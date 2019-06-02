حقيقة إخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون تعويض أصحابها

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

وزير التجارة والصناعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء عن إخلاء الحكومة مدابغ سور مجرى العيون جبريًا دون صرف تعويضات لأصحابها. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها، موضحةً أنه يتم تعويض أصحاب مدابغ سور مجري العيون إما بنقل المدبغة إلى مدينة الروبيكي الصناعية أو صرف تعويضات مادية لمن لا يرغب في الانتقال، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب تلك المدابغ والعاملين بها.

وفى هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن مشروع مدينة الروبيكي للجلود يهدف إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إليها وإعادة توطينها، وفقًا لأحدث النظم والمخططات العالمية على مساحة إجمالية تصل نحو 1629 فدانًا، بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة وتصدير منتج تام الصنع. وأضافت الوزارة