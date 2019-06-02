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رئيس كاسيو يزور مصر للمشاركة في عملية تطوير التعليم

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
طالب يستخدم آلات كاسيو
طالب يستخدم آلات كاسيو
يزور العاصمة المصرية القاهرة كوجى ناكا، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيو الشرق الأوسط، وذلك للإعلان عن تفاصيل التعاون الجديد مع وزارة التربية والتعليم المصرية لتعظيم الاستفادة من حلول وأدوات التكنولوجيا الحديثة ودورها في تحسين مستوى تعليم الرياضيات والعلوم بجمهورية مصر العربية، وذلك عبر مبادرة تدريبية للمعلمين على مدار عامين. ومن المقرر أن تعقد شركة كاسيو الشرق الأوسط، وتمثلها شركة القاهرة للتجارة، لقاءها الصحفي للإعلان عن تفاصيل التعاون المستقبلي ورؤيتها الطموحة لتعزيز التكنولوجيا في مجال الرياضيات والعلوم بمصر.
وتستهدف كاسيو بمبادرتها دعم شباب المستقبل من الطلاب وتأهيل المعلمين بما يتوافق مع الاتجاهات الحديثة في منظومة التعليم الأساسية، وتعقد الشركة مؤتمرا تدريبيا يتضمن العديد من الأنشطة بحضور نخبة من قيادات وممثلي شركة كاسيو الشرق الأوسط ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية للمعلمين بالإضافة إلى 30
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البنك-المركزى

«المركزي» يسدد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي

أعلن البنك المركزي، في بيان له، اليوم الأحد، عن سداد 406 ملايين دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afrexim Bank) في نهاية مايو الماضي. وكان البنك قد سدد أكثر من 21 مليار دولار ديونا مستحقة على مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016. من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، موضحا أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي نفى تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه.
سلع-استهلاكية

هذه السلع ترتفع أسعارها خلال عيد الفطر

يسرع المواطنون في شراء كامل احتياجاتهم من السلع الغذائية والاحتياجات الضرورية لهم خلال الأسبوع الأخير من رمضان، خاصة المرتبط منها بطقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعادة ما تؤدى زيادة حجم الطلب على منتج بعينه إلى ارتفاع السعر، خاصة فى حالة ثبات حجم المعروض منه بالأسواق المحلية، وهو ما يسمى بقانون السوق المعتمد على حالة العرض والطلب، التى لا تستطيع أى جهة التدخل فيها وفقًا للدستور والمعاهدات الدولية. ويأتي على رأس هذه السلع الأدوات المنزلية والأسماك والمكسرات وبعض أنواع البقالة، فضلا عن الدقيق بمختلف أنواعه والسكر.
الديون الخارجية (2)

بعد تراجعه| هل تخفض المالية سعر الدولار في الموازنة؟

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 115 قرشا، فيما ارتفعت العملة المحلية بأكثر من 5.7% أمام العملات الأجنبية. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الماضية، فإنه تم تحديد سعره في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، بأكثر من سعره الحالي بنحو 66 قرشا، وهو الأمر الذي يسهم في ضرورة القيام بتغيير السعر في الموازنة ليتماشى مع سعره في البنوك.
عقارات (2)

تفاصيل مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم شقق متوسطي الدخل

أعلن البنك المركزي تبنيه طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية، عبر إتاحة تمويل لذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، لدعم شقق متوسطي الدخل وخفض الفائدة البنكية على التمويل العقاري إلى 10.5% بدءًا من شهر يوليو، بعد موافقة "المركزي" في أبريل الماضي على اقتراح غرفة التطوير العقاري تعديل مبادرة أطلقت بداية العام الحالي. فهل تنقذ المبادرة الجديدة السوق العقارية في مصر من حالة الركود الشديدة التي تسيطر عليها منذ فترة طويلة؟ وما تفاصيل هذه المبادرة؟
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم تعلن موعد التقدم لمدارس STEM.. اعرف الأماكن

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولى وحدة STEM، لمناقشة وضع الخطة الزمنية لقبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2019 - 2020، وحضر الاجتماع الدكتور رضا أبو سريع المشرف على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والدكتورة رانيا حافظ مدير وحدة مدارس STEM، ومحمد صديق مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلون عن المركز القومى للامتحانات.
طلاب-الثانوية-العامة

غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

واصل طلاب شهادة الدبلومات الفنية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول للعام 2018 - 2019، لليوم الرابع، وذلك بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية. وذكر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه يتم متابعة امتحانات الدور الأول الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها، وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية، إلا أنه بالتواصل مع غرف العمليات على مستوى المديريات التعليمية تبين وجود بعض التجاوزات.
طلاب-الثانوية-العامة

«ورقي وتابلت» في امتحان أولى ثانوي بالمنيا

قال محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، إن هناك بعض المدارس نجحت في الدخول على منصة امتحانات الصف الأول الثانوي عن طريق الحاسب اللوحي "التابلت"، وهناك حالات بدأت بالفعل في أداء الامتحان ورقيًّا. جاء ذلك خلال تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددًا من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي داخل مدينة المنيا، حيث يؤدى الاختبارات 28590 طالبا وطالبة، داخل 124 مدرسة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

هل تعود الثانوية لنظام العام الواحد 2020؟.. رد حاسم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارا بعودة شهادة الثانوية العامة بنظام العام الواحد بداية من عام 2020، على أن يتم اعتبار الصف الثاني الثانوي سنة "نقل" وليس ثانوية عامة. ونقل المركز عن وزارة التربية والتعيم أنه لا نية لعودة نظام الثانوية العامة بنظام العام الواحد، وأن الوزارة مستمرة في تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمي على طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي، كما هو دون إحداث أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب مرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور.
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