هل تغير زيارة ترامب أوضاع بريطانيا السياسية؟

تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا في وقت تمر فيه المملكة المتحدة بتطورات سياسية مختلفة، وهو الأمر الذي سينعكس على أهمية تلك الزيارة

تحرير:محمود نبيل ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

تيريزا ماي

تنتظر الأوساط السياسية الدولية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي، أو حتى الملفات الخارجية التي لم تستطع لندن الوصول إلى تسوية نهائية لها، وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وخلال الزيارة التي تبدأ غدًا الإثنين، من المتوقع أن يسهم ذهاب ترامب إلى بريطانيا في وضع أساس جديد للعلاقات التي تجمع واشنطن ولندن، خاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت بالفعل مستجدات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية.

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أبرزت المحاور الرئيسية لزيارة ترامب المرتقبة، والتي تأتي في وقت صعب بالنسبة لبريطانيا، حيث سيقوم بزيارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي، التي ستتنحى عن منصبها "زعيمة المحافظين" في نهاية الأسبوع. بريطانيا تصل إلى اتفاق مع «اليورو» بشأن «البريكست»..