هل هناك تقاعس في مواجهة الجراد؟.. الحكومة تسأل الزراعة

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

الجراد - ارشيفية

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن عجز الحكومة عن التصدي لأسراب الجراد التي هاجمت الحدود الجنوبية للبلاد، خاصة بمحافظتي الأقصر وأسوان. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة لعدم تصدى الحكومة لأسراب الجراد، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في ظهور تجمعات محدودة جدا على الحدود الجنوبية للبلاد، وقد تم مكافحتها على الفور.

وشددت على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.وأشارت الوزارة إلى ظهور تجمعات بسيطة كبقايا لعمليات المكافحة التي تتم في كلٍ من مصر والسودان، وأن