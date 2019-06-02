أرباح تاريخية.. حقيقة سداد ديون قناة السويس من موازنة الدولة

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

الفريق مهاب مميش

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، وأن هناك تزايداً في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.

وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المحصلة من قناة السويس خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2019 بلغت 44.002 مليار جنيه، مقابل 29.303 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مُضيفةً أنه من المتوقع أن تتجاوز إيرادات القناة خلال العام المالي الحالي 6 مليارات