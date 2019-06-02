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«شقة فيصل»28| وفاة أبو حبيبة وميزو يصبح مغنيا مشهورا

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
مسلسل شقة فيصل
مسلسل شقة فيصل
انطلقت الحلقة الـ28 من مسلسل «شقة فيصل»، بوفاة «أبو حبيبة» صاحب محل التصوير، يجسده محمد محمود، بعد أن علم بوفاة ابنته، وأخذ أهل الحارة العزاء فيه، فيما كلف «زغللة» يجسده أحمد فتحي، (هانى) ابن «أيمن ريموت» يجسده وائل نور، بتوزيع شرائط المخدر لطلاب الجامعة، فيما تعرف «ميزو» على شاعر وملحن جديد، جاء إليه لكي يتعاونا معه، وبالفعل أخذ يسجل ثالث أغنية له، ومن هنا أصبح «ميزو» مطلوبا فى كل الأفراح التي تقام فى منطقة فيصل، ونال شهرة واسعة وبعد أن كان عاطل بلا عمل، أصبح ليس لديه وقت لقبول جميع الأفراح والمناسبات التي تأتيه ليغني فيها.
وأصبحت أغانيه منتشرة فى الشارع بين سائقي الميكروباص والتكاتك، وفى الوقت نفسه تشاجرت «سكر» تجسدها آيتن عامر مع شقيقتها «شربات» تجسدها نسرين أمين، التى لم تقف معها فى موت «أبو حبيبة»، بينما جاء صاحب المحل الذى كان يستأجر منه «أبو حبيبة» وطردها من المحل لأنه
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مسلسل-حكايتى (5)

«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت

انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.
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الحلقة الـ27 «سوبر ميرو».. اختطاف إيمي سمير غانم

بدأت الـ27 من مسلسل «سوبر ميرو» بشكوى "جلهوم" محمد المحمدي، واحد من أعضاء عصابة الكوبرا، من زملائه في العصابة للطبيب النفسي "بلبل فخر العرب" أحمد محيي، الذين استغنوا عن خدماته بعد هزيمته على يد "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، أكثر من مرة، واستبداله بالعضو الجديد "أندرو" الذي احتل مكانه وباتت العصابة كلها تعتمد عليه، وتسخر من "جلهوم"، إلا أن الطبيب نصحه أن يحول طاقته السلبية إلى إيجابية ويحاول أن يتوب عن عالم الإجرام، ويجد مهنة جديدة شريفة بدلًا من السرقة وقطع الطرق. أما "هدهد" فقد حاول الانتحار بعد هجر زوجته اليابانية له، واتهامها له بالفشل.
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الواد سيد الشحات 27.. فهمي يحصل على خريطة الفلوس

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الواد سيد الشحات، بطولة النجم أحمد فهمي، لقاء سيد وشقيقه فخر"الفنان محمد عبدالرحمن"، وزوجته ريتاج " الفنانة هنا الزاهد"، جد سيد وفخر ليسألونه عن مكان "الفلوس" لأخذها وإعادتها للسحاوي، فيعطيهم جدهم خريطة، إلا أن الخريطة تكشف عن أن الأموال في بيت مهجور. ومع تتابع الأحداث، ذهبوا إلي البيت فوجدوه أصبح ملجأ للأيتام، فتنكروا في زي أطفال، وأرتدوا ملابس طفولية ودخلوا الملجأ من أجل الوصول إلى المال وأخذه والخروج منه.
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مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل» 27.. «ميزو» يتزوج «سكر» ليغطي على الفضيحة

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل «شقة فيصل» ذهاب «سعاد» تجسدها مى القاضى، إلى «سكر» تجسدها آيتن عامر، وأخبرتها بأن ابنة «أبو حبيبة» توفيت من 3 سنوات، وهو لا يعلم، وأخذتا تفكران كيف تقولان له، وفى الوقت نفسه أخذ «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يحضر بروفات الفرح الجديد، بينما خرجت «شربات» تجسدها نسرين أمين، ووجدت «سكر» و«ميزو» يتشابكان، فصرخت واتهمته بأنه كان يتلصص على شقيقتها من "خرم الباب"، يبدو أنه مقلب كي تضطر «ميزو» إلى الزواج بشقيقتها، واستنكر الجيران فعلة «ميزو»، وطلبه «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة، في القسم.
وائل-نور-فى-مسلسل-شقة-فيصل

بكاء وائل نور بـ«شقة فيصل».. وبدرية طلبة تساعده

شهدت الحلقة الـ26 من مسلسل «شقة فيصل»، قيام «أم نوجة» تجسدها بدرية طلبة بضرب ضرتها فى الكوشة، كما قام «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، بضرب «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، كونه سرق أغنيته وأخذ يغنيها فى فرح «الصول حكيم» يجسده محمد حلاوة، ليذهبوا جميعا إلى القسم ووقع تصالح بين «أم نوجة» وضرتها، وبين «ميزو» و«زعبولة»، فيما التقى «زغللة» يجسده أحمد فتحى، بأحد كبار تجار المخدرات، لكي يتعاون معه، والذى قال له إنه لا يتاجر فى الهيروين، لأنها نهايتها حبل المشنقة، وأن الأفضل المتاجرة فى الأدوية المحظور صرفها سوى بروشيتا من الطبيب.
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. بدرية طلبة تضرب عروسة زوجها فى الكوشة

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل «شقة فيصل»، اتفاق «المعلم شرابي» يجسده ضياء الميرغنى مع «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، على إحياء فرح «الصول حكيم» يجسده أحمد حلاوة على شقيقته، وفى الوقت نفسه رفض «زغللة» يجسده أحمد فتحى أن يترك الشقة ووقف أمام شقيقه «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، وأخبره بأنه يجلس فى نصيب «شربات» تجسدها نسرين أمين بالشقة، ووافقت الأخيرة حتى لا يفضحها أمام الجميع، واستغرب «ميزو» و«سكر» تجسدها أيتن عامر من قرارها، فيما ذهب «حمادة» إلى استوديو التصوير والتقى بـ«سكر» وطلب منها أن تكبر له صورته فى الجورنال وتمسح صورة «ميزو» ولكنها رفضت.
مسلسل-شقة-فيصل

«شقة فيصل».. «زغللة» يهدد «شربات» بفضحها أمام الجميع

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «شقة فيصل» نشر «سعاد» تجسدها مى القاضى مقالا تفضح فيه «حمادة زعبولة» يجسده ريكو، أنه من سرق أغاني «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، الذى شعر بسعادة كبيرة بعد أن رأى صورته فى الجورنال وأسفلها الفنان الصاعد، وطلب من صديقه «تمساح» بأن يأخذ هذا الجرنال ويصوره ويوزعه على أهالى المنطقة، وفى الوقت نفسه قام «أيمن ريموت» يجسده الفنان وائل نور، بضرب ابنه بعد أن عاد إلى المنزل فى وقت متأخر من الليلة ولم يكن فى وعيه، وقام ابنه بضربه وإزاحته عن طريقه؛ لينهار الأب ويقوم بطرد ابنه من المنزل.
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