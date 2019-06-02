جريمة

1017 مخالفة انتظار خاطئ تشل شوارع الجيزة خلال يوم

تحرير:محمد الشاملي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
حملة مرورية
حملة مرورية
الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3064 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1017 مخالفة انتظار خاطئ، و326 مخالفة متنوعة.
كما تم تحرير 1415 مخالفة نموذج 125، وشن 17 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 7 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان. وتم التصالح الفوري في 131 حالة، وشن 11 حملة على سيارات السرفيس وتحرير 100 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار". تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات
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بانجو (3)

سقوط 7 من مروجي «بانجو العيد» في قبضة أمن الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط مروجي مخدر البانجو قبل عيد الفطر في شمال الدقهلية. وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 7 متهمين بينهم تشكيل عصابي من 4 أفراد، وعثر بحوزتهم على 18 لفافة بانجو متنوعة الأحجام، و5 أسلحة نارية مختلفة الأنواع في مركز المنزلة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود معلومات مؤكدة إلى الرائد أحمد خضير، رئيس مباحث الدقهلية، عن تشكيل عصابي من 4 أشخاص، تخصصوا في الترويج لمخدر البانجو.
العفو-عن-سجناء (3)

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، في عددها الصادر اليوم الأحد، والخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات، من بينها المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1440 هجرية 15 عاما، وفي وقت سابق، أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

القبض على 37 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تكثف حملاتها على مخابز الغلابة بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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فساد-المرور

الانضباط المروري شعار حملات مرور الجيزة

لا يدخر رجال المرور الجهد في رحلة البحث عن فرض الانضباط المروري، وواصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملاتهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2590 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 890 مخالفة انتظار خاطئ، و270 مخالفة متنوعة.
المرور‎ (2)

مرور الجيزة تضبط 15 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات

الانضباط المروري، شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى، بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1057 مخالفة انتظار خاطئ، و388 مخالفة متنوعة.
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مرور الجيزة في رحلة فرض الانضباط المروري

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2492 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 578 مخالفة انتظار خاطئ، و289 مخالفة متنوعة.
المرور‎ (2)

الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ870 مخالفة

واصل رجال المرور جهودهم أملا في الوصول إلى أعلى معدلات السيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان الكريم، وشنَّ ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، حملات مكبرة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 2640 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 870 مخالفة انتظار خاطئ، و255 مخالفة متنوعة.
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