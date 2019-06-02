جريمة

للمرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» إلى 9 يونيو

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
جنازة أحد شهداء الواحات
جنازة أحد شهداء الواحات
قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 9 من يونيو الجاري، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.
أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن المتهم الرئيسي في الحادث، القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبى الجنسية» اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، الذي لقى مصرعه في القصف الجوى للبؤرة، ثم تلقي تدريبات بمعسكرات
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اغتصاب

براءة زوج من تهمة زوجته بـ«هتك عرض» ابنتهما

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم حنفي والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، ببراءة المدعو "م. ف. م" عامل بشركة، من اتهامه بهتك عرض ابنته الطفلة "س. م. ف- 15 سنة". تعود الواقعة في القضية رقم 22497 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من المدعوة "هـ. ع. م" بقيام زوجها بهتك عرض ابنتهما داخل شقتها بدائرة القسم.
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حاصرتها النار.. مأساة إنسانية في حدائق القبة

لقيت سيدة عجوز قعيدة مصرعها، اليوم الأحد، بعد نشوب حريق في شقتها بمنطقة حدائق القبة، في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة بنقل الجثة إلى المستشفى تمهيدا لإصدار قرار بدفنها. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة، قبل أن تسارع سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، لكن النيران كانت قد التهمت الشقة وفارقت السيدة العجوز حياتها متأثرة بإصابتها، ليتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت إلى مسرح الحادث لمناظرة جثة السيدة.
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«مش هتركن هنا».. ملابسات إطلاق نار في الحي الراقي

مشادة كلامية استمرت دقائق معدودة أمام أحد البنوك الشهيرة بحي الدقي الراقي بوسط محافظة الجيزة، طرفاها سايس وتاجر أسمنت، خلاف على "ركنة" دراجة نارية ملك الأخير أمام البنك ورفض السايس القاطع، ومع تشبث الطرفين كل بموقفه، تعقدت الأمور، وارتفعت حدة المشادة الكلامية إلى تراشق بالألفاظ وتطورت إلى مشاجرة اعتدى كل منهما على الآخر بالضرب قبل أن تصل الأحداث إلى ذروتها بإخراج التاجر سلاحا "طبنجة" من طيات ملابسه وأطلق عيارين ناريين في الهواء مما أثار فزع المارة.
سرقة

مفاجأة في تحقيقات سرقة خزينة شركة مقاولات

رجال المباحث بالقاهرة تمكنوا من كشف غموض سرقة خزينة من داخل شركة مقاولات بدائرة قسم شرطة بدر، إذ تبين أن موظفين بالشركة استعانا بثالث، وتحصلا على نسخة من مفتاح الشركة، منحاه لشريكهما الذى دخل مقر العمل وسرق الخزينة، وأخذها إلى منزله ليفتحها المتهمون ويستولوا على ما بها من أموال قدرها 240 ألف جنيه، ونجحت القوات فى التوصل إلى المتهمين الثلاثة من خلال رصد دخول ثالثهم عبر كاميرات المراقبة، واستبيان دخوله بمفتاح وليس بأسلوب كسر الباب، وبالتحرى والتفتيش اتضحت صلته بشريكيه العاملين بالشركة.
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قرار جديد من الجنايات في «خلية ابنة الشاطر»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، رفض استئناف نيابة أمن الدولة على قرار المحكمة الصادر أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل كل من مروة مدبولي، وسمية ناصف، المتهمتين بالانضمام للخلية المعروفة إعلاميا بـ«ابنة الشاطر»، وأيدت المحكمة القرار الصادر بتدابير احترازية، في الوقت الذي كشفت فيه تحريات الأجهزة الأمنية عن انضمام المتهمتين إلى جماعة إرهابية، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
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بدأت من مسجد بشبرا.. رحلة تنظيم «العائدون من ليبيا»

ترافعت النيابة العامة، اليوم الأحد، ضد عدد من المتهمين ممن تعاد إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وأوضح ممثل النيابة: «جئناكم بمن استحلوا الأموال والدماء باسم الدين، كان زعيمهم إمام لم يكن للحق قوام، أسسوا جماعات لينتهكوا الحرمات، استعانوا بفتاوى مقنعة بقناع "نصرة الإسلام"».
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يوسف الحسيني والمصباح المنير في أحراز «ولاية سيناء»

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، أحراز القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء" والتي يحاكم فيها 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، اشتملت الأحراز على بندقية خرطوش و15 طلقة نارية خرطوش.
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تأجيل محاكمة محافظ المنوفية السابق إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، إلى جلسة غد الإثنين، لسماع المرافعات، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
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