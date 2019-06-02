اتحاد الكرة يضغط على الأهلي والزمالك لاستكمال الدوري

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

الأهلي والزمالك

أكد مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، يضغط على ناديي الأهلي والزمالك من أجل إقناعهما باللعب بقية مباريات الدوري دون اللاعبين الدوليين، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن أبو ريدة يسعى لإنهاء الدوري قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وطلب من لجنة المسابقات عدم إعلان تصور مواعيد كأس مصر على أمل إقناع الناديين.

ولفت المصدر في تصريحاته إلى أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، حددت بشكل نهائي ملعب برج العرب لاستضافة لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر. وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد الاجتماع الذي عقده مساء أمس السبت، انتظار رد اتحاد الكرة لحسم موقف الأحمر من استكمال بطولة الدوري