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الحلقة الـ27 «سوبر ميرو».. اختطاف إيمي سمير غانم

تحرير:حليمة الشرباصي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
مسلسل سوبر ميرو
مسلسل سوبر ميرو
بدأت الـ27 من مسلسل «سوبر ميرو» بشكوى "جلهوم" محمد المحمدي، واحد من أعضاء عصابة الكوبرا، من زملائه في العصابة للطبيب النفسي "بلبل فخر العرب" أحمد محيي، الذين استغنوا عن خدماته بعد هزيمته على يد "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، أكثر من مرة، واستبداله بالعضو الجديد "أندرو" الذي احتل مكانه وباتت العصابة كلها تعتمد عليه، وتسخر من "جلهوم"، إلا أن الطبيب نصحه أن يحول طاقته السلبية إلى إيجابية ويحاول أن يتوب عن عالم الإجرام، ويجد مهنة جديدة شريفة بدلًا من السرقة وقطع الطرق. أما "هدهد" فقد حاول الانتحار بعد هجر زوجته اليابانية له، واتهامها له بالفشل.
ورغم معرفة "أميرة" بمحاولات "هدهد" الانتحار فإنها لم تساعده، لتكتشف بالصدفة بعد خروجها من عيادة "هدهد" أن "جلهوم" يعالج عند شقيق "هدهد" حمدي الميرغني، وهو ما يفتح أمامها طريقًا جديدًا للقبض على عصابة الكوبرا من خلال تتبع "جلهوم". وخيرت "ميرو" "هدهد" إما مساعدتها لإلقاء القبض على "جلهوم" وبقية عصابة
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مسلسل-حكايتى (5)

«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت

انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.
الواد-سيد-الشحات

حلقة 27.. سيد الشحات يحصل على خريطة الفلوس من جده

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة النجم أحمد فهمي، لقاء سيد وشقيقه فخر "الفنان محمد عبد الرحمن"، وزوجته ريتاج "الفنانة هنا الزاهد"، جد سيد وفخر ليسألوه عن مكان "الفلوس" لأخذها وإعادتها للسحاوي، فيعطيهم جدهم خريطة، إلا أن الخريطة تكشف عن أن الأموال في بيت مهجور. ومع تتابع الأحداث، ذهبوا إلى البيت فوجدوه أصبح ملجأ للأيتام، فتنكروا في زي أطفال، وارتدوا ملابس طفولية ودخلوا الملجأ من أجل الوصول إلى المال وأخذه والخروج منه.
مسلسل-هوجان

عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.
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سوبر-ميرو

«سوبر ميرو» الحلقة 26.. دلال عبد العزيز بطلة خارقة

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «سوبر ميرو» بمواجهة أميرة -إيمي سمير غانم- والدها "طفطف" سمير غانم، واعترافها أنها سوبر ميرو الحقيقية، وأنها أخفت عنه هذه الحقيقة طوال هذه الفترة لأنها تخشى أن يبعدها عن البطولة، ويمنعها من الخروج من المنزل، ويعيد لها الخوف بعد أن تخلصت منه أخيرًا، وأصبحت شجاعة لا تهاب أحدًا، إلا أن والدها أخبرها أخيرًا حقيقة والدتها "سوبر توحة" -دلال عبد العزيز- وأنها كانت قوية يهابها الجميع، ولم تكن تتوانى عن مساعدة أي طالب للمساعدة، حتى لو قطة صغيرة استنجدت بها كانت تغيثها، وظل يحكي لها عن بطولات والدتها.
البرنسيسه-بيسه (1)

نجمات رمضان.. نجاح دينا الشربيني وتراجع مي عز الدين

يحظى الموسم الرمضانى الحالى لعام 2019 بوجود قوى للنجمات فى الدراما، اللاتى نجحن فى الصمود، حيث وصل عدد المسلسلات التى يتصدر بطولاتها نجمات إلى 8 مسلسلات فى مواجهة نحو 15 مسلسلا أبطالها رجال، ومع مرور ثلاثة أسابيع على الماراثون الرمضانى، نجد أن هناك نجمات نجحن بالفعل فى وضع أسمائهن فى مقدمة الأعمال الأكثر مشاهدة والأكثر إثارة للجدل؛ رغم أن أغلب هؤلاء النجمات لا يملكن رصيدا كبيرا من الأعمال وبعضهن لم يسبق لها البطولة المطلقة، إلا أنهن أثبتن أنهن يستحققنها.
سوبر-ميرو (2)

الحلقة الـ23 «سوبر ميرو».. إيمي تجد الحب الحقيقي

بدأت الحلقة الـ23 من مسلسل «سوبر ميرو»، في عيادة الطبيب النفسي بلبل فخر العرب، الذي حاول أن يقنع واحدا من رجال العصابة بأن يعالجه نفسيا بدلا من حالة التوتر والقلق المستمرة التي يعيش فيها، غير مدرك أن رجل العصابة يريد أن يقتل "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، وشقيقه "هدهد" حمدي الميرغني. وتطورت الأحداث بشكل كوميدي، بينما رجل العصابة مُمدد على الشيزلونج يتحدث عن عمله في سوق السمك قبل أن يتجه إلى عالم الجريمة ويتحالف مع عصابة الكوبرا "إنعام سالوسة" والفاجر "محمد ثروت"، ويصبح قتل سوبر ميرو شغله الشاغل.
سوبر-ميرو (2)

«سوبر ميرو» 22.. صدفة تنقذ إيمي من عصابة الفاجر

بدأت الحلقة الـ22 من مسلسل «سوبر ميرو»، بـ"ليمون" أحمد سلطان يشكو إلى حماه سمير غانم من معاملة ابنته "أميرة" إيمي سمير غانم وكراهيتها له وفسخها الخطوبة، رغم أنه يعاملها بكل لطف، إلا أن "أميرة" بادرت بالشكوى من "ليمون" لوالدها واتهمته بالخيانة، وقالت إنه متعدد العلاقات النسائية وإنها ضبطته يخونها أكثر من مرة، لكن والدها لم يقتنع وأمرها أن تعود لخطيبها وتسامحه وتمنحه فرصة ثانية، لأنه يرغب في أن يفرح بها ويراها عروسا، وأنه لن يعيش للأبد، ووسط مجادلات الثلاثة تلقت "أميرة" مكالمة مفاجئة من "هدهد" حمدي الميرغني.
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