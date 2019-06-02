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مختار جمعة: الإسلام أوجب للحاكم العادل حق الطاعة

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غن هناك 3 نقاط تتعلق بـ"فهم المقاصد"، موضحا خلال كلمته في احتفال الوزارة بليلة القدر،: نقف مع آية واحدة من كتاب لله عز وجل، حيث يقول الحق سبحانه (إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).. وإذا كان الجزء الأول جاء على سبيل الحقيقة بأن من قتل نفسا، أي نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، والجزء الثاني من الآية يحتاج إلى وقفة وتأمل في قوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، لأن الإحياء الحقيقي للنفس لا يكون إلا لله وحده فيُحمل الأمر هنا على المعنى المجازي، والمراد من عمل على إحيائها أو حافظ على بقائها حية".
وأضاف، أنه إذا كان المتطرفون والإرهابيون يعملون على إزهاق الأنفس بدون حق فإن كل من يدفع عنها شر المتطرفين والإرهابيين سواء أكان دفعا عسكريا أم أمنيا أم قضائيا أم علميا أم فكريا أم دعويا فكأنما أحيا الناس جميعا، ويدخل في ذلك أيضا كل من وفر لها الدواء والغذاء وشربة الماء النقية ومهد الطرق لأن تمهيد الطرق،
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.
احمد-الطيب (2)

للسيسي والغرب.. رسائل شيخ الأزهر باحتفال ليلة القدر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن المسلمين دَفَعُوا ثمنًا فادِحًا من دمائهم وأشلاءهم في الحروب الصليبيَّة، وفي فلسطين وما حولها منذ عام 48 وحتى اليوم وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلاندا، ومع ذلك لم يجرؤ مُؤرِّخ ولا كاتب مسلم أن يتفوَّه بكلمةٍ واحدةٍ تُسئ إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهيَّة، لأنه يعلم أن كلمة واحدة من هذا القبيل تخرجه من الإسلام قبل أن تخرج من فمه، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد/، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
السيسى

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لبعض الفئات، وتضمن القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحريـة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1440 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مجلس الوزراء يعلق على «تهجير أهالي الكرنك بالأقصر»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن قيام الحكومة بتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، دون صرف تعويضات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع محافظة الأقصر، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر بشكل قسري دون تعويضهم، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة المباني المخالفة التي تمثل تعديا على طريق الكباش الفرعوني مع توفير إجراءات سريعة وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي أهالي النجع قبل البدء في إجراءات الإزالة.
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عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر (بث مباشر)

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمركز مؤتمرات الأزهر، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر للعام الهجرى 1440، وذلك لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الـ 26 للقرآن الكريم، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأكان الفريق محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
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الطيب: يجب رفض أي خطاب يتعارض مع منهج الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه وفد من شباب الدعاة والقيادات من الوزارة. وقدم وزير الأوقاف والوفد المرافق له لفضيلة الإمام الأكبر التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لفضيلته موفور الصحة والعافية، وللأزهر الشريف المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة فضيلته، مؤكدا أن الأزهر الشريف هو المظلة الجامعة لجميع المؤسسات الدينية في مصر، وأن منهجه الوسطي هو الأساس للعمل الدعوي.
عبد الفتاح السيسى (4)

السيسي يوجه بزيادة أصول الوقف وعائداته الاستثمارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الوزارة في مجال الدعوة والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة، خاصة فيما يتصل بنشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفقه بناء الدول وبناء الشخصية الوطنية، كما شهد الاجتماع عرض أنشطة وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، ومنها مشروع صكوك الأضاحي الذي يتم تنفيذه لصالح الأسر الأولى بالرعاية في ضوء الضوابط الشرعية للأضحية.
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مسجد «داهية العرب» تحت حصار الإهمال

يتوافد الآلاف كل عام في شهر رمضان الكريم من مختلف محافظات الجمهورية للصلاة والاعتكاف بالمسجد الأشهر في مصر "عمرو بن العاص"، بينما يحرص الكثيرون على اصطحاب أبنائهم في صلاة العشاء والتراويح، وحتى فجر اليوم الجديد. ارتباط المصريين بمسجد عمرو بن العاص ربما يعود لأنه أول مسجد بني في مصر بعد الفتح الإسلامي، ولما يتمتع به المسجد من عمارة إسلامية، ظلت ولا تزال مقصد المحبين لصحابة رسولنا الكريم، كما أن المسجد دائما ما يشهد وجود خطباء لهم ثقل ديني، وأئمة يتميزون بجمال الصوت.
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