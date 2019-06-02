«تهجير بالكرنك وبيع حصة ظهر».. الحكومة تنفي 12 شائعة

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

رئيس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: "صرف بعض ماكينات الصرف الآلي" ATM" الخاصة بالبنوك المصرية ورقا أبيض بدلاً من النقود والعملات الورقية، وسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، وتهجير أهالي منطقة نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك بالأقصر بشكل قسري، وإلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى "غزوة بدر" بالمساجد للمرة الأولى".

كما نفى المركز: "عجز الحكومة عن التصدي لأسراب الجراد التي هاجمت الحدود الجنوبية للبلاد، وطرح الحكومة قصر البارون التاريخي للبيع، ومنع وزارة الأوقاف "الاعتكاف" بالمساجد خلال شهر رمضان، وإخلاء الحكومة مدابغ سور مجرى العيون جبريًا دون صرف تعويضات لأصحابها، ووجود عجز شديد في عقار "الأنسولين " من المستشفيات