحفل بكافة الاستعدادات، فانتشرت أطقم الشيفات فى شتى