1017 مخالفة انتظار خاطئ تشل شوارع الجيزة خلال يوم

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

حملة مرورية

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3064 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1017 مخالفة انتظار خاطئ، و326 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1415 مخالفة نموذج 125، وشن 17 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 7 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان. وتم التصالح الفوري في 131 حالة، وشن 11 حملة على سيارات السرفيس وتحرير 100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار". تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات