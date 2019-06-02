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حقيقة تطبيق نظام الفصلين على الصف الثاني الثانوي

٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المركز، في تقريره اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب البعض من أنباء حول إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي بنظام الفصلين الدراسيين بداية من العام المقبل، غير صحيح.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام الامتحانات للصف الثاني الثانوي لم يطرا عليه أي تغيير جديد. وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي
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ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

ينشر «التحرير» نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2019، والتي اعتمدها منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بنسبة نجاح بلغت 69.89%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبا وطالبة حضر منهم 89517، ونجح منهم عدد 62559 طالبا وطالبة. وصرح الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87% ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة 64.48% وإدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة 64.81% وجاءت إدارة ايتاي البارود في المركز الخامس بنسبة 81.29%.
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن المسلمين دَفَعُوا ثمنًا فادِحًا من دمائهم وأشلاءهم في الحروب الصليبيَّة، وفي فلسطين وما حولها منذ عام 48 وحتى اليوم وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلاندا، ومع ذلك لم يجرؤ مُؤرِّخ ولا كاتب مسلم أن يتفوَّه بكلمةٍ واحدةٍ تُسئ إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهيَّة، لأنه يعلم أن كلمة واحدة من هذا القبيل تخرجه من الإسلام قبل أن تخرج من فمه، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد/، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
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أرباح تاريخية.. حقيقة سداد ديون قناة السويس من موازنة الدولة

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حقيقة إلغاء وزارة الأوقاف احتفالات ذكرى «غزوة بدر»

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن إلغاء وزارة الأوقاف الاحتفالات بذكرى "غزوة بدر" بالمساجد للمرة الأولى. أوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الاحتفالات بـ"غزوة بدر" في المساجد هذا العام، مشيرة إلى احتفال العديد من مساجد الجمهورية بهذا الحدث الديني والتاريخي كالمعتاد في 17 من شهر رمضان من كل عام.
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هل تطرح الآثار قصر البارون للبيع؟.. الحكومة تعلق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء عن طرح الحكومة قصر البارون التاريخي للبيع. وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع قصر البارون التاريخي أو أي مبان أثرية أخرى. وشددت على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على جميع آثارها العريقة وتراثها الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.
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