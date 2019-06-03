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الروج مهم لإطلالة العيد.. الكاشمير والنود موضة

شكل الشفاه يحدد أيضًا ألوان الروج المناسبة، على سبيل المثال أصحاب الشفاه الرفيعة يتناسب معهم بشكل أكبر استخدام الألوان القوية كاللون النبيتي ودرجات اللوف الموف.
تحرير:آية أشرف ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الروج
الروج
الروج من أهم مستحضرات التجميل التي تهتم بها كل فتاة، خاصة أنه يضيف لمسة أنوثة على مظهرها، فلا يمكن أن تستغني عنه أي فتاة تحب الميكب، مثلما تختار كل فتاة كريم الأساس المناسب للون بشرتها، عليها أن تفكر جيدًا قبل اختيار الروج فليس كل لون يليق على أي بشرة، فالموضة تصل للروج أيضًا مثل الملابس، ونجد ألوان متنوعة، منها القرمزى، والكشمير، والجليتر، والخمرىفي السطور التالية نساعدك التعرف على أنسب الألوان التي تتناسب مع كل لون بشرة، ونتعرف على موضة الروج الجديدة لاستقبال عيد الفطر بمظهر أنيق ومتميز..
اللون الوردي اللون الوردي من الألوان المميزة في الروجات ويفضله الكثير من النساء، خاصة أنه يصلح لكل المناسبات، فيمكنك وضعه في الصباح عند الذهاب للعمل أو عند الخروج مع الأصدقاء، كما يمكنك الاستعانة به في الحفلات المسائية أو الذهاب لفرح أحد أصدقائك أو أقاربك. اللون الوردي يتناسب مع كل ألوان البشرة، لكن
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