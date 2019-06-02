الواد سيد الشحات 27.. فهمي يحصل على خريطة الفلوس

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

سيد الشحات

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة النجم أحمد فهمي، لقاء سيد وشقيقه فخر"الفنان محمد عبدالرحمن"، وزوجته ريتاج " الفنانة هنا الزاهد"، جد سيد وفخر ليسألونه عن مكان "الفلوس" لأخذها وإعادتها للسحاوي، فيعطيهم جدهم خريطة، إلا أن الخريطة تكشف عن أن الأموال في بيت مهجور. ومع تتابع الأحداث، ذهبوا إلي البيت فوجدوه أصبح ملجأ للأيتام، فتنكروا في زي أطفال، وأرتدوا ملابس طفولية ودخلوا الملجأ من أجل الوصول إلى المال وأخذه والخروج منه.

وبعد وضع خطة محكمة، سرق سيد وريتاج وفخر الخريطة من الأمانات، وعرفوا أن الأموال موجودة في غرفة الطفل الطموح الذي يقوم بأشياء جيدة، وتطلب منهم المسؤولة في الملجأ أن يشاركوا في مسرحية، وعند فوزهم بالمركز الأول سيتمكنوا من دخول الغرفة.. اقرأ أيضًا..((26).. ريتاج تُنقذ سيد الشحات من التحول لزومبي). ومسلسل