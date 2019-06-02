حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

وزير التربية والتعليم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام الامتحانات للصف الثاني الثانوي لم يطرا عليه أي تغيير جديد. وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي