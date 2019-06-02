جريمة

القبض على 37 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
مواد مخدرة
مواد مخدرة
لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 37 متهما في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحوزتهم على 4615 جرام حشيش، و384 جرام هيروين و455 قرصا مخدرا و1350 جراما من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 7 متهمين في قضايا دفاع عن النفس،
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بانجو (3)

سقوط 7 من مروجي «بانجو العيد» في قبضة أمن الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط مروجي مخدر البانجو قبل عيد الفطر في شمال الدقهلية. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 7 متهمين بينهم تشكيل عصابي من 4 أفراد، وعثر بحوزتهم على 18 لفافة بانجو متنوعة الأحجام، و5 أسلحة نارية مختلفة الأنواع في مركز المنزلة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود معلومات مؤكدة إلى الرائد أحمد خضير، رئيس مباحث الدقهلية، عن تشكيل عصابي من 4 أشخاص، تخصصوا في الترويج لمخدر البانجو.
العفو-عن-سجناء (3)

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، في عددها الصادر اليوم الأحد، والخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات، من بينها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1440 هجرية 15 عاما، وفي وقت سابق، أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية.
المرور‎ (1)

1017 مخالفة انتظار خاطئ تشل شوارع الجيزة خلال يوم

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3064 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1017 مخالفة انتظار خاطئ، و326 مخالفة متنوعة.
بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تكثف حملاتها على مخابز الغلابة بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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سلاح-ومخدرات (3)

حملات لضبط تجار المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الأمن يحكم قبضته على الجيزة بحملة مكبرة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
حملات-امنية-على-المنازل (2)

سقوط 41 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة شملت عددًا من البؤر الإجرامية، التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية (الإستروكس- الفودو)، وكرًا لتجارتهم الآثمة؛ وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقًا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

أمن الجيزة يلاحق مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة

واصلت قوات الشرطة جهودها في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
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