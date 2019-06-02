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حلقة 27.. سيد الشحات يحصل على خريطة الفلوس من جده

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
سيد الشحات
سيد الشحات
شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة النجم أحمد فهمي، لقاء سيد وشقيقه فخر "الفنان محمد عبد الرحمن"، وزوجته ريتاج "الفنانة هنا الزاهد"، جد سيد وفخر ليسألوه عن مكان "الفلوس" لأخذها وإعادتها للسحاوي، فيعطيهم جدهم خريطة، إلا أن الخريطة تكشف عن أن الأموال في بيت مهجور. ومع تتابع الأحداث، ذهبوا إلى البيت فوجدوه أصبح ملجأ للأيتام، فتنكروا في زي أطفال، وارتدوا ملابس طفولية ودخلوا الملجأ من أجل الوصول إلى المال وأخذه والخروج منه.
وبعد وضع خطة محكمة، سرق سيد وريتاج وفخر الخريطة من الأمانات، وعرفوا أن الأموال موجودة في غرفة الطفل الطموح الذي يقوم بأشياء جيدة، وتطلب منهم المسؤولة في الملجأ أن يشاركوا في مسرحية، وعند فوزهم بالمركز الأول سيتمكنوا من دخول الغرفة.. اقرأ أيضًا..((26).. ريتاج تُنقذ سيد الشحات من التحول لزومبي). ومسلسل
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مسلسل-حكايتى (5)

«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت

انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.
سوبر-ميرو (1)

الحلقة الـ27 «سوبر ميرو».. اختطاف إيمي سمير غانم

بدأت الـ27 من مسلسل «سوبر ميرو» بشكوى "جلهوم" محمد المحمدي، واحد من أعضاء عصابة الكوبرا، من زملائه في العصابة للطبيب النفسي "بلبل فخر العرب" أحمد محيي، الذين استغنوا عن خدماته بعد هزيمته على يد "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، أكثر من مرة، واستبداله بالعضو الجديد "أندرو" الذي احتل مكانه وباتت العصابة كلها تعتمد عليه، وتسخر من "جلهوم"، إلا أن الطبيب نصحه أن يحول طاقته السلبية إلى إيجابية ويحاول أن يتوب عن عالم الإجرام، ويجد مهنة جديدة شريفة بدلًا من السرقة وقطع الطرق. أما "هدهد" فقد حاول الانتحار بعد هجر زوجته اليابانية له، واتهامها له بالفشل.
مسلسل-هوجان

عبد الرحمن أبو زهرة مفاجأة الحلقة 27 من «هوجان»

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، محاولة «وردة» تجسدها ميرنا نور الدين، التقرب إلى «هوجان» يجسده محمد إمام، لكنه رفض ودفعها بعيدا عنه قائلا إنه لا يراها سوى كأخت له لا أكثر، لتنهار هي وتقرر الانتقام منه، بينما وصل «هوجان» إلى الشيخ عبد الجواد الذى كان يلجأ إليه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، من أجل حلقات الذكر، وطلب منه أن يخبره بكل شيء عن «كمال»، بينما أخبر «على» يجسده كريم عبد الجواد، «هوجان» بأنه علمَ مكان والده الذى كان يبحث عنه، وأخذه معه إلى السجن، كونه محبوسا منذ سنوات طويلة.
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الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات 24| السحاوي يخطف أحمد فهمي ويعذبه

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الواد سيد الشحات" فشل سيد، الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، في التنبؤ بنتيجة مباراة الملاكمة، بعدما كسر "فخر" الجهاز الذي يرجع بالزمن لساعة. ووقع الثلاثي "سيد، وشقيقه فخر الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن، وريتاج، زوجة سيد، التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد"، في ورطة بسبب كسر ريموت آلة الزمن، وعند بحث سيد وريتاج عنه، اكتشفا أن الريموت تم تدميره فى قصة حب فخر الشحات وبطة السيدة الكبيرة السمينة، إذ يسترجع فخر قصته مع بطة ويرويها لسيد وريتاج، وتزداد ورطة الثلاثي مع السحاوي.
الواد-سيد-الشحات

سيد الشحات 23.. فهمي يجمع 3 ملايين جنيه من المراهنات

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل"الواد سيد الشحات" بطولة الفنان أحمد فهمي، والذى يعرض عبر فضائية«dmc» وdmc drama»، تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، حيث نجح «سيد» الفنان أحمد فهمي، وشقيقه «فخر» الفنان محمد عبد الرحمن و«ريتاج» الفنانة هنا الزاهد في الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بـ3 ملايين جنيه جراء استخدام جهاز وجدوه فى الحلقة السابقة، ويمكنهم هذا الجهاز من العودة بالزمن لمدة ساعة واحدة، بعد المشاركة فى رهانات على مباراة ملاكمة، وبعدها يتمكنوا من العودة بالزمن ومعرفة الفائز ويحصلون على المبالغ المالية.
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات(10)| أحمد فهمي يخرج الجن من شقيقته

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الواد سيد الشحات، استمرار وجود سيد "أحمد فهمي"، وشقيقه فخر "محمد عبد الرحمن"، في عالم الجن بهدف إخراج الجن الذي يسكن جسد شقيقتهما، لتصبح طبيعية ويحصلان على الأموال التي بحوزة شقيقتهما لدفعها للسحاوي؛ كي لا يقتلهما. ونجح الشقيقان في إيجاد الجن خالد الذي يلبس شقيقتهما دعاء، وحاولا إقناعه بالخروج من جسد أختهما، لكنه رفض، وأخبرهما أنه يحبها ومتمسك بها، وسيقوم بإجراء عملية في لبنان، ليتحول من جني إلى إنسان، ويتمكن من الزواج من دعاء.
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات (9)| أحمد فهمي يدخل عالم الجن

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي، والذي يعرض على شاشة dmc، بذهاب "سيد" يجسده أحمد فهمي، و"فخر" يجسده محمد عبد الرحمن، إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لإخراج شقيقتهما "دعاء"، لكنهما فوجئا بأنها "ملبوسة". ذهب سيد وفخر إلى دجال، أخبرهما بأن الجن الذي يسيطر على شقيقتهما يدعى خالد ولن يخرج منها لأنه يحبها، ولكي يحاولا إقناعه بالخروج، عليهما الذهاب إلى عالم الجن، وفي البداية تردد سيد لكن فخر استطاع إقناعه بالذهاب هناك وتخليص شقيقتهما من هذا الجن.
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