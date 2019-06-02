السيسي: كل دين قوي واللي بيضعفه أهله وناسه

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى جموع الشعب المصري، داعيا بأن تكون "أيامنا دائما طيبة"، ثم تطرق خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الأحد، إلى العديد من الأمور العامة، منها المرتبط بسلوكياتنا كمسلمين، قائلا: "فهمنا ونقدنا لأي كلام، طالما كان بعيدا عن الثوابت عمره أبدا ما يأثر فيها، إذا كان الدين قوي"، متابعا: "كل دين قوي واللي بيضعفه أهله واللي بيمارسوه"، وواصل الرئيس حديثه بالإشارة إلى اآية القرآنية الكريم: "كلوا واشربوا ولا تسرفوا)".

وأوضح السيسي: "لما يبقى فيه آية في القرآن بتقول (كلوا واشربوا ولا تسرفوا)، مش بقصد حاجة خالص والله، بس هل النهاردة أمة الإسلام لما نيجي نحطها في وسط أمم العالم، هنجد أنها الأقل في الأكل والشرب والإسراف على كل حال في كل شيء؟، هل هما كده؟ فأنا عايز أقول أن اللي بيأثر على الدين وبيقدمه بشكل طيب أو مش طيب،