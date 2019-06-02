نظام تشغيل هواوي «بديل الأندرويد».. صناعة للمستحيل

بعد حظر شركة جوجل الأمريكية، لجميع تعاملاتها مع العملاق الصيني هواوي، نتيجة لأوامر عليا من السلطات الأمريكية، تواجه هواوي العديد من الخيارات للخروج من تلك الأزمة بسلام.

تحرير:مي فؤاد ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

ربما تثبت خطة هواوي لاستبدال نظام أندرويد من جوجل بنظام التشغيل المحلي الخاص بها، أن المهمة مستحيلة. قال المسؤولون التنفيذيون السابقون الذين لديهم خبرة في أنظمة التشغيل البديلة، إنه من المحتمل ألا يثبت بناء نظام التشغيل نفسه بكل هذه الصعوبة. مؤكدين أن المشكلة الحقيقية التي ستواجهها هواوي ستكون في محاولة تكرار أنواع التطبيقات والخدمات ونظام التشغيل الأساسي الذي توفره نسخة جوجل من أندرويد. قال أندرياس جال كبير المسؤولين التقنيين السابق في شركة موزيلا، والذي ساعد في قيادة تطوير نظام تشغيل Firefox OS: "إنه أمر صعب للغاية".

أقر العملاق الصيني هواوي في وقت سابق من هذا الشهر، بأنه يعمل على تسريع الجهود لتطوير نظام تشغيل الهواتف الذكية الخاص بها ومتجر التطبيقات. جاءت هذه الخطوة ردًا على هجمات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركة. اتهمت الإدارة شركة صناعة الإلكترونيات الصينية بسرقة الأسرار التجارية للشركات الأمريكية.

أقر العملاق الصيني هواوي في وقت سابق من هذا الشهر، بأنه يعمل على تسريع الجهود لتطوير نظام تشغيل الهواتف الذكية الخاص بها ومتجر التطبيقات. جاءت هذه الخطوة ردًا على هجمات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركة.



اتهمت الإدارة شركة صناعة الإلكترونيات الصينية بسرقة الأسرار التجارية للشركات الأمريكية. كما قيل أيضًا أن معدات هواوي تمثل تهديدًا أمنيًا بسبب علاقات الشركة المزعومة مع الحكومة الصينية و الجيش.



أصدرت إدارة ترامب أمرًا يمنع الشركات الأمريكية من تزويد هواوي بمنتجاتها وخدماتها دون موافقة الحكومة الأمريكية. استجابةً لهذا التوجيه، أعلنت جوجل أنها ستعمل على فصل صانع الإلكترونيات الصيني عن إصداره من التطبيقات المحملة على أجهزته. على الرغم من أن جوجل والحكومة الأمريكية قد منحتا الشركة فترة راحة مؤقتة.



ليست هواوي سوى شركة تحاول تطوير هاتف ذكي أو نظام تشغيل كمبيوتر مغرور، حسبما أفادت مجلة بيزنس إنسايدر.

في الثمانينيات والتسعينيات، عملت شركات مثل شركة كومودور انترناشيونال و بي و شركة نكست، بالإضافة إلى المبرمج لينوس تورفالدس، على أنظمة تشغيل الكمبيوتر الشخصي لمحاولة اختراق السوق التي تهيمن عليها مايكروسوفت.

في الآونة الأخيرة، حاولت شركات مثل بلاك بيري و أجهزة بالم و ميكروسوفت و موزيلا إنشاء بدائل لنظامي أندرويد من جوجل و نظام التشغيل لأجهزة أبل.

على الرغم من كل هذه المحاولات، إلا أن فكرة إنشاء تطبيقات جديدة تمثل تحدي كبير.

قال جان لويس جاسي، عالم كمبيوتر، إن هناك العديد من المتغيرات لنظام التشغيل لينكس مفتوح المصدر حوله - بما في ذلك الإصدار الأساسي من نظام أندرويد- والذي يمكن استخدامه كأساس لمنصته الجديدة. نظرًا لحجم هواوي ووصولها إلى مجموعة كبيرة من المطورين الصينيين، أكد انه من المحتمل ألا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً في تطوير الشركة، لما أسماه "الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق" والذي يمكن استخدامه في هواتفه الذكية.



أضاف جاسي، الذي قاد جهودًا لإنشاء نظام تشغيل كمبيوتر شخصي ينافس Microsoft Windows و Apple Mac OS "من المؤكد أنهم قد يصلون إلى هذه المرحلة دون توتر، لكنها ستتأخر".



قال المسؤولون التنفيذيون السابقون إن التحدي الأكثر صعوبة سيكون محاولة إنشاء متجر تطبيقات يمكنه تقديم مجموعة يمكن أن تتطابق مع ما يمكن للمستهلكين العثور عليه على الهواتف مع الوصول إلى نظام أندرويد القياسي. يعني تحرك جوجل لمنع هواوي من استخدام إصدارها من أندرويد أن الشركة لن تتمكن من الوصول إلى متجر جوجل بلاي الشهير في عملاق البحث أو أي من تطبيقات جوجل الخاصة. هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لشركة هواوي، لأن تطبيقات بحث جوجل و يوتيوب و جي ميل وخرائط جوجل هي من بين التطبيقات الأكثر شعبية على أجهزة أندرويد.

قال مسؤول تنفيذي سابق في صناعة الهاتف المحمول طلب عدم الكشف عن اسمه: "من دون الوصول إلى تطبيقات جوجل، ليس لديهم فرصة ".

