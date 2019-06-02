هل تنازلت مصر عن حصتها في حقل «ظهر»؟ الحكومة توضح

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

حقل ظهر - أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء تُفيد بتنازل مصر عن حصتها في حقل غاز "ظهر" لإحدى الشركات الأجنبية. وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها في حقل غاز "ظهر"، مُوضحةً أن حصة مصر في حقل "ظهر" لم تتغير، حيث أسهم الحقل في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأوضحت الوزارة أن شركة إيني الإيطالية باعت جزءًا من حصتها بعد موافقة وزارة البترول على هذا الإجراء المعتاد في صناعة البترول العالمية، وذلك بواقع 10% لشركة "بي بي" البريطانية، و30% لشركة "روزنفت" الروسية، و10% لشركة "مبادلة" الإماراتية. وأكدت الوزارة على الأهمية القصوى لمشروع حقل غاز ظهر حيث يُعد علامة