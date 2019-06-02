«شقة فيصل»28| وفاة أبو حبيبة وميزو يصبح مغنيا مشهورا

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

مسلسل شقة فيصل

انطلقت الحلقة الـ28 من مسلسل «شقة فيصل»، بوفاة «أبو حبيبة» صاحب محل التصوير، يجسده محمد محمود، بعد أن علم بوفاة ابنته، وأخذ أهل الحارة العزاء فيه، فيما كلف «زغللة» يجسده أحمد فتحي، (هانى) ابن «أيمن ريموت» يجسده وائل نور، بتوزيع شرائط المخدر لطلاب الجامعة، فيما تعرف «ميزو» على شاعر وملحن جديد، جاء إليه لكي يتعاونا معه، وبالفعل أخذ يسجل ثالث أغنية له، ومن هنا أصبح «ميزو» مطلوبا فى كل الأفراح التي تقام فى منطقة فيصل، ونال شهرة واسعة وبعد أن كان عاطل بلا عمل، أصبح ليس لديه وقت لقبول جميع الأفراح والمناسبات التي تأتيه ليغني فيها.

وأصبحت أغانيه منتشرة فى الشارع بين سائقي الميكروباص والتكاتك، وفى الوقت نفسه تشاجرت «سكر» تجسدها آيتن عامر مع شقيقتها «شربات» تجسدها نسرين أمين، التى لم تقف معها فى موت «أبو حبيبة»، بينما جاء صاحب المحل الذى كان يستأجر منه «أبو حبيبة» وطردها من المحل لأنه