هل تغير زيارة ترامب أوضاع بريطانيا السياسية؟

تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا في وقت تمر فيه المملكة المتحدة بتطورات سياسية مختلفة، وهو الأمر الذي سينعكس على أهمية تلك الزيارة
تنتظر الأوساط السياسية الدولية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي، أو حتى الملفات الخارجية التي لم تستطع لندن الوصول إلى تسوية نهائية لها، وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست".
وخلال الزيارة التي تبدأ غدًا الإثنين، من المتوقع أن يسهم ذهاب ترامب إلى بريطانيا في وضع أساس جديد للعلاقات التي تجمع واشنطن ولندن، خاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت بالفعل مستجدات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية.
هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أبرزت المحاور الرئيسية لزيارة ترامب المرتقبة، والتي تأتي في وقت صعب بالنسبة لبريطانيا، حيث سيقوم بزيارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي، التي ستتنحى عن منصبها "زعيمة المحافظين" في نهاية الأسبوع.
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هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أبرزت المحاور الرئيسية لزيارة ترامب المرتقبة، والتي تأتي في وقت صعب بالنسبة لبريطانيا، حيث سيقوم بزيارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي، التي ستتنحى عن منصبها "زعيمة المحافظين" في نهاية الأسبوع.
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ترامب تحدث فعليا عن عمليات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، التي كانت السبب الرئيسي لاتخاذ ماي قرار التنحي، وخلال حديثه لصحيفة "ذا صن" البريطانية، انتقد الرئيس الأمريكي تيريزا ماي لأنها سمحت للاتحاد الأوروبي بـ"الحصول على جميع الأوراق" في المفاوضات.
وفي مقابلة نشرت بعد يوم واحد، أكد لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أنه يتعين على الحكومة إحضار نايجل فاراج، الناقد الرئيسي لماي؛ للمساعدة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ترامب أظهر احترامه وتقديره لفاراج، الذي أكد أنه يتمتع بالقوة اللازمة التي تؤهله للجلوس على طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
ورفض داونينج ستريت فكرة وجود اجتماع رسمي بين ترامب وفاراج، لكن ذلك لن يكون مانعًا من عقد لقاء سريع بين الرئيس الأمريكي وزعيم حزب الاستقلال "البريكست".
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وعن نظرة ترامب لمستقبل الأوضاع السياسية في بريطانيا بعد رحيل ماي، قال الرئيس الأمريكي لصحيفة "ذا صن" إن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون سيكون رئيس وزراء ممتازا، مشيرًا إلى أنه سيقوم "بعمل جيد جدا".
ومن ناحية أخرى، سيكون هناك بعض نواب المحافظين وأعضاء الحزب الذين سيتأثرون بتولي جونسون المسؤولية، بينما سيرحب البعض بفكرة أن رئيس الوزراء المحتمل في المستقبل لديه بالفعل علاقة جيدة مع حليف وثيق بحجم الولايات المتحدة.
وقالت "بي بي سي" إن مثل هذا التأييد الذي أعلنه ترامب لصالح بوريس جونسون، قد يكون السبب في انخفاض أسهمه بشكل واضح، لا سيما أن الرئيس الأمريكي لا يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة في بريطانيا.
وخلال الزيارة التي تركز على المحادثات مع رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها، ستكون فرصة مناقشة السياسة الموضوعية مقيدة بالضرورة، لا سيما أن هناك بالفعل اختلافا واضحا في الرؤيات بين الولايات المتحدة وبريطانيا في طريقة تناول الملفات الحساسة بالشرق الأوسط.
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وعلى سبيل المثال، يختلف البريطانيون والأمريكيون حول أفضل السبل لتغيير سلوك إيران، حيث ما زالت المملكة المتحدة تدعم الاتفاقية النووية التي -من وجهة نظرها- مصممة للحد من البرنامج النووي لطهران، بينما بدت الولايات المتحدة على استعداد لمعاقبة أي شركة أو بنك بريطاني يتاجر مع إيران.
وبخلاف ذلك، لم تعد بريطانيا والولايات المتحدة على وفاق كامل في ما يتعلق بالعديد من القضايا السياسية التي تسيطر على اهتمام وسائل الإعلام الدولية في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يجعل للزيارة أهمية استثنائية لتحديد مستقبل العلاقات بين البلدين.