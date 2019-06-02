فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

ممثل هوليوودي شهير يعيد مشهدا 56 مرة لهذا السبب

تحرير:حليمة الشرباصي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
كولين فاريل
كولين فاريل
اعترف الممثل الأيرلندي الشهير كولين فاريل، أنه اضطر لإعادة أحد مشاهده في فيلم Minority Report مع الممثل الأمريكي توم كروز، لنحو 56 مرة، بسبب سكره في هذا اليوم، إذ كان يحتفل بعيد ميلاده الـ25 قبل التصوير بيوم، وخلال التصوير لم يكن يتذكر أي شيء، ووصل إلى أسوأ حالاته، إذ جعله التوتر والقلق هذا اليوم يفكر في ترك التمثيل. وكشف "فاريل" أنه حاول أن يأخذ هذا اليوم إجازة من التصوير، إلا أن صناع الفيلم رفضوا بشدة تعطيل فيلم ضخم بميزانية تجاوزت 100 مليون دولار من أجل ممثل أيًا كان اسمه، حسب موقع "ياهو".
وذكر "فاريل" أن واحدا من أسباب عدم نسيانه هذا اليوم هو أن شقيقته كانت موجودة لمشاهدته من الكواليس، كل هذه الأسباب جعلته يفكر في تغيير نمط حياته والكف عن شرب الكحوليات أو تناول المخدرات، خاصة أنه بدأ يشعر أن حياته وصلت للقاع سواء شخصيًا أو مهنيًا. يذكر أن كولين فاريل، الذي عرفناه بشخصية "ألكساندر" Alexander
اقرأ المزيد
حسن-حسنى (1)

حسن حسني.. مشوار ناظر مدرسة الشباب في 6 عقود

منذ عدة أيام، خرجت نقابة الممثلين ببيان تشكر فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تكفلها بمصاريف علاج الفنان القدير حسن حسني، ومنذ حينها والأخبار تتضارب حول حالته الصحية، تارة تتحدث عن أنه خضع لجراحة وتعافى منها ليعود إلى منزله، وتارة أخرى تتحدث أخبار عن تدهور حالته الصحية بل والأسوأ. "حسني" الذي غاب عنا خلال الفترة الماضية، ولم يتواجد في رمضان الحالي إلا كضيف شرف في مسلسل "أبو جبل"، جعل محبيه يدخلون جميعا في حالة قلق عليه، ويأملون أن يطالعون خبرًا يطمئون على صانع البهجة، وواحد من كبار نجوم الزمن الجميل الباقين.
فيلم-حملة-فرعون

السبكي يحدد موعد العرض الخاص لـ«حملة فرعون»

يقيم المنتج محمد السبكي، العرض الخاص لفيلمه الجديد "حملة فرعون" المقرر طرحه للمنافسة في سباق عيد الفطر السينمائي، وذلك بعد غد الإثنين، في أحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور فريق عمل الفيلم ومنهم عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير. أحداث فيلم حملة فرعون، تحاكي الفيلم الشهير «العظماء السبعة»، ويشارك في بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون صاحب شخصية "الجبل" في مسلسل Game of Thrones.
Godzilla King of the Monsters (1)

Godzilla: King of the Monsters يتصدر الـبوكس أوفيس

نجح فيلم الأكشن والخيال العلمي Godzilla: King of the Monsters في حصد 50 مليون دولار في أول أسابيع عرضه، ليحتل صدارة شباك التذاكر الأمريكي، محافظًا على توقعات الجمهور العظيمة تجاه هذا الجزء، بعد سلسلة ناجحة بدأت منذ سنوات وتستمر حتى الآن. كانت شركة وارنر براذرز الأمريكية قد قدمت عام 1998 أول أجزاء سلسلة "جودزيلا" وحققت به نجاحًا كبيرًا، ثم عادت بعد ماى يقرب من 35 عامًا لتستكمل السلسلة بجزء ثانِ عام 2014، أطلقت عليه Godzilla، ثم استغلت نجاح السلسلة وأعلنت عن عودتها بجزء ثالث جديد عام 2019، بحسب موقع Variety الأمريكي.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org