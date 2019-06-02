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السيسي: كل دين قوي واللي بيضعفه أهله وناسه

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى جموع الشعب المصري، داعيا بأن تكون "أيامنا دائما طيبة"، ثم تطرق خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الأحد، إلى العديد من الأمور العامة، منها المرتبط بسلوكياتنا كمسلمين، قائلا: "فهمنا ونقدنا لأي كلام، طالما كان بعيدا عن الثوابت عمره أبدا ما يأثر فيها، إذا كان الدين قوي"، متابعا: "كل دين قوي واللي بيضعفه أهله واللي بيمارسوه"، وواصل الرئيس حديثه بالإشارة إلى اآية القرآنية الكريم: "كلوا واشربوا ولا تسرفوا)".
وأوضح السيسي: "لما يبقى فيه آية في القرآن بتقول (كلوا واشربوا ولا تسرفوا)، مش بقصد حاجة خالص والله، بس هل النهاردة أمة الإسلام لما نيجي نحطها في وسط أمم العالم، هنجد أنها الأقل في الأكل والشرب والإسراف على كل حال في كل شيء؟، هل هما كده؟ فأنا عايز أقول أن اللي بيأثر على الدين وبيقدمه بشكل طيب أو مش طيب،
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.
احمد-الطيب (2)

للسيسي والغرب.. رسائل شيخ الأزهر باحتفال ليلة القدر

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن المسلمين دَفَعُوا ثمنًا فادِحًا من دمائهم وأشلاءهم في الحروب الصليبيَّة، وفي فلسطين وما حولها منذ عام 48 وحتى اليوم وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلاندا، ومع ذلك لم يجرؤ مُؤرِّخ ولا كاتب مسلم أن يتفوَّه بكلمةٍ واحدةٍ تُسئ إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهيَّة، لأنه يعلم أن كلمة واحدة من هذا القبيل تخرجه من الإسلام قبل أن تخرج من فمه، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد/، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
السيسى

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لبعض الفئات، وتضمن القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحريـة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1440 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مجلس الوزراء يعلق على «تهجير أهالي الكرنك بالأقصر»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن قيام الحكومة بتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، دون صرف تعويضات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع محافظة الأقصر، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر بشكل قسري دون تعويضهم، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة المباني المخالفة التي تمثل تعديا على طريق الكباش الفرعوني مع توفير إجراءات سريعة وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي أهالي النجع قبل البدء في إجراءات الإزالة.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

مختار جمعة: الإسلام أوجب للحاكم العادل حق الطاعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غن هناك 3 نقاط تتعلق بـ"فهم المقاصد"، موضحا خلال كلمته في احتفال الوزارة بليلة القدر،: نقف مع آية واحدة من كتاب لله عز وجل، حيث يقول الحق سبحانه (إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).. وإذا كان الجزء الأول جاء على سبيل الحقيقة بأن من قتل نفسا، أي نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، والجزء الثاني من الآية يحتاج إلى وقفة وتأمل في قوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)، لأن الإحياء الحقيقي للنفس لا يكون إلا لله وحده فيُحمل الأمر هنا على المعنى المجازي، والمراد من عمل على إحيائها أو حافظ على بقائها حية".
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر (بث مباشر)

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمركز مؤتمرات الأزهر، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى ليلة القدر للعام الهجرى 1440، وذلك لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الـ 26 للقرآن الكريم، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأكان الفريق محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
زينة-رمضان (1)

دعاء اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك

مع بداية أول يوم من الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص جموع الصائمين فى شتى بقاع العالم على الدعاء والإكثار من قراءة القرآن الكريم، والتقرب إلى المولى، عز وجل، بالأعمال الصالحة، وذلك استغلالا لنفحات تلك الأيام المباركة، التى بها ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى ليلة القدر. ومع حلول اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد، تُستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلا، ولا تَجعَلْ لِلشيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلا، وَاجْعَل الجَنَّةَ لي مَنْزِلا وَمَقيلا، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ".
الملك-سلمان

الملك سلمان: نخدم الإسلام بعيدا عن كل ما يشوه صورته

قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن بلاده كانت ولا تزال تدعو إلى الحفاظ على التسامح والوسطية والاعتدال التى يدعو إليها الإسلام. وأضاف الملك سلمان، فى كلمة وجهها للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نقلتها قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الأحد، إن بلاده أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والقضايا الإسلامية وكل ما يسهم فى نشر الدين الإسلامى بعيدًا عن كل ما يشوه صورته الحقيقية. وأكد أن بلاده كانت ولا تزال تدعو إلى الحفاظ على الصورة الوضاءة التى يتحلى بها هذا الدين الحنيف من تسامح واعتدال ووسطية.
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