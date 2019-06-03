نظفي منزلك باستخدام هذه المنتجات الطبيعية

إذا كنت تتطلعين إلى تلميع أثاثك الخشبي، فإن زيت الزيتون سيقوم بهذه المهمة، وذلك لأنه قادر على إضافة اللمعان على الأثاث الخشبي، وحتى إخفاء الخدوش الصغيرة
التنظيف ليس مهمة رائعة بالنسبة للكثير من النساء، حيث يحتاج إلى الوقت والمجهود، وفي فصل الصيف، في الغالب ما تترك النوافذ مفتوحة لساعات طويلة مما يجعل الأتربة تتراكم على الزجاج والأثاث في الزوايا.
وكشف بول مانجولد، مسؤول مراقبة الجودة الأسترالي، لـ موقع «الديلي ميل» البريطاني عن العناصر اليومية المذهلة التي في الغالب لا تعلم بها كل ربة منزل ومفعولها كالسحر في عملية التنظيف، بالإضافة إلى الحيل التي تسهل الأمر وتوفر الكثير من الوقت والمجهود، ومن داخل منزلك يمكنك استخدام مجموعة من المواد تعمل كمنظفات سريعة لتنظيف مقاعد المطبخ والفرش والطلاء..
فلاتر القهوة
وفقًا لما قاله مانجولد، فإن إحدى الخدع المفيدة التي قد تكون مفاجأة لكثير من الناس تتضمن فلاتر القهوة، عبارة عن إناء يتم تخمير القهوة فيه، وعادة ما يكون مصنوعا من الورق القابل لعبور السوائل، مما يسمح بمنع الرواسب والسماح بتدفق القهوة السائلة.
وعلى الرغم من أن معظم آلات القهوة الحديثة لا
فلاتر القهوة
وفقًا لما قاله مانجولد، فإن إحدى الخدع المفيدة التي قد تكون مفاجأة لكثير من الناس تتضمن فلاتر القهوة، عبارة عن إناء يتم تخمير القهوة فيه، وعادة ما يكون مصنوعا من الورق القابل لعبور السوائل، مما يسمح بمنع الرواسب والسماح بتدفق القهوة السائلة.
وعلى الرغم من أن معظم آلات القهوة الحديثة لا تحتوي على فلاتر، ولكن إذا كنت محظوظا ولديك ماكينة القهوة التي تحتوي على فلتر، فسيكون مثاليا لتنظيف أجهزة التليفزيون والهواتف والشاشات، حيث أصر على أنها أفضل من المناشف الورقية لأنها ماصة ولن تترك أي شوائب على السطح.
زيت الزيتون
إذا كنت تتطلعين إلى تلميع أثاثك الخشبي، فإن زيت الزيتون سيقوم بهذه المهمة، وذلك لأنه قادر على إضافة اللمعان على الأثاث الخشبي، وحتى إخفاء الخدوش الصغيرة، كما أنع يعتبر بديلا لمنظفات الأثاث الأخرى، بالإضافة إلى أنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية.. تعرفي على عجائب زيت الزيتون داخل منزلك.
وإذا كنتِ تريدين تلميع الأثاث وتطهيره، فيمكنك خلط بضع قطرات من زيت الزيتون في خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون في وعاء زجاجي، ثم اغمسي قطعة قماش ناعمة في السائل قبل وضعه على السطح واتركيه حتى يجف.
لتنظيف الخدوش وإخفائها بعمق، يمكنك مزج أجزاء متساوية من الخل الأبيض والزيت واتركيها على سطح الأثاث قليلا، وبمجرد أن تجف امسحي بقطعة قماش، وسيظهر الأثاث كما لو كان حديثا.
البيكنج صودا
في الغالب تحتاجين إلى وضع الملايات على المراتب خالية من الجراثيم ونظيفة تماما، حيث إنه من السهل تراكم الأوساخ وأن تكون عرضة للعفن، ولكن لتنظيف مرتبة السرير والتأكد من نظافة الملايات، فلن تحتاجي إلى منتجات باهظة الثمن، بل كل ما عليك فعله هو الوصول إلى المكنسة الكهربائية والبيكنج صودا.
تحتاجين أولاً إلى تفريغ المرتبة لإزالة الغبار ثم رش البيكنج في كل مكان وتركها ساعة على الأقل، وذلك لكي تمتص البيكنج صودا أي رطوبة ورائحة كريهة وستقوم بتطهير القماش، والخطوة النهائية تتضمن كنس المرتبة لإزالة البودرة الزائدة.. اقرئي أيضا: بـ«البيكنج صودا والملح».. تخلصي من بقع فناجين الشاي والقهوة.
استخدام الشمع
هناك بعض الشقوق التي تتمركز في المساحات المختلفة بين أرضيات المنزل، والشمع منظف طبيعي وفعال، خاصة أن تنظيف الأرضية في بعض الأحيان يحتاج إلى الفرك والكثير من الوقت للقيام بهذه المهمة.
كل ما عليك فعله الحصول على شمعة بيضاء وفركها بإحكام على الأرضيات وبين زوايا البلاط، ثم التأكد من تغطية جميع الشقوق، وبعدها انتقلي فوق السطح عدة مرات إذا لزم الأمر.
عند القيام بهذه الخطوة، سيمنع الشمع الماء والأوساخ من الاستقرار في المساحات التي يصعب الوصول إليها ويمنع نمو العفن.
الخل والبيكنج صودا
اهتمي بتنظيف الحمام أولا بأول للتخلص من الميكروبات والفطريات التي تكون عالقة به، استخدمي أيضًا خليط الخل والبيكنج صودا لتنظيف السيراميك والحوض والبانيو والحمام، كما عليك الاهتمام بوضع معطر داخل الحمام.
بعد الانتهاء من تنظيف المنزل، وعند فرش السجاد يمكنك وضع بعض رشات الفانيليا للتخلص من أي رائحة تراب عالقة.