من المحتمل ألا تكون تطبيقات جوجل هي الثقوب الوحيدة في متجر هواوي. يتم إنشاء العديد من التطبيقات الأكثر شعبية بخلاف جوجل بواسطة الشركات الأمريكية أو الدول الغربية، والتي من المحتمل أيضًا أن تتجنب القيام بأعمال تجارية مع هواوي.

قال جال، إنه حتى لو لم يكنوا خائفين من الحظر المفروض من الإدارة الأمريكية، فمن المحتمل ألا يكون الكثيرون مهتمين بتخصيص تطبيقاتهم لنظام تشغيل هواوي حتى يضم عشرات الملايين من المستخدمين.



أضاف جال إنه في هذا المجال كافحت Firefox OS حقًا. لأن البرنامج به عدد قليل من المستخدمين، لم تستطع موزيلا إقناع المطورين بنقل تطبيقاتهم إليه.

قال جاسي إن هواوي يمكنها بناء أو استئجار مطورين لإنشاء إصدارات من تطبيقات جوجل أو فيسبوك. لا تتمتع أقراص Amazon's Fire بالوصول إلى تطبيقات جوجل الرسمية، لأنها تقوم بتشغيل البديل الخاص بالأمازون من أندرويد. لكن لا يزال بإمكان المستهلكين العثور على تطبيقات في متجر أمازون تتيح لهم الوصول إلى جيميل أو يوتيوب.

بالمثل، يمكن للمستهلكين على أجهزة الكمبيوتر الوصول إلى جميع أنواع الخدمات حتى لو لم يكن لديهم تطبيق لهم فقط عن طريق استخدام متصفح الويب.

أوضح جاسي أنه على جهاز كمبيوتر شخصي، لديك حق وصول رائع إلى خدمات جوجل دون إذن جوجل نفسه، في شكل تطبيق مخصص.

لكن العديد من تطبيقات جوجل تتضمن ميزات غير متوفرة للمطورين خارجها، وبالتالي فإن إصدارات الجهات الخارجية لن تكون بالضرورة قادرة على تقديم تجربة مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه هواوي مشكلة قانونية إذا حاولت تقديم تطبيق منزلي على يوتيوب أو جي ميل.

أضاف جاسي أن يوتيوب و جي ميل هما علامتان تجاريتان، ما يعني أن هواوي لا يمكنها ذكر الخدمات بأسماء تطبيقاتهم دون إذن جوجل. لا يمكنك فقط أخذ أيقونة يوتيوب ووضعها على الهاتف".

لكن هواوي تواجه مشكلة إضافية. تم إنشاء العديد من الخدمات التي يستهلكها المستخدمون على هواتفهم الذكية باستخدام كميات هائلة من البيانات. قد تشكل الخدمات المبنية على البيانات الكبيرة مشكلة كبيرة لشركة هواوي



مثلًا؛ خدمات تحديد الموقع. عندما تكتشف الهواتف الذكية مكانها، فإنها تبحث عن أجهزة توجيه واي فاي وأبراج الهواتف المحمولة القريبة ومقارنة ما يجدون مع ما لديهم في قاعدة بيانات المواقع المعروفة. قال جال إن تجميع وصيانة قاعدة بيانات عالمية لتلك المواقع مهمة هائلة وتستغرق وقتاً طويلاً، وهي مهمة لم يقم بها سوى حفنة من الشركات.

بالمثل، تقديم خدمة الخرائط قابلة للمقارنة بخرائط جوجل تكون مفيدة على مستوى العالم، من المحتمل أن تضطر هواوي إلى بنائها من الصفر.

أكد جال إن شركة هواوي ستواجه مشكلات مماثلة مع خدمات أخرى. تطبيقات الكاميرا التي تأتي مع أجهزة أي فون ومع هواتف أندرويد القياسية قادرة على إنتاج صور مذهلة جزئيًا بسبب تطبيقات جوجل. مضيفًا أن هذا البرنامج تم تحميله لإنتاج مثل هذه الصور الرائعة من خلال استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي درست ملايين الصور. لإنشاء تطبيق مشابه للتطبيق الذي يتم شحنه مجانًا مع أندرويد، سيتعين على هواوي إعادة إنشاء هذه العملية بنفسها.

ذكر جال: "إنها مشكلة مروعة".

خارج الصين ، يمكن أن تتعرض هواوي للعرقلة.

بينما كان جاسي أكثر تفاؤلاً بشأن فرص هواوي . حيث قال إن الشركة ذكية وذات تمويل جيد وعزم وطموح. باعتبارها ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية، فهي تضم بالفعل ملايين المستخدمين الذين يمكنهم تسويق نظام التشغيل الجديد الخاص بها.

لكنه حتى يلاحظ أن بناء نظام تشغيل ناجح سيتطلب على الأرجح الكثير من الوقت والمال.

أكد جاسي:"قد يكون الأمر صعبًا".



قد يكون أفضل رهان لشركة هواوي خارج الصين في البلدان النامية. يميل تغلغل الهواتف الذكية إلى الانخفاض في مثل هذه البلدان، وغالبًا ما يكون سعر الهواتف أهم لمواطنيها من الخدمات التي تقدمها. قال المسؤولون التنفيذيون إن نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي قد يعمل في مثل هذه الدول، على الأقل على المدى القصير.

قال المدير التنفيذي السابق لصناعة الهاتف المحمول: "في بقية العالم، لا أعتقد أنه من الصعب حقًا، بسبب النظام البيئي للنظام".



