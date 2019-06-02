ممثل هوليوودي شهير يعيد مشهدا 56 مرة لهذا السبب

تحرير:حليمة الشرباصي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

كولين فاريل

اعترف الممثل الأيرلندي الشهير كولين فاريل، أنه اضطر لإعادة أحد مشاهده في فيلم Minority Report مع الممثل الأمريكي توم كروز، لنحو 56 مرة، بسبب سكره في هذا اليوم، إذ كان يحتفل بعيد ميلاده الـ25 قبل التصوير بيوم، وخلال التصوير لم يكن يتذكر أي شيء، ووصل إلى أسوأ حالاته، إذ جعله التوتر والقلق هذا اليوم يفكر في ترك التمثيل. وكشف "فاريل" أنه حاول أن يأخذ هذا اليوم إجازة من التصوير، إلا أن صناع الفيلم رفضوا بشدة تعطيل فيلم ضخم بميزانية تجاوزت 100 مليون دولار من أجل ممثل أيًا كان اسمه، حسب موقع "ياهو".

وذكر "فاريل" أن واحدا من أسباب عدم نسيانه هذا اليوم هو أن شقيقته كانت موجودة لمشاهدته من الكواليس، كل هذه الأسباب جعلته يفكر في تغيير نمط حياته والكف عن شرب الكحوليات أو تناول المخدرات، خاصة أنه بدأ يشعر أن حياته وصلت للقاع سواء شخصيًا أو مهنيًا. يذكر أن كولين فاريل، الذي عرفناه بشخصية "ألكساندر" Alexander