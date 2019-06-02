قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لبعض الفئات، وتضمن القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحريـة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1440 هجرية بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المـدة المنفذة حـتى الأول من شوال عام 1440 هجرية (15سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنــه تحت مراقبة الشرطــة مــدة خمس سنوات طبقــًا للفقــرة الثانيــة من المادة (75) من قانون العقوبات. ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1440 هجرية