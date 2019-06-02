رفضت زوجته العودة للمنزل..فألقى نفسه في البحر منتحرا

تحرير:أحمد الزغبي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

غريق - أرشيفية

انتحر "شيف" في العقد الخامس من العمر بإلقاء نفسه في مياه البحر بأحد شواطئ منطقة الرمل، شرق الإسكندرية، فيما قررت أسرته أنه يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب انفصاله عن زوجته وإقامتها لدى أسرتها، ورفضها العودة للمنزل مرة أخرى. كان اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بنزول شخص إلى مياه البحر بشاطئ جليم، شرقًا، واختفائه، انتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول إلى محل البلاغ.

تم استدعاء وحدة الإنقاذ النهري التي تمكنت من انتشال الجثة بعد بحث استمر لمدة 3 ساعات متتالية، وبالفحص تبين أنه شخص يدعى "وليد. م. ع"، 44 عامًا، يعمل شيف ويقيم بشارع مصطفى كامل بمنطقة الظاهرية، دائرة قسم شرطة الرمل أول. بسؤال أسرته، قرروا أن المتوفى متزوج وله 3 أبناء، وكان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب انفصاله