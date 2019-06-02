رئيس كاسيو يزور مصر للمشاركة في عملية تطوير التعليم

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

طالب يستخدم آلات كاسيو

يزور العاصمة المصرية القاهرة كوجى ناكا، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيو الشرق الأوسط، وذلك للإعلان عن تفاصيل التعاون الجديد مع وزارة التربية والتعليم المصرية لتعظيم الاستفادة من حلول وأدوات التكنولوجيا الحديثة ودورها في تحسين مستوى تعليم الرياضيات والعلوم بجمهورية مصر العربية، وذلك عبر مبادرة تدريبية للمعلمين على مدار عامين. ومن المقرر أن تعقد شركة كاسيو الشرق الأوسط، وتمثلها شركة القاهرة للتجارة، لقاءها الصحفي للإعلان عن تفاصيل التعاون المستقبلي ورؤيتها الطموحة لتعزيز التكنولوجيا في مجال الرياضيات والعلوم بمصر.

وتستهدف كاسيو بمبادرتها دعم شباب المستقبل من الطلاب وتأهيل المعلمين بما يتوافق مع الاتجاهات الحديثة في منظومة التعليم الأساسية، وتعقد الشركة مؤتمرا تدريبيا يتضمن العديد من الأنشطة بحضور نخبة من قيادات وممثلي شركة كاسيو الشرق الأوسط ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية للمعلمين بالإضافة إلى 30