للمرافعات.. تأجيل محاكمة «الواحات» إلى 9 يونيو

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

جنازة أحد شهداء الواحات

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث «الواحات الإرهابي»، إلى جلسة 9 من يونيو الجاري، لسماع مرافعات الدفاع، وذلك في القضية التي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة، أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الإرهابي الليبي المضبوط، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة والتدبير لعمليات عدائية أخرى ضد مؤسسات الدولة.

أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن المتهم الرئيسي في الحادث، القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبى الجنسية» اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، الذي لقى مصرعه في القصف الجوى للبؤرة، ثم تلقي تدريبات بمعسكرات

أظهرت تحقيقات النيابة العسكرية أن المتهم الرئيسي في الحادث، القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري «ليبى الجنسية» اتفق مع زملائه على تكوين بؤرة إرهابية داخل مصر، تحت قيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد، الذي لقى مصرعه في القصف الجوى للبؤرة، ثم تلقي تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية، على استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات، ونجح مع عناصر أخرى في التسلل للبلاد لتأسيس معسكر تدريبي بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية الوشيكة، وشارك في عملية الواحات.



كشفت التحقيقات أن «المسماري» تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي.



