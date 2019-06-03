نظفي منزلك باستخدام هذه المنتجات الطبيعية

إذا كنت تتطلعين إلى تلميع أثاثك الخشبي، فإن زيت الزيتون سيقوم بهذه المهمة، وذلك لأنه قادر على إضافة اللمعان على الأثاث الخشبي، وحتى إخفاء الخدوش الصغيرة

تحرير:فيروز ياسر ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

تنظيف المنزل

التنظيف ليس مهمة رائعة بالنسبة للكثير من النساء، حيث يحتاج إلى الوقت والمجهود، وفي فصل الصيف، في الغالب ما تترك النوافذ مفتوحة لساعات طويلة مما يجعل الأتربة تتراكم على الزجاج والأثاث في الزوايا. وكشف بول مانجولد، مسؤول مراقبة الجودة الأسترالي، لـ موقع «الديلي ميل» البريطاني عن العناصر اليومية المذهلة التي في الغالب لا تعلم بها كل ربة منزل ومفعولها كالسحر في عملية التنظيف، بالإضافة إلى الحيل التي تسهل الأمر وتوفر الكثير من الوقت والمجهود، ومن داخل منزلك يمكنك استخدام مجموعة من المواد تعمل كمنظفات سريعة لتنظيف مقاعد المطبخ والفرش والطلاء..

فلاتر القهوة وفقًا لما قاله مانجولد، فإن إحدى الخدع المفيدة التي قد تكون مفاجأة لكثير من الناس تتضمن فلاتر القهوة، عبارة عن إناء يتم تخمير القهوة فيه، وعادة ما يكون مصنوعا من الورق القابل لعبور السوائل، مما يسمح بمنع الرواسب والسماح بتدفق القهوة السائلة. وعلى الرغم من أن معظم آلات القهوة الحديثة لا