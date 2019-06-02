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هل تغير زيارة ترامب أوضاع بريطانيا السياسية؟

تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا في وقت تمر فيه المملكة المتحدة بتطورات سياسية مختلفة، وهو الأمر الذي سينعكس على أهمية تلك الزيارة
تحرير:محمود نبيل ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
تيريزا ماي
تيريزا ماي
تنتظر الأوساط السياسية الدولية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي، أو حتى الملفات الخارجية التي لم تستطع لندن الوصول إلى تسوية نهائية لها، وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وخلال الزيارة التي تبدأ غدًا الإثنين، من المتوقع أن يسهم ذهاب ترامب إلى بريطانيا في وضع أساس جديد للعلاقات التي تجمع واشنطن ولندن، خاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت بالفعل مستجدات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية.
هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أبرزت المحاور الرئيسية لزيارة ترامب المرتقبة، والتي تأتي في وقت صعب بالنسبة لبريطانيا، حيث سيقوم بزيارة رئيسة الحكومة تيريزا ماي، التي ستتنحى عن منصبها "زعيمة المحافظين" في نهاية الأسبوع. بريطانيا تصل إلى اتفاق مع «اليورو» بشأن «البريكست»..
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قرارات ترامب ضد المكسيك تهدد سوق السيارات الأمريكي

عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع المكسيكية هذا الأسبوع، في محاولة للضغط على المكسيك لمنع المهاجرين من العبور إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، حيث ستفرض الحكومة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 5% على جميع السلع القادمة إلى المكسيك من المكسيك اعتبارًا من 10 يونيو، على أن تصل إلى 25% في الأول من أكتوبر المقبل، وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية ستفرض على جميع البضائع المكسيكية، فإن قطاع السيارات سيكون هو الأكثر تأثرا.
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تمساح ضخم يقتحم منزلا في أمريكا (صور)

اقتحم تمساح منزلا في ولاية فلوريدا الأمريكية، في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة، وسط حالة ذهول من السكان الذين استدعوا الشرطة، بحسب صحيفة "يو أس إيه توداي". ووفقا للصحيفة الأمريكية، فقد عثر سكان المنزل على التمساح في المطبخ بعد أن اقتحم نافذة أرضية تظل على الحديقة. وذكرت الشرطة التي نشرت صورًا للحيوان الضخم بعد تقييده والسيطرة عليه تمامًا، أن التمساح البالغ طوله 3 أمتار و35 سنتيميترا اقتحم المنزل الجمعة، من خلال النوافذ المنخفضة الموجودة في المطبخ.
الشرطة الامريكية

12 قتيلا في حادث إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

لقي 12 شخصا مصرعهم، جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الجمعة في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية. وقال رئيس الشرطة المحلية، جيم سيرفيرا: "يوجد لدينا أيضا 4 مصابين جدد يتلقون علاجا في المستشفى. كما تتوفر لدينا معلومات أن عددا من المصابين يصلون إلى المستشفى بأنفسهم". وأضاف: "وهناك 4 شرطيين تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به في المبنى الإداري.. يمكنني القول إننا شهدنا تبادلا طويلا لإطلاق النار بين رجال الشرطة الأربعة والمشتبه به. وعثرنا على مسدس عيار 45 وذخيرة عديدة".
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن أشخاص عدة أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» إن شخصًا أطلق النار في المبنى رقم 2 بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة. ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد الشرطة بولاية فرجينيا ما أعلنه بشأن مقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق النار بمركز البلدية بمنطقة فرجينيا بيتش.
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ظريف

«العشاء السري» يضع ظريف في مأزق تحت قبة البرلمان

في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران جاء الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والسيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، ليثير حالة من الغضب داخل إيران. فقد كشفت السيناتورة ديان فاينشتاين، عن عقدها اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيراني بنيويورك في أبريل الماضي، لبحث الوضع في المنطقة والتوترات في العلاقات بين طهران وواشنطن. وتم تأكيد اللقاء بعد أن أعلن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختي روانجي، أن الاجتماع عُقد بالفعل بين ظريف والسيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.
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صحف عربية: طابور من المرشحين لخلافة تيريزا ماي

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن العربي والإقليمي والدولي، وأطلعتنا الصحف على تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران، إضافةً إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "أمريكا تشتبه في فصيلين عراقيين في استهداف سفارتها" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا كشف عن أن شكوك الولايات المتحدة حول استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد الأسبوع الماضي، تحوم حول فصيلين، هما كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، وقد تبلغ الجانب العراقي بذلك.
بارجة-امريكية

واشنطن تعزز وجودها عسكريا.. وطهران تهدد بأسلحة سرية

في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدًا منذ مطلع الشهر الحالي، تستمر التهديدات المتبادلة بين البلدين، ويسعى كل طرف إلى إثبات أنه الأقوى من خلال الاستعداد لما هو قادم واندلاع حرب التصريحات بين الجانبين. وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت واشنطن أمس عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على ناقلات هذا الشهر.
صحف-سعودية (1)

صحف عربية: واشنطن تؤكد ردع تهديدات إيران وسط تحذيرات

استعرضت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تطورات الوضع المتوتر بين واشنطن وطهران، كما تناولت الحراك الدائر في كل من السودان والجزائر، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تنوعت بين الشأن العربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "واشنطن: تحركنا العسكري ردع التهديد الإيراني"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أعلن أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح درء مخاطر هجمات ضد أمريكيين، تشنها إيران، وقال إن المخاطر لا تزال مرتفعة.
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