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هل تنازلت مصر عن حصتها في حقل «ظهر»؟ الحكومة توضح

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
حقل ظهر - أرشيفية
حقل ظهر - أرشيفية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء تُفيد بتنازل مصر عن حصتها في حقل غاز "ظهر" لإحدى الشركات الأجنبية. وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها في حقل غاز "ظهر"، مُوضحةً أن حصة مصر في حقل "ظهر" لم تتغير، حيث أسهم الحقل في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وأوضحت الوزارة أن شركة إيني الإيطالية باعت جزءًا من حصتها بعد موافقة وزارة البترول على هذا الإجراء المعتاد في صناعة البترول العالمية، وذلك بواقع 10% لشركة "بي بي" البريطانية، و30% لشركة "روزنفت" الروسية، و10% لشركة "مبادلة" الإماراتية. وأكدت الوزارة على الأهمية القصوى لمشروع حقل غاز ظهر حيث يُعد علامة
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

مختار جمعة: الإسلام أوجب للحاكم العادل حق الطاعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غن هناك 3 نقاط تتعلق بـ"فهم المقاصد"، موضحا خلال كلمته في احتفال الوزارة بليلة القدر،: نقف مع آية واحدة من كتاب لله عز وجل، حيث يقول الحق سبحانه (إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).. وإذا كان الجزء الأول جاء على سبيل الحقيقة بأن من قتل نفسا، أي نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، والجزء الثاني من الآية يحتاج إلى وقفة وتأمل في قوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، لأن الإحياء الحقيقي للنفس لا يكون إلا لله وحده فيُحمل الأمر هنا على المعنى المجازي، والمراد من عمل على إحيائها أو حافظ على بقائها حية".

الصحة تنهي الجدل بشأن «عجز الأنسولين»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وجود عجز شديد في عقار "الأنسولين " من المستشفيات والصيدليات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين " أو أي أدوية أخرى تتعلق بمرض السكر سواء بالمستشفيات أو الصيدليات، مُشددةً على توافر "الأنسولين " بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة ستة أشهر، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين. ?
البنك-المركزى

حقيقة إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
مسجد-بخيت (2)

مسجد بخيت.. هنا يرقد المفتي الرابع للديار المصرية

فى كل منطقة لا بد أن يكون هناك مسجد يستقطب الجميع للصلاة بداخله، قد يكون لشهرته بالمنطقة، وقد يكون بسبب اتساع مساحته، أو لأنه يحمل بداخله ضريحا لأحد أولياء الله الصالحين، وقد يكون لأنه عبارة عن تحفة معمارية من الداخل، وقد تجتمع كل هذه الصفات فى مسجد واحد، مثل مسجد الشيخ بخيت بحى حلمية الزيتون، الذى يتميز بالمئذنة الشاهقة والقبة المرتفعة، وكذلك يلتصق به مستشفى بخيت الذى يعالج المرضى بأسعار رمزية، وهو ما جعل المسجد مكانا مميزا لكل من يريد أن يشعر بالروحانيات سواء خلال شهر رمضان أو فى الشهور الأخرى، ولكن يبقى السؤال من هو الشيخ بخيت؟
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البنك-المركزى

حقيقة إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
خط الغاز بين الأردن وإسرائيل

ارتفاع إنتاج مصر من الغاز والبترول إلى 20 مليون طن

كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول إلى 20.8 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في مقابل 18.5 مليون طن استهلاكا خلال نفس الفترة، محققًا بذلك فائضا قدره 681 ألف طن شهريا. وأضاف جهاز الإحصاء، أن مصر استطاعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019 تحقيق أعلى فائض في إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، بعد أن كان لديها عجز قدره 436 ألف طن في الفترة نفسها من عام 2018، أي نجحت في التحول من العجز للفائض خلال عام فقط.
الغاز

مصر تسعى لرفع صادراتها من الغاز الطبيعى العام المقبل

قطعت الدولة المصرية خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، فبعد أن صارت مصر مصدّرة للغاز مسجلة معدلات إنتاج قياسية بلغت 6.6 مليار متر مكعب يوميا، بزيادة 30% مقارنة بعام 2016 وهو ما جعلها من أكبر منتجى الغاز فى منطقتى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما اتخذت مصر خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى فبراير من العام الماضى 2018.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يوجه بدعم أنشطة نوبل إنرجي في مصر

لدعم جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ديفيد ستوفر، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نوبل إنرجي" الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الشركة.
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