ضبط إستروكس وحشيش بحوزة عاطلين في التجمع الخامس

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

مخدر الإستروكس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، القبض على عاطلين بحوزتهما 12 كيسا لمخدر الإستروكس، و20 قطعة من مخدر الحشيش بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد ورود معلومات إلى رجال المباحث باستعداد عاطلين لترويج كمية كبيرة من المخدرات على عملائهما بالتزامن مع عيد الفطر، وتم إخطار النيابة العامة، وأذنت لرجال المباحث بضبط المتهمين، وتم إعداد كمين أمني فى أماكن ترددهما، أسفر أحدها عن الإيقاع بهما متلبسين بحيازة وترويج المواد المخدرة وتم التحفظ عليهما.

تحريات رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الخامس التكميلية أكدت قيام المتهمين "بهاء. م" 27 سنة، و"محمود. و" 23 سنة، عاطلين، يروجان المواد المخدرة على عملائهما بمناطق القاهرة الجديدة وذلك من خلال رصد تحركاتهما. عُثر بحوزة المتهمين على 20 قطعة حشيش، و12 كيسا لمخدر الإستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم، وهاتف