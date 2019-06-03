الروج مهم لإطلالة العيد.. الكاشمير والنود موضة

شكل الشفاه يحدد أيضًا ألوان الروج المناسبة، على سبيل المثال أصحاب الشفاه الرفيعة يتناسب معهم بشكل أكبر استخدام الألوان القوية كاللون النبيتي ودرجات اللوف الموف.

تحرير:آية أشرف ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الروج من أهم مستحضرات التجميل التي تهتم بها كل فتاة، خاصة أنه يضيف لمسة أنوثة على مظهرها، فلا يمكن أن تستغني عنه أي فتاة تحب الميكب، مثلما تختار كل فتاة كريم الأساس المناسب للون بشرتها، عليها أن تفكر جيدًا قبل اختيار الروج فليس كل لون يليق على أي بشرة، فالموضة تصل للروج أيضًا مثل الملابس، ونجد ألوان متنوعة، منها القرمزى، والكشمير، والجليتر، والخمرىفي السطور التالية نساعدك التعرف على أنسب الألوان التي تتناسب مع كل لون بشرة، ونتعرف على موضة الروج الجديدة لاستقبال عيد الفطر بمظهر أنيق ومتميز..

اللون الوردي اللون الوردي من الألوان المميزة في الروجات ويفضله الكثير من النساء، خاصة أنه يصلح لكل المناسبات، فيمكنك وضعه في الصباح عند الذهاب للعمل أو عند الخروج مع الأصدقاء، كما يمكنك الاستعانة به في الحفلات المسائية أو الذهاب لفرح أحد أصدقائك أو أقاربك. اللون الوردي يتناسب مع كل ألوان البشرة، لكن

اللون الوردي

اللون الوردي من الألوان المميزة في الروجات ويفضله الكثير من النساء، خاصة أنه يصلح لكل المناسبات، فيمكنك وضعه في الصباح عند الذهاب للعمل أو عند الخروج مع الأصدقاء، كما يمكنك الاستعانة به في الحفلات المسائية أو الذهاب لفرح أحد أصدقائك أو أقاربك.

اللون الوردي يتناسب مع كل ألوان البشرة، لكن يمكنك الاختيار بين درجات اللون الوردي فهناك الفاتح الذي يتناسب بشكل أكبر مع البشرة البيضاء، والغامق يصلح للسمراء والقمحاوية.

اللون الأحمر

اللون الأحمر مميز وخاصة في الروج، فهو التعبير الصريح عن الأنوثة، ويبرز جمال وأنوثة المرأة، ويمنحك إطلالة ساحرة، ويظل الأحمر موضة يمكنك الاستعانة به في العيد، لكن يجب اختياره في المناسبات أو الخروجات المسائية بشكل أكبر.

اللون النود

من الألوان الجميلة والتي ظهرت الفترة الآخيرة، يناسب كل ألوان البشرة، فهو يضيف إشراقة للوجه الشاحب، ويصلح للبشرة السمراء أيضًا، ويجعلك تحصلين على إطلالة بسيطة ومميزة.





اللون الكشمير

الكشمير ظهر في فصل الشتاء الماضي، وانتشر بقوة وتستخدمه الكثير من الفتيات لأنه من الألوان الهادئة التي تناسب إطلالة الصباح أو يناسبك إذا كنتي ستذهبين للكلية أو تخرجين في الصباح مع أصدقائك أو للعمل.

يناسب البشرة البيضاء ولكن يجب التركيز في الدرجة التي تختاريها.

اللون الموف

من الألوان الموضة ولكن يحتاج للشخصيات الجريئة لوضعه، فهو يضيف إطلالة بارزة ويجب اختياره في المناسبات، الموف يتناسب مع كل ألوان البشرة ولكن يجب اختيار الدرجة المناسبة منه، على سبيل المثال الموف التوت يناسب بشكل أكبر مع أصحاب البشرة الفاتحة، أما الموف الغامق سيكون مميز على أصحاب البشرة السمراء.

اللون الروز

من الألوان الهادئة التي نستخدمها، فهو مناسب للبشرة السمراء بشكل أكبر، ويجب أن تبتعد عنه أصحاب البشرة البيضاء، أو يحاولون اختيار الدرجات الغامقة منه.

اللون النبيتي

من الألوان التي تعبر عن الأنوثة بشكل كبيرة، و يساعد في تفتيح لون البشرة وإظهار إطلالتك المميزة، يتناسب مع أصحاب البشرة المتوسطة والخمرية أيضًا.







نصائح قبل وضع الروج:-

- تقشير الشفاه مهم مثل تقشير الجسم تماما، فالشفاه تحتاج للتخلص من خلايا الجلد الميتة التي تتسبب في إفساد الروج، جربي استخدام فرشاة أسنان ناعمة واغمسيها بخليط من السكر والعسل ودلكيها برفق في حركات دائرية لمدة دقيقة، ثم ضعي أي مرطب شفاه بعد ذلك.



- احرصي على وضع أي مثبت للاحتفاظ بأحمر الشفاه أطول فترة ممكنة خلال تواجدك خارج المنزل، جربي طبقة من كريم الأساس وزعيها على شفتيك بالإسفنجة لتساعدك على الحفاظ على ثبات الروج.



-استخدمي الهيلايتر أو بودرة لامعة، وضعي منها على منتصف الشفاه، هذه الخطوة مهمة وتساعد في عكس الضوء وتظهر الشفاه أكبر كما تحدد الأطراف بشكل جذاب.

- ابتعدي عن شراء أنواع روج رخيصة التي تباع من مصادر مجهولة وفي مترو الأنفاق، فهذه الأنواع تسبب ضرر كبيرة بالشفاه ويمكن أن تؤدي إلى التهابات كبيرة في الجلد، لذلك احرصي على شراء الروج على وجه الخصوص من أماكن معروفة وماركت مضمونة، خاصة أنه سيظل معك مدة طويلة.