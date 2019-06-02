جريمة

ضبط إستروكس وحشيش بحوزة عاطلين في التجمع الخامس

تحرير:سماح عوض الله ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
مخدر الإستروكس
مخدر الإستروكس
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، القبض على عاطلين بحوزتهما 12 كيسا لمخدر الإستروكس، و20 قطعة من مخدر الحشيش بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد ورود معلومات إلى رجال المباحث باستعداد عاطلين لترويج كمية كبيرة من المخدرات على عملائهما بالتزامن مع عيد الفطر، وتم إخطار النيابة العامة، وأذنت لرجال المباحث بضبط المتهمين، وتم إعداد كمين أمني فى أماكن ترددهما، أسفر أحدها عن الإيقاع بهما متلبسين بحيازة وترويج المواد المخدرة وتم التحفظ عليهما.
تحريات رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الخامس التكميلية أكدت قيام المتهمين "بهاء. م" 27 سنة، و"محمود. و" 23 سنة، عاطلين، يروجان المواد المخدرة على عملائهما بمناطق القاهرة الجديدة وذلك من خلال رصد تحركاتهما. عُثر بحوزة المتهمين على 20 قطعة حشيش، و12 كيسا لمخدر الإستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم، وهاتف
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بانجو (3)

سقوط 7 من مروجي «بانجو العيد» في قبضة أمن الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط مروجي مخدر البانجو قبل عيد الفطر في شمال الدقهلية. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 7 متهمين بينهم تشكيل عصابي من 4 أفراد، وعثر بحوزتهم على 18 لفافة بانجو متنوعة الأحجام، و5 أسلحة نارية مختلفة الأنواع في مركز المنزلة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود معلومات مؤكدة إلى الرائد أحمد خضير، رئيس مباحث الدقهلية، عن تشكيل عصابي من 4 أشخاص، تخصصوا في الترويج لمخدر البانجو.
العفو-عن-سجناء (3)

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، في عددها الصادر اليوم الأحد، والخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات، من بينها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1440 هجرية 15 عاما، وفي وقت سابق، أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية.
المرور‎ (1)

1017 مخالفة انتظار خاطئ تشل شوارع الجيزة خلال يوم

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3064 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1017 مخالفة انتظار خاطئ، و326 مخالفة متنوعة.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

القبض على 37 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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جثة (3)

«الفياجرا القاتلة».. جريمة الزوجة الخائنة والعشيق

مراهقة فى عمر السادسة عشرة، عاشت تتحرق شوقًا لرؤية والدها، الذي يعمل مندوبا للمبيعات بإحدى الدول الخليجية، كانت تعلم أنه رغم طبيعة وظيفته والجهد والمعاناة التى يبذلها، فإنه لم يتأخر في الاطمئنان عليها يوما وتدليلها خلال المكالمات الطويلة التي كانت تزيح عنه الهموم، بينما كانت الفتاة ناقمة على والدتها كثيرة الخروج من المنزل، وطلب المال من الزوج، قليلة الاهتمام باحتياجات أبنائها ومنزلها، عديمة الاهتمام بزوجها المغترب بحثًا عن لقمة العيش، وعاد رب الأسرة أخيرًا لكنه لقي مصرعه وهو نائم، لتؤكد الابنة بيقين أنه قتيل أمها وعشيقها.
سقوط-أسانسير

النيابة تصرح بدفن الطفل ضحية أسانسير المعصرة

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لقي مصرعه دهسًا بين أسانسير وحائط عقار كائن بشارع الأمراء بمنطقة الدواجن بالمعصرة، وأمرت النيابة باستدعاء مالك العقار، ومسئول صيانة الأسانسير، للتحقيق معهما بتهمة قتل الطفل بالخطأ، عن طريق الإهمال الجسيم فى متابعة أعمال الصيانة الدورية للعقار ومصعده الكهربائي، مما تسبب فى مصرع الطفل «أحمد»، 10 سنوات، وإصابة والده بجروح بالغة، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري بشأن الواقعة، للتأكد من صحة حدوثها على النحو الوارد بمحضر الشرطة.
لطفلة-ولدت-مع-توأمها-داخلها

العثور على طفل رضيع على باب مسجد بالعياط

عثر الأهالي بمركز العياط بالجيزة، على طفل وليد لا يتجاوز عمره 5 أيام، فى حالة بكاء مستمر، وكان ملفوفًا فى قطعة قماش بيضاء اللون، ومتروكًا أمام باب مسجد بالقرية، وبادر الأهالي بحمله، وشراء لبن صناعي لإطعامه، واتصلوا بالشرطة التى حضرت وحررت محضرًا بالواقعة، وأمرت بإحالة المحضر إلى النيابة للتحقيق، فيما تم إيداع الطفل فى إحدى دور الرعاية تحت تصرف النيابة العامة، فى حين جاري البحث والتحري عن هوية الطفل، والشخص الذى عرض حياته للخطر وتخلى عنه على باب المسجد.
جثة-فى-شقة

حبس المتهم بقتل والدته في نهار رمضان بالهرم

أمرت النيابة العامة، بحبس محمد عبدالعزيز، ويبلغ من العمر 44 عاما، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته عمدًا مع سبق الإصرار، المقترن بالشروع فى سرقتها، وذلك بأن طاردها حاملًا سكينا بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، وما أن لحقها وظفر بها سدد لها 10 طعنات قاصدًا قتلها، فأحدث بها 7 طعنات بالعنق والصدر، وثلاث طعنات فى الظهر، دون أن يرحم كبر سنها، ومحاولات استغاثتها بالناس «إلحقوني بيضربني بسكين»، وأقر المتهم أمام النيابة بجريمته فى محاولة للاستيلاء على أموال والدته.
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