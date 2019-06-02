مجلس الوزراء يعلق على «تهجير أهالي الكرنك بالأقصر»

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

رئيس الوزراء

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن قيام الحكومة بتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، دون صرف تعويضات. وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع محافظة الأقصر، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتهجير الحكومة لأهالي الكرنك بالأقصر بشكل قسري دون تعويضهم، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في إزالة المباني المخالفة التي تمثل تعديا على طريق الكباش الفرعوني مع توفير إجراءات سريعة وميسرة لصرف تعويضات للمتضررين، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع ممثلي أهالي النجع قبل البدء في إجراءات الإزالة.

وشددت محافظة الأقصر على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام، مبينة أن أعمال الإزالة تساهم في استكمال المراحل الأخيرة من طريق الكباش الفرعوني، والذي يعد مشروعا قوميا وتنمويا سيمثل قفزة كبيرة في مجال السياحة بالأقصر ومصر بالكامل، لما يمثله من مشروع أثري وسياحي ترويجي لتاريخ