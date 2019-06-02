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تعرف على نقاط القوة بهواتف نوكيا الجديدة في مصر

5 هواتف طرحتها شركة نوكيا في مؤتمر برشلونة MWC 2019 وها هي ذي شركة HMD المالكة لنوكيا في مصر تعلن عن طرح الأجهزة للمستهلك المصري بعد قرارات حكومية أجلت من طرحها لأسابيع
تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
هاتف نوكيا
هاتف نوكيا
تسعى شركة نوكيا لاستعادة مكانتها في سوق الهواتف المحمولة، ولمَ لا وقد كانت نوكيا الشركة المتربعة على عرش صناعة الهاتف المحمول لسنوات، فها هي اليوم تراهن على كلمات سر جديدة في مقدمتها أنها أوروبية المنشأ، رغم أنها تمتلك 5 مصانع على مستوى العالم من بينها الصين، إلا أن الشركة تعتز بكونها نشأة أوروبية وتحديدًا فنلندا، كأنها تريد أن تنأى بنفسها عن المشاكل الدائرة بين أمريكا والصين في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى حظر نظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي بقرار من الإدارة الأمريكية، وترى نوكيا أيضا أنها لديها أسلحة قوية تمكنها من المنافسة في الأسواق.
وفي هذا السياق أكد تامر الجمل، مدير شركة HMD في مصر، وهي الشركة الفنلندية المالكة للعلامة التجارية نوكيا، أن هواتف نوكيا لديها أسلحة اتضح قوتها للمستهلكين في الفترة الأخيرة، يأتي في مقدمة الأسلحة أن نظام التشغيل الذي تعتمد عليه هواتف نوكيا جميعها أحدث إصدارات بما في ذلك هاتف نوكيا 1 الذي كان يباع بنحو
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تحقيق اتحادي حول جوجل لمكافحة الاحتكار

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أعادت شركة جوجل هاتف Huawei Mate 20 Pro إلى قائمة الهواتف التي سيصلها النسخة التجريبية من الإصدار الأخير أندرويد Q، يأتي ذلك في إطار فترة السماح المقدرة بـ3 أشهر من قبل شركة جوجل إلى شركة هواوي، وهو نفس التوقيت الذي نجحت فيه هواوي برفع الحظر الموقع عليها من قبل الحكومة الأمريكية في إنهاء التعامل بين كل من الاتحاد العالمي لكروت الذاكرة SD وشبكة حلفاء WIFI وجمعية Bluetooth مع هواوي، حيث عاد اسم شركة هواوي إلى القائمة الشركات التي تدعم كروت ذاكرة SD وخاصية Bluetooth وWIFI مما يعني أن أجهزة هواوي الذكية ستستمر في دعم الثلاثة مميزات المذكورة.
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