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نظفي منزلك باستخدام هذه المنتجات الطبيعية

إذا كنت تتطلعين إلى تلميع أثاثك الخشبي، فإن زيت الزيتون سيقوم بهذه المهمة، وذلك لأنه قادر على إضافة اللمعان على الأثاث الخشبي، وحتى إخفاء الخدوش الصغيرة
تحرير:فيروز ياسر ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
تنظيف المنزل
تنظيف المنزل
التنظيف ليس مهمة رائعة بالنسبة للكثير من النساء، حيث يحتاج إلى الوقت والمجهود، وفي فصل الصيف، في الغالب ما تترك النوافذ مفتوحة لساعات طويلة مما يجعل الأتربة تتراكم على الزجاج والأثاث في الزوايا. وكشف بول مانجولد، مسؤول مراقبة الجودة الأسترالي، لـ موقع «الديلي ميل» البريطاني عن العناصر اليومية المذهلة التي في الغالب لا تعلم بها كل ربة منزل ومفعولها كالسحر في عملية التنظيف، بالإضافة إلى الحيل التي تسهل الأمر وتوفر الكثير من الوقت والمجهود، ومن داخل منزلك يمكنك استخدام مجموعة من المواد تعمل كمنظفات سريعة لتنظيف مقاعد المطبخ والفرش والطلاء..
فلاتر القهوة وفقًا لما قاله مانجولد، فإن إحدى الخدع المفيدة التي قد تكون مفاجأة لكثير من الناس تتضمن فلاتر القهوة، عبارة عن إناء يتم تخمير القهوة فيه، وعادة ما يكون مصنوعا من الورق القابل لعبور السوائل، مما يسمح بمنع الرواسب والسماح بتدفق القهوة السائلة. وعلى الرغم من أن معظم آلات القهوة الحديثة لا
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ساعة بيج بن

في مثل هذا اليوم.. ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها

في مثل هذا اليوم 3 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1859: ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا. وفي عام 1944: شارل ديجول يتولى رئاسة وزراء فرنسا. وفي عام 1974: رئيس الأركان الإسرائيلي إسحق رابين يتولى رئاسة الوزراء في إسرائيل للمرة الأولى. وفي عام 1098: الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.
أنواع-السلطات

مرتفعة السعرات.. أشياء لا تعرفها عن سلطة المطاعم

السلطة تعد جزءا أساسيا من أي نظام غذائي، فعند تناول وجبة الغداء أو العشاء، يحرص الجميع على تحضير سلطة تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة خاصة الخضراوات الورقية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف المعروفة بفوائدها الكثيرة لجسم الإنسان، كملينة لحركة الأمعاء والمساعدة في عملية الهضم على سبيل المثال، ولكن قد تختلف سلطة المطاعم عن سلطة المنزل الصحية، فبعضها يتميز بكميات كبيرة من الملح والبعض الآخر منخفض في السعرات الحرارية، وتوجد كثير من الأنواع الأخرى، لذا عليك أن تتعرف على الأنواع من أجل خيار صحي لك.
منتجات العناية بالبشرة

استقبلي العيد ببشرة نضرة.. 10 حيل هتساعدك

بعد الخروج من رمضان تعاني كل ربة منزل من الإرهاق نتيجة الوقوف لساعات طويلة في المطبخ لتجهيز أشهي الأصناف لعائلتها، خاصة أن رمضان معروف بالعزومات للأهل والأصحاب، وأيضًا تزداد الهالات السوداء بسبب قلة النوم لعدد ساعات كافية يوميًا، يجب عليكِ الاهتمام ببشرتك قبل استقبال العيد حتى لا تكون مجهدة ومرهقة، العديد من الوصفات الطبيعية يمكن أن تنقذك بدلا من وضع كريمات ومستحضرات تجميل ترهق بشرتك بشكل أكبر، استعدي للعيد وجربي هذه الوصفات وبعض الحيل البسيطة للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.
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تطبيقات-هواوي

«هواوي» تعلن عن نظام تشغيل بديل.. متى تكشف عنه؟

تفاجأ مستخدمو هواتف هواوي في جميع أنحاء العالم بمجموعة من الأخبار المزعجة التي تكشف عن أن جوجل تُوقف نقل البرامج الرئيسية والخدمات الفنية إلى الشركة الصينية، وبالتالي لن تتمكن هواوي من أي تحديثات خاصة ببرامج الأندرويد، ولن تستطيع الوصول إلا إلى الإصدار الأساسي من نظام التشغيل. وقالت الشركة المصنعة للهاتف إنها طورت أنظمة تشغيل خاصة بها (OS) لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي يمكن استخدامها على أجهزتها في حالة عدم توفر الأنظمة الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة جنوب الصين الصباحية.
برج-الجوزاء

عقله في سباق وعلاقاته متقلبة.. شخصية الجوزاء واضحة

تعرفت على زميل جديد في العمل، وبعد فترة قصيرة دار نقاش بيننا كشف عن شخصيته، ولأني لا أحب الحكم المسبق، أخذت ما يكفي من الوقت لمعرفة تفاصيل أكثر عنه، حيث هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يكشفون عن شخصيتهم الحقيقية بسهولة، وهناك بعض الصفات التي لا تظهر كاملة سوى في المواقف الحقيقية. أول ما لفت انتباهي مزاجه المتقلب، شروده في كثير من الأحيان، والتركيز على أدق التفاصيل، ولهذا سألته عن كونه جوزاء؟.. وبالفعل كان توقعي صحيحا للغاية، وسألت نفسي هل يمكنني التعامل معه حقا وفهمه؟.. والحقيقة أن شخصية الجوزاء سهلة المعرفة ولكن ليس للكثيرين.
لايف-سكرايب

جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق خاص بالصم

لايف ترانسكرايب هي خدمة وصول جديدة صممتها جوجل للصم وضعاف السمع باستخدام تقنية التعرف التلقائي على الكلام الأحدث من جوجل، حيث ينفذ هذا التطبيق عملية النسخ الفوري للكلام إلى نص على شاشتك، حتى تتمكن من المشاركة في المحادثات الجارية في العالم من حولك، كما يمكنك مواصلة المحادثة عن طريق كتابة إجابتك على الشاشة. كما يوفر نسخًا واقعية حتى يتمكن كلا الطرفين من التواصل من خلال وسائل ومنصات مختلفة، حيث إنه متاح لـ1.8 مليار جهاز أندرويد، وذلك وفقا لما ذكره موقع Android Community.
عسل-النحل

بجانب التحلية.. استخدامات قد لا تعرفها للعسل

على الرغم من قرصته المؤلمة فإنه يحمل فوائد عظيمة للإنسان، فالنحل من الكائنات التي تعمل في نظام شديد، شكله مميز، ويعطينا عسل النحل الذي فيه شفاء للناس، وبالرغم من ذلك يتعرض للتهديد بسبب المبيدات الحشرية وتغيير استخدام الأراضي التي تقلل من العناصر الغذائية المتاحة وتشكل تهديدات لمستعمرات النحل. وفي 20 مايو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للنحل من أجل زيادة الوعي بأهميته، ولكن هناك استخدامات قد تكون غريبة بجانب تحلية المشروبات والأطعمة.. اعرفها حسبما ذكرها موقع Empowered Sustenance.
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