تعرف على نقاط القوة بهواتف نوكيا الجديدة في مصر

5 هواتف طرحتها شركة نوكيا في مؤتمر برشلونة MWC 2019 وها هي ذي شركة HMD المالكة لنوكيا في مصر تعلن عن طرح الأجهزة للمستهلك المصري بعد قرارات حكومية أجلت من طرحها لأسابيع
تسعى شركة نوكيا لاستعادة مكانتها في سوق الهواتف المحمولة، ولمَ لا وقد كانت نوكيا الشركة المتربعة على عرش صناعة الهاتف المحمول لسنوات، فها هي اليوم تراهن على كلمات سر جديدة في مقدمتها أنها أوروبية المنشأ، رغم أنها تمتلك 5 مصانع على مستوى العالم من بينها الصين، إلا أن الشركة تعتز بكونها نشأة أوروبية وتحديدًا فنلندا، كأنها تريد أن تنأى بنفسها عن المشاكل الدائرة بين أمريكا والصين في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى حظر نظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي بقرار من الإدارة الأمريكية، وترى نوكيا أيضا أنها لديها أسلحة قوية تمكنها من المنافسة في الأسواق.
وفي هذا السياق أكد تامر الجمل، مدير شركة HMD في مصر، وهي الشركة الفنلندية المالكة للعلامة التجارية نوكيا، أن هواتف نوكيا لديها أسلحة اتضح قوتها للمستهلكين في الفترة الأخيرة، يأتي في مقدمة الأسلحة أن نظام التشغيل الذي تعتمد عليه هواتف نوكيا جميعها أحدث إصدارات بما في ذلك هاتف نوكيا 1 الذي كان يباع بنحو
وفي هذا السياق أكد تامر الجمل، مدير شركة HMD في مصر، وهي الشركة الفنلندية المالكة للعلامة التجارية نوكيا، أن هواتف نوكيا لديها أسلحة اتضح قوتها للمستهلكين في الفترة الأخيرة، يأتي في مقدمة الأسلحة أن نظام التشغيل الذي تعتمد عليه هواتف نوكيا جميعها أحدث إصدارات بما في ذلك هاتف نوكيا 1 الذي كان يباع بنحو 1100 جنيه، بالإضافة إلى سلاح التحديثات الأمنية المتوفرة على الهواتف لمدة 36 شهرا.
وأشار الجمل في حوار خاص لـ"التحرير"، إلى أن نوكيا أو HMD هي الشركة الوحيدة ذات المنشأ الأوروبي، وهذا يميزها في الصناعة والتصاميم وجودة المنتجات التي تأتي مختلفة كثيرًا عما هو مطروح بشكل متكرر في سوق الهواتف الذكية السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن العميل في مصر والأسواق العالمية أصبح لديه الوعي الكافي للاهتمام بتفاصيل نظام التشغيل على الجهاز بعكس السابق ما كان يشغله سوى إمكانات الجهاز من حيث الهارد وير والكاميرا والبطارية والشاشة، ولكن في الوقت الحالي العميل يسأل عن التحديثات المستمرة للهواتف والتحديثات الأمنية، وهو ما يميز هواتف نوكيا من أصغر هاتف حتى الهواتف الرائدة.
وفيما يخص السوق المصري وأزمة دخول الأجهزة لمصر عقب قرار وزارة التجارة بضرورة تسجيل المصانع، أشار الجمل إلى أن الأمور عادت إلى طبيعتها، وتم فرز الشركات المعتمدة والتي لديها مصانع مسجلة، وأسهم ذلك في خروج شركات ليس لديها اسم وليست ذات مصدر ثقة وفي النهاية في صالح العميل.
أبرز مواصفات هاتف نوكيا 3.2
الشاشة: 6.26 بوصة
الكاميرا الخلفية: 13 ميجا بكسل
الذاكرة العشوائية: 3 / 2 جيجابايت رام
الذاكرة الداخلية: 32 / 16 جيجابايت
البطارية: 4000 مللى أمبير ويدعم الشحن السريع
نظام التشغيل: أندرويد 9.0
المعالج: سناب دراجون 429
مواصفات هاتف نوكيا 4.2
الشاشة: 5.71 بوصة
الكاميرا: 13 + 2 ميجا بكسل
الذاكرة العشوائية: 2 / 3 جيجابايت رام
الذاكرة الداخلية: 32/16 جيجا بايت
البطارية: 3000 مللى أمبير
نظام التشغيل: أندرويد 9.0
المعالج: Snapdragon 439
نظام التشغيل: أندرويد 9 - Android One
نوكيا 1 Plus
الشاشة : 5.45 بوصة
نظام التشغيل: Android 9.0 Pie Go
المعالج الرئيسيى: رباعي النواة 1.5 GHz Cortex-A53
سعة التخزين الداخلية: 8/16 GB
الذاكرة الداخلية الرام: 1 GB RAM
الكاميرا الخلفية: 8 ميجا بيكسل
الكاميرا الثانوية: 5 ميجا بيكسل
البطارية: 2500 مللي أمبير
نوكيا 9
المعالج: ثماني النواة Snapdragon 845
التخزين / الرام: 128 جيجا مع 6 جيجا رام
الكاميرا: خلفية خماسية 5 عدسات 12 م.ب. + TOF / أمامية 20 م.ب.
الشاشة: 6 بوصات بدقة QHD+
نظام التشغيل: أندرويد 9.0
البطارية: 3320 مللي أمبير
ويعد هاتف Nokia 9 PureView أحد الهواتف الفريدة الذي كشفت عنه نوكيا خلال مؤتمر MWC الذي أقيم في مدينة برشلونة فبراير الماضي، حيث يأتي الهاتف الأول المزود بخمس كاميرات خلفية، وأصبح الهاتف نتاجا للتعاون بين عدة شركات، وهي HMD Global، بالإضافة إلى Light, FIH Mobile, ZEISS, Google, and Qualcomm.
أما الهاتف الخامس لنوكيا فهو هاتف تقليدي 210، حتى لا تغفل نوكيا هذه الشريحة من المستخدمين خاصة كبار السن الرافضين للتعامل مع الهواتف الذكية ذاتية اللمس.
وأكد الجمل أنه يقوم بسياسة تسعير لهواتف نوكيا مخصصة للسوق المصري بما يجعل أسعارها مغرية، وتقلل الفجوة بين السوق المصري والخليجي والأوروبي، مشيرًا إلى أن أحد موديلات الهواتف كان في مصر أرخص من السوق السعودي، مؤكدًا أن هواتف نوكيا ستنافس على جميع الفئات بسبب أسعارها.