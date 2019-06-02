قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الفطر

تحرير:تهامى البندارى ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

العفو عن بعض السجناء- أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، في عددها الصادر اليوم الأحد، والخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات، من بينها، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المددة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1440 هجرية 15 عاما، وفي وقت سابق، أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية.

كما تضمن العفو الفئات المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال 1440 هجرية متى كان المحكوم عليه نفذ حتى التاريخ ثلث مدته ميلادية، وبشرط ألا تقل المدة التنفيذية عن 4 أشهر. وفي 23 من مايو الماضي، أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسى، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية