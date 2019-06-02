جريمة

رفضت زوجته العودة للمنزل..فألقى نفسه في البحر منتحرا

تحرير:أحمد الزغبي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
غريق - أرشيفية
غريق - أرشيفية
انتحر "شيف" في العقد الخامس من العمر بإلقاء نفسه في مياه البحر بأحد شواطئ منطقة الرمل، شرق الإسكندرية، فيما قررت أسرته أنه يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب انفصاله عن زوجته وإقامتها لدى أسرتها، ورفضها العودة للمنزل مرة أخرى. كان اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بنزول شخص إلى مياه البحر بشاطئ جليم، شرقًا، واختفائه، انتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول إلى محل البلاغ.
تم استدعاء وحدة الإنقاذ النهري التي تمكنت من انتشال الجثة بعد بحث استمر لمدة 3 ساعات متتالية، وبالفحص تبين أنه شخص يدعى "وليد. م. ع"، 44 عامًا، يعمل شيف ويقيم بشارع مصطفى كامل بمنطقة الظاهرية، دائرة قسم شرطة الرمل أول. بسؤال أسرته، قرروا أن المتوفى متزوج وله 3 أبناء، وكان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب انفصاله
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بانجو (3)

سقوط 7 من مروجي «بانجو العيد» في قبضة أمن الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط مروجي مخدر البانجو قبل عيد الفطر في شمال الدقهلية. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 7 متهمين بينهم تشكيل عصابي من 4 أفراد، وعثر بحوزتهم على 18 لفافة بانجو متنوعة الأحجام، و5 أسلحة نارية مختلفة الأنواع في مركز المنزلة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود معلومات مؤكدة إلى الرائد أحمد خضير، رئيس مباحث الدقهلية، عن تشكيل عصابي من 4 أشخاص، تخصصوا في الترويج لمخدر البانجو.
العفو-عن-سجناء (3)

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، في عددها الصادر اليوم الأحد، والخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات، من بينها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1440 هجرية 15 عاما، وفي وقت سابق، أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية.
المرور‎ (1)

1017 مخالفة انتظار خاطئ تشل شوارع الجيزة خلال يوم

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3064 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1017 مخالفة انتظار خاطئ، و326 مخالفة متنوعة.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

القبض على 37 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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طعن-بالسكين

عراقي يذبح ربة منزل وطفلها «فسخت خطوبتهما» في ميامي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف لغز العثور على جثة المجني عليها "ف.م. ع - ربة منزل" وطفلها "ع. ال.أ - 11 سنة" بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، إذ تم تحديد هوية القاتل ويدعى "ع.ن - 29 سنة" بدون عمل ويحمل الجنسية العراقية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي قسم شرطة المنتزه أول، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل شقة محل سكنهما بمنطقة ميامي، بدائرة القسم.
سجن (1)

6 سنوات سجنا لحلاق «رمى الهيروين» بكمين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمود إبراهيم وخالد الشباسي، وأمانة سر عادل عزت ومصطفى البربري، بالسجن 6 سنوات للمدعو "م. م. ع- حلاق" لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. تعود الواقعة في القضية رقم 4425 لسنة 2019 جنايات مينا البصل والمقيدة "كلي" برقم 218 غرب، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط وحدة تأمين الطرق بالقبض على المتهم في أثناء إلقائه كمية من المواد المخدرة خلال تفتيش سيارة بأحد الأكمنة بدائرة قسم مينا البصل.
ادمان-ادوية-مخدرات-ستروكس-فودو

مكافحة المخدرات تلاحق مروجي الكيف في 4 محافظات

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن حملاتها في مجال ضبط قضايا الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف توجيه الحملات الأمنية لملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة، والمتاجرين بها والقائمين عليها، والتصدي لمروجي المواد المخدرة بمختلف أشكالها خاصة التخليقية منها (الإستروكس - الفودو - الشادو) لما لها من خطورة بالغة على حياة الشباب، الأمر الذي يؤثر بالسلب على عجلة الإنتاج وحركة التنمية في البلاد.
جثة (5)

مصرع سيدة وتحطم سيارة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية

لقيت ربة منزل في العقد الرابع من العمر، مصرعها، أثر انهيار سقف شرفة عقار بمحل سكنها، اليوم السبت، وذلك بأحد الشوارع المتفرعة من شارع أنور السادات، 45 سابقا، في منطقة العصافرة، شرق الإسكندرية، كما تحطمت سيارة تصادف وجودها أسفل العقار، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار شرفة عقار بالمنطقة المشار إليها ونتج عن ذلك مصرع ربة منزل تصادف وجودها بشرفة العقار أثناء انهيارها.
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