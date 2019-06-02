حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

نظام تشغيل هواوي «بديل الأندرويد».. صناعة للمستحيل

بعد حظر شركة جوجل الأمريكية، لجميع تعاملاتها مع العملاق الصيني هواوي، نتيجة لأوامر عليا من السلطات الأمريكية، تواجه هواوي العديد من الخيارات للخروج من تلك الأزمة بسلام.
تحرير:مي فؤاد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
شركة هواوي الصينية
شركة هواوي الصينية
ربما تثبت خطة هواوي لاستبدال نظام أندرويد من جوجل بنظام التشغيل المحلي الخاص بها، أن المهمة مستحيلة. قال المسؤولون التنفيذيون السابقون الذين لديهم خبرة في أنظمة التشغيل البديلة، إنه من المحتمل ألا يثبت بناء نظام التشغيل نفسه بكل هذه الصعوبة. مؤكدين أن المشكلة الحقيقية التي ستواجهها هواوي ستكون في محاولة تكرار أنواع التطبيقات والخدمات ونظام التشغيل الأساسي الذي توفره نسخة جوجل من أندرويد. قال أندرياس جال كبير المسؤولين التقنيين السابق في شركة موزيلا، والذي ساعد في قيادة تطوير نظام تشغيل Firefox OS: "إنه أمر صعب للغاية".
أقر العملاق الصيني هواوي في وقت سابق من هذا الشهر، بأنه يعمل على تسريع الجهود لتطوير نظام تشغيل الهواتف الذكية الخاص بها ومتجر التطبيقات. جاءت هذه الخطوة ردًا على هجمات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركة. اتهمت الإدارة شركة صناعة الإلكترونيات الصينية بسرقة الأسرار التجارية للشركات الأمريكية.
اقرأ المزيد
جوجل

تحقيق اتحادي حول جوجل لمكافحة الاحتكار

اتخذت وزارة العدل الأمريكية خطوات مبكرة نحو فتح تحقيق اتحادي حول جوجل يتعلق بمكافحة الاحتكار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، ما يشير إلى فصل جديد في مشاكل العملاق التكنولوجي مع المنظمين في جميع أنحاء العالم الذين يؤكدون أن الشركة كبيرة للغاية وتهدد منافسيها والمستهلكين. وضعت هذه الخطوة جوجل مرة أخرى تحت مجهر الجهات التنظيمية فى الولايات المتحدة، بعد ما يقرب من 6 سنوات من تحقيق فيدرالى آخر أجرى مع عملاق البحث، والإعلان على أن أساس ممارساتها التجارية هددت المنافسين، على الرغم من أن الحكومة جنبت الشركة عقابا شديدا فى هذا الوقت.
the-nokia-9-pureview-1

تعرف على نقاط القوة بهواتف نوكيا الجديدة في مصر

تسعى شركة نوكيا لاستعادة مكانتها في سوق الهواتف المحمولة، ولمَ لا وقد كانت نوكيا الشركة المتربعة على عرش صناعة الهاتف المحمول لسنوات، فها هي اليوم تراهن على كلمات سر جديدة في مقدمتها أنها أوروبية المنشأ، رغم أنها تمتلك 5 مصانع على مستوى العالم من بينها الصين، إلا أن الشركة تعتز بكونها نشأة أوروبية وتحديدًا فنلندا، كأنها تريد أن تنأى بنفسها عن المشاكل الدائرة بين أمريكا والصين في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى حظر نظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي بقرار من الإدارة الأمريكية، وترى نوكيا أيضا أنها لديها أسلحة قوية تمكنها من المنافسة في الأسواق.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

لا تتوقعوا الخصوصية عند استخدام فيسبوك

من منا لم ينشئ حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك؟ ومن منا لا يشارك أصدقاؤه وأقاربه أهم لحظاته وصوره الشخصية عبر فيسبوك؟ في لمح البصر، احتل فيسبوك جزءًا كبيرًا من حياتنا، ليصبح جزءا لا يتجزأ من يومنا العادي. نقضي معظم أوقاتنا عليه، نشارك ونقرأ العديد من المنشورات وندردش مع المعارف والأصدقاء. لكن، ماذا عن الخصوصية؟ وهل تفترض أن بإمكانك أن تفعل ما تريد دونَ أن يراقبك أحد؟ كانت فضيحة تسريب بيانات أكثر من 50 مليون حساب على فيسبوك مؤخرًا بمثابة صدمة ومفاجأة لجميع محبي الشبكة الاجتماعية.
اقرأ المزيد من الأخبار
جوجل

تحقيق اتحادي حول جوجل لمكافحة الاحتكار

اتخذت وزارة العدل الأمريكية خطوات مبكرة نحو فتح تحقيق اتحادي حول جوجل يتعلق بمكافحة الاحتكار، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، ما يشير إلى فصل جديد في مشاكل العملاق التكنولوجي مع المنظمين في جميع أنحاء العالم الذين يؤكدون أن الشركة كبيرة للغاية وتهدد منافسيها والمستهلكين. وضعت هذه الخطوة جوجل مرة أخرى تحت مجهر الجهات التنظيمية فى الولايات المتحدة، بعد ما يقرب من 6 سنوات من تحقيق فيدرالى آخر أجرى مع عملاق البحث، والإعلان على أن أساس ممارساتها التجارية هددت المنافسين، على الرغم من أن الحكومة جنبت الشركة عقابا شديدا فى هذا الوقت.
Honor View 20 هواوى (2)

تعرف على اسم نظام التشغيل الجديد الخاص بهواوي

انتشرت العديد من التقارير خلال الفترة الأخيرة، حول عمل شركة هواوي الصينية على نظام تشغيل جديد خاص بالهواتف الذكية، والذي يعرف بهونج مينج، في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب بين الولايات المتحدة وهواوي، إضافة إلى انضمام جوجل للحرب وإعلانها توقف دعم تطبيقاتها لهواتف هواوي. في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت هواوي مؤخرًا، أنها تعمل على نظام التشغيل الخاص بها كبديل لنظام الأندرويد، وبفضل العديد من العلامات التجارية التي قدمتها هواوي، كشفت الشركة مؤخرًا عن اسم نظام التشغيل الجديد والذي لم يكن هونج مينج.
جوجل-تطلق-مساعد Google الشخصي باللغة العربية في مصر‎ (2)

«جوجل» الخاسر الأكبر من وقف أندرويد على هواتف هواوي

ربما يكلف قرار شركة جوجل حول حظر جميع خدماتها عن الشركة الصينية هواوي، ما يقرب من 425 مليون دولار من العائدات السنوية المفقودة. جاء ذلك التقدير من شركة أبحاث الأسهم Nomura Instinet، التي نشرت هذه الأرقام استجابة للتقارير، حول عدم ترخيص جوجل نظام أندرويد لهواتف الشركة الصينية. لم يعد لجوجل الكثير من الخيارات في هذا الشأن، وضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملاق الصيني هواوي، ضمن القائمة السوداء هذا الشهر، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على الشركات الأمريكية، التعامل مع شركة الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الصينية، مرة أخرى.
تطبيقات-هواوي

«هواوي» تعلن عن نظام تشغيل بديل.. متى تكشف عنه؟

تفاجأ مستخدمو هواتف هواوي في جميع أنحاء العالم بمجموعة من الأخبار المزعجة التي تكشف عن أن جوجل تُوقف نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وبالتالي لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل. وقالت الشركة المصنعة للهاتف إنها طورت أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة جنوب الصين الصباحية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org