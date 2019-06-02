القبض على 37 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

مواد مخدرة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 37 متهما في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحوزتهم على 4615 جرام حشيش، و384 جرام هيروين و455 قرصا مخدرا و1350 جراما من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 7 متهمين في قضايا دفاع عن النفس،