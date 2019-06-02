حقيقة إلغاء وزارة الأوقاف احتفالات ذكرى «غزوة بدر»

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

وزير الأوقاف

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن إلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى "غزوة بدر" بالمساجد للمرة الأولى. أوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الاحتفالات بـ"غزوة بدر" في المساجد هذا العام، مشيرة إلى احتفال العديد من مساجد الجمهورية بهذا الحدث الديني والتاريخي كالمعتاد في 17 من شهر رمضان من كل عام.

وشددت الوزارة على حرص الوزارة على الاحتفاء وإحياء جميع المناسبات والأحداث الدينية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.وفي هذا السياق، أشارت وزارة الأوقاف إلى تنظيم مديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية احتفالات ذكرى غزوة بدر، منها مديرية أوقاف كفر الشيخ، التي