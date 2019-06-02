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هل تطرح الآثار قصر البارون للبيع؟.. الحكومة تعلق

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
وزير الآثار
وزير الآثار
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء عن طرح الحكومة قصر البارون التاريخي للبيع. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع قصر البارون التاريخي أو أي مبان أثرية أخرى. وشددت على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على جميع آثارها العريقة وتراثها الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.
وأكدت الوزارة اهتمامها الشديد بقصر البارون الذي يُعد أحد أهم القصور الأثرية العريقة التي يتميز بها التراث المصري، مشيرة في ذلك إلى تبني الوزارة خطة لترميم هذا القصر الأثري تحت إشراف نخبة من علماء وزارة الآثار بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، مُضيفةً أنه سيتم الانتهاء من كافة أعمال الترميم خلال الأشهر
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.
احمد-الطيب (2)

للسيسي والغرب.. رسائل شيخ الأزهر باحتفال ليلة القدر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن المسلمين دَفَعُوا ثمنًا فادِحًا من دمائهم وأشلاءهم في الحروب الصليبيَّة، وفي فلسطين وما حولها منذ عام 48 وحتى اليوم وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلاندا، ومع ذلك لم يجرؤ مُؤرِّخ ولا كاتب مسلم أن يتفوَّه بكلمةٍ واحدةٍ تُسئ إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهيَّة، لأنه يعلم أن كلمة واحدة من هذا القبيل تخرجه من الإسلام قبل أن تخرج من فمه، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد/، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
السيسى

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لبعض الفئات، وتضمن القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحريـة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1440 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مجلس الوزراء يعلق على «تهجير أهالي الكرنك بالأقصر»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن قيام الحكومة بتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، دون صرف تعويضات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع محافظة الأقصر، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر بشكل قسري دون تعويضهم، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة المباني المخالفة التي تمثل تعديا على طريق الكباش الفرعوني مع توفير إجراءات سريعة وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي أهالي النجع قبل البدء في إجراءات الإزالة.
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عمرو-نصار-وزير التجارة (3)

حقيقة إخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون تعويض أصحابها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء عن إخلاء الحكومة مدابغ سور مجرى العيون جبريًا دون صرف تعويضات لأصحابها. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها، موضحةً أنه يتم تعويض أصحاب مدابغ سور مجري العيون إما بنقل المدبغة إلى مدينة الروبيكي الصناعية أو صرف تعويضات مادية لمن لا يرغب في الانتقال، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب تلك المدابغ والعاملين بها.
البنك-المركزى

حقيقة إصدار عملات ورقية فئتي 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كل العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
حقل-ظهر

هل تنازلت مصر عن حصتها في حقل «ظهر»؟ الحكومة توضح

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء تُفيد بتنازل مصر عن حصتها في حقل غاز "ظهر" لإحدى الشركات الأجنبية. وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن أي جزء من حصتها في حقل غاز "ظهر"، مُوضحةً أن حصة مصر في حقل "ظهر" لم تتغير، حيث أسهم الحقل في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

حقيقة توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول توقف الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة ضعف عملية التمويل وكذلك نقص الأيدي العاملة بالمشروع، موضحا أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت هذه الأنباء، مؤكدة وأن الموقف التنفيذي لكافة المشروعات يسير وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات الإنجاز الفعلي على أرض الواقع.
